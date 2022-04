Deutschland vs. Portugal heute live: TV und LIVE-STREAM - so wird die WM-Qualifikation der Frauen übertragen

Am heutigen Samstagnachmittag (09. April 2022) ist Portugal bei der deutschen Frauen-Nationalmannschaft zu Gast. Die Partie aus der Gruppenphase der WM-Qualifikation wird um 16:10 Uhr in der Schüco-Arena in Bielefeld angepfiffen.

Im letzten Aufeinandertreffen gingen die deutschen Frauen mit 3:1 als Siegerinnen vom Platz. Auch dadurch festigte man seinen Platz als Gruppenerster mit 18 Punkten. Direkt dahinter stehen die Portugiesinnen mit 13 Punkten. Ob dem Team von Trainerin Voss-Tecklenburg heute wieder ein Sieg gelingt, erfahren wir dann ab 16:10 Uhr.

Deutschland vs. Portugal, Frauen-Länderspiel heute live: Die Partie im Überblick

Begegnung Deutschland vs. Portugal Wettbewerb WM-Qualifikation Spielort Schüco-Arena (Bielefeld) Anpfiff 09. April - 16:10 Uhr

Deutschland vs. Portugal heute live: Gibt es eine Übertragung im TV?

Für alle, die das Spiel gerne im TV verfolgen möchten, haben wir jetzt gute Nachrichten. Das Erste überträgt die kompletten 90 Minuten live im Free-TV. Ihr könnt also einfach ganz bequem um 16:10 Uhr einschalten und das Spiel dann in der ARD verfolgen. Unterstützt wird der Moderator Claus Lufen dabei von der ehemaligen Nationalspielerin Nia Künzer als Expertin.

Deutschland vs. Portugal: Läuft das Länderspiel der Frauen heute im LIVE-STREAM?

Auch auf diese Frage können wir eine positive Antwort geben. Parallel zur TV-Übertragung bietet die ARD auch einen LIVE-STREAM an, mit dem Ihr das Spiel verfolgen könnt. Dieser ist genauso kostenlos wie die Übertragung im TV. Ihr braucht nur auf diesen Link zu klicken und könnt ab 16:10 Uhr die Partie im LIVE-STREAM sehen. Was Ihr dafür natürlich braucht, ist ein internetfähiges Gerät.

Deutschland vs. Portugal heute live im TV und STREAM: Die Aufstellungen beim Frauen-Länderspiel

Sobald die Teams ihre Aufstellungen bekanntgegeben haben, könnt Ihr sie hier nachlesen.