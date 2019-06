Deutschland gegen Schweden: TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen, LIVE-TICKER - alles zur Übertragung der Frauen-WM

Lösen die DFB-Frauen gegen Schweden das Ticket zum WM-Halbfinale? Goal sagt Euch, wer die Partie am Samstag im TV und im LIVE-STREAM überträgt.

Kommen die DFB-Frauen ihrem Traum vom nächsten WM-Titel eine Runde näher? Im Viertelfinale der Frauen-WM ist am Samstag gegen gefordert. Anstoß der Partie ist um 18.30 Uhr im französischen Rennes.

Durch den 3:0-Sieg gegen Nigeria am letzten Samstag belohnte sich die Mannschaft von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg für ein bis dahin äußerst erfolgreiches Turnier.

Nach vier Spielen stehen die DFB-Frauen nun bei vier Siegen - und haben zudem im gesamten Turnier noch kein Gegentor hinnehmen müssen.

Gute Laune macht auch die Nachricht, dass Dzsenifer Marozsan, die gegen einen Zehenbruch erlitten hatte und seitdem nicht mitwirken konnte, für das WM-Viertelfinale gegen Schweden zur Verfügung stehen wird .

Deutschland gegen Schweden: In diesem Artikel erklären wir Euch, wie Ihr das Viertelfinale der Frauen-WM im TV und im LIVE-STREAM verfolgen könnt. Zudem liefern wir Euch mögliche LIVE-TICKER sowie die Aufstellungen beider Teams.

Deutschland gegen Schweden: Das Viertelfinale der Frauen-WM in der Übersicht

Duell Deutschland gegen Schweden Datum Samstag, 29. Juni 2019 | 18.30 Uhr Ort Roazhon Park, Rennes ( ) Zuschauer 29.778 Plätze

Deutschland gegen Schweden heute im LIVE-STREAM schauen

Das Viertelfinale der Frauen-WM zwischen Deutschland und Schweden könnt Ihr am Samstag live und in voller Länge im LIVE-STREAM schauen. In diesem Abschnitt erklären wir Euch, welche beiden Möglichkeiten Euch dafür zur Verfügung stehen.

Deutschland gegen Schweden im LIVE-STREAM bei DAZN

In Deutschland haben sich die öffentlich-rechtlichen Sender, ARD und ZDF , sowie DAZN die Übertragungsrechte an der Frauen-WM gesichert. Während ARD und ZDF die TV-Übertragungen untereinander aufteilen, konzentriert sich DAZN auf LIVE-STREAMS.

Eine Sublizenz von ARD und ZDF erlaubt es DAZN, insgesamt 26 Spiele der Frauen-WM in Frankreich live im Stream zu zeigen. Ab dem Viertelfinale überträgt der Streamingdienst alle Spiele im LIVE-STREAM.

Auch das Aufeinandertreffen der DFB-Frauen mit Schweden wird DAZN somit in voller Länge im LIVE-STREAM zeigen.

Der Streamingdienst geht bereits wenige Minuten vor dem Anstoß der Begegnung, der um 18.30 Uhr erfolgen wird, auf Sendung. Am Mikrofon begrüßen Euch Kommentator Flo Hauser und Expertin Nicole Rolser, die beim FC Bayern unter Vertrag steht.

Das WM-Viertelfinale im LIVE-STREAM der ARD verfolgen

Neben DAZN habt Ihr auch die Möglichkeit, das WM-Viertelfinale zwischen Deutschland und Schweden auf www.sportschau.de zu verfolgen. Hier zeigt die ARD die Begegnung ebenfalls im LIVE-STREAM.

Auf den ARD-Stream könnt Ihr kostenlos und ohne Anmeldung zugreifen. Einzige Voraussetzung, um die Übertragung ungestört genießen zu können, ist eine stabile Internetverbindung.

Deutschland gegen Schweden heute live im Free-TV schauen - geht das?

Wie bereits erwähnt, besitzen sowohl die ARD als auch das ZDF die Übertragungsrechte an der Frauen-WM. Doch welcher Sender überträgt Deutschland gegen Schweden am Samstag live im TV?

Wer zeigt Deutschland vs. Schweden heute live im Free-TV? ARD oder ZDF?

Die ARD zeigt die Begegnung am Samstag live und in voller Länge im Free-TV und beginnt bereits um 17.05 Uhr mit der Übertragung aus Rennes.

Während das ZDF auf ein festes WM-Studio verzichtet und seine Sendungen direkt aus den jeweiligen Stadien produziert, präsentieren im Ersten Moderator Claus Lufen und Expertin Nia Künzer die WM aus Köln. Kommentiert wird die Begegnung von Bernd Schmelzer.

Den Fußball-Samstag beginnt in der ARD jedoch schon früher. Um 14.30 Uhr startet der Sender mit der Vorberichterstattung des ersten Viertelfinales zwischen und der . Auch diese Partie könnt ihr ab 15 Uhr live im Free-TV verfolgen.

Die Highlights von Deutschland vs. Schweden bei DAZN

Neben dem gesamten LIVE-STREAM, den Ihr Euch auch noch in den nächsten Tagen anschauen könnt, bietet Euch DAZN zudem bereits wenige Minute nach dem Ende die Highlights der Begegnung.

In einer kurzen Zusammenfassung liefert Euch der Streamingdienst alle wichtigen Szenen des WM-Viertelfinales zwischen Deutschland und Schweden auf einen Blick.

Dieses Angebot von DAZN ist somit in erster Linie dann für Euch interessant, wenn Ihr Deutschland gegen Schweden nicht live verfolgen konntet, Ihr aber trotzdem alle Höhepunkte der Partie im Video sehen möchtet.

Deutschland gegen Schweden im LIVE-TICKER verfolgen

Ihr seid am Samstag unterwegs und habt keinen LIVE-STREAM zur Hand? Goal wird auch zum WM-Viertelfinale zwischen Deutschland und Schweden wieder einen LIVE-TICKER der Partie anbieten .

Bereits eine halbe Stunde vor dem Anstoß liefern wir Euch alle Infos zur Frauen-WM und den beiden Mannschaften. Sobald der Ball in Frankreich rollt, halten wir Euch mit schnellen Aktualisierungen auf dem Laufenden.

Frauen-WM: Die Aufstellungen von Deutschland vs. Schweden

