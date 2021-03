Deutschland vs. Rumänien: Die Aufstellung des DFB-Teams in der WM-Qualifikation heute

Auf welche Aufstellung setzt Bundestrainer Joachim Löw in der Begegnung zwischen Deutschland und Rumänien? Hier gibt es alle Informationen.

In der Qualifikation für die WM 2022 in Katar geht es für Deutschland am Sonntag nach Rumänien. Bereits unter der Woche hatte das DFB-Team ein ungefährdetes 3:0 gegen Island eingefahren und sich dadurch eine gute Ausgangsposition in der Gruppe J geschaffen. Anstoß ist um 20.45 Uhr in der Arena Nationala in Bukarest.

Die deutsche Nationalmannschaft sorgte in den vergangenen Wochen für einige Schlagzeilen. So musste das DFB-Team im November ein blamables 0:6 gegen Spanien hinnehmen, Bundestrainer Joachim Löw verkündete seinen Rücktritt nach der EM im Sommer und die Einreise der in England beschäftigten Nationalspieler war lange unklar.

An diesem Sonntag kann Deutschland erneut für sportliche Highlights sorgen. Gegen den kommenden Gegner Rumänien, der sich zuletzt mit 3:2 gegen Nordmazedonien durchsetzte, ist ein Sieg für das DFB-Team eigentlich Pflicht. Doch welchen elf Spielern wird Löw am Wochenende wohl das Vertrauen schenken?

Deutschland in Rumänien heute live: Die WM-Qualifikation in der Übersicht

Begegnung Rumänien - Deutschland Datum Sonntag, 28. März 2021 | 20.45 Uhr Stadion Arena Nationala, Bukarest

Rumänien gegen Deutschland heute: Die Aufstellung in der WM-Qualifikation

Aufstellung Rumänien:

Nita - Popescu, Chiriches, Tosca, Camora - Marin, Stanciu - Hagi, Tanase, Mihaila - Keseru

Aufstellung Deutschland:

Neuer - Can, Ginter, Rüdiger, Klostermann - Gündogan, Goretzka, Kimmich - Havertz, Gnabry, Sane

Deutschland in Rumänien: Das ist die personelle Situation beim DFB-Team

Bundestrainer Joachim Löw wird gegen Rumänien wohl auf die gleiche Aufstellung wie beim 3:0 gegen Island setzen. Auf der linken Abwehrseite könnte Emre Can erneut Marcel Halstenberg ersetzen, der sich wegen seines engen Kontaktes zu dem positiv getesteten Jonas Hofmann (COVID-19) in Quarantäne begeben musste.

Zudem wird auch Niklas Süle dem DFB-Team nicht zur Verfügung stehen: Der Innenverteidiger war aufgrund seiner Oberschenkelzerrung nicht mit nach Bukarest gereist und wird auch am Mittwoch gegen Nordmazedonien fehlen. Ein Einsatz von Robin Gosens (muskuläre Probleme) ist zumindest nicht kategorisch ausgeschlossen.

Niklas #Süle reist heute nicht mit nach Bukarest und steht für #ROUGER und #GERMKD nicht zur Verfügung. Seine muskulären Probleme lassen einen Einsatz derzeit noch nicht zu.



➡️ https://t.co/OB5bouQIzy pic.twitter.com/ouTueDeKu3 — Die Mannschaft (@DFB_Team) March 27, 2021

Im Mittelfeld dürften Leon Goretzka, Joshua Kimmich und Ilkay Gündogan gesetzt sein, nachdem sie bereits unter der Woche sehr gut miteinander harmoniert haben. Toni Kroos, der gegen Island mit Adduktorenbeschwerden ausgefallen ist, wird dagegen auch die kommenden beiden Länderspiele verpassen.

In der Offensive könnte Löw sich zu einer Veränderung hinreißen lassen und einen der drei Angreifer durch Timo Werner ersetzen. Kai Havertz, Serge Gnabry und Leroy Sane machten gegen Island aber ebenfalls einen guten Eindruck und könnten auch in Rumänien das Vertrauen des Bundestrainers erhalten.

Die voraussichtliche Aufstellung von Deutschland:

Neuer - Klostermann, Ginter, Rüdiger, Can - Goretzka, Kimmich, Gündogan - Havertz, Gnabry, Sane

Rumänien gegen Deutschland: Die Aufstellung des DFB-Teams in den letzten Spielen

Die Aufstellung von Deutschland beim 3:0 gegen Island:

Neuer - Klostermann, Ginter, Rüdiger, Can - Goretzka, Kimmich, Gündogan - Havertz, Gnabry, Sane

Die Aufstellung des DFB-Teams beim 0:6 gegen Spanien:

Neuer - Ginter, Süle, Koch, Max - Gündogan, Kroos - Goretzka - Sane, Gnabry, Werner

Die Aufstellung von Deutschland beim 3:1 gegen die Ukraine:

Neuer - Ginter, Süle, Rüdiger, Max - Goretzka, Koch, Gündogan - Sane, Gnabry, Werner

Deutschland in Rumänien: Der Kader des DFB-Teams in der Übersicht