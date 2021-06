Deutschland gegen Portugal: Die Aufstellung bei der EM 2021

Im zweiten Gruppenspiel der EM 2021 trifft Deutschland auf Titelträger Portugal. Goal erklärt, mit welcher Aufstellung das DFB-Team auflaufen könnte.

Die deutsche Nationalmannschaft steht am kommenden Samstag in der Allianz Arena bereits unter Zugzwang. Da das erste Gruppenspiel der EM 2021 gegen Mitfavorit und Weltmeister Frankreich mit 0:1 verloren ging, ist die Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw quasi zum Punkten verdammt, um die Chance aufs Achtelfinale zu wahren.

Dabei bekommt es das DFB-Team mit keinem geringeren Gegner als dem amtierenden Europameister Portugal zu tun. Die Selecao um Superstar Cristiano Ronaldo kommt mit mächtig Rückenwind in die bayrische Landeshauptstadt. Denn: Im Gegensatz zur deutschen Auswahl war den Portugiesen ihr EM-Auftakt geglückt, in Budapest fuhren die Südeuropäer dank einer beeindruckenden Schlussoffensive gegen Ungarn ein 3:0 ein. Raphael Guerreiro und Doppelpacker Ronaldo hatten für die späten Tore verantwortlich gezeichnet.

In diesem Artikel erklären wir Euch, wie die personelle Situation der beiden Kontrahenten für das Schlüsselspiel aussieht und auf welche Aufstellung die beiden Trainer jeweils vertrauen könnten.

Deutschland gegen Portugal heute: Die Begegnung bei der EM 2021 in der Übersicht

Begegnung Portugal - Deutschland Datum Samstag, 19. Juni 2021 | 18 Uhr Stadion Fußball Arena, München

Deutschland gegen Portugal: Die offizielle Aufstellung bei der EM 2021

Die Aufstellungen werden rund eine Stunde vor Anpfiff bekanntgegeben. Sobald dies geschehen ist, findet Ihr hier, welche elf Spieler Joachim Löw und Fernando Santos auf den Rasen schicken.

Deutschland gegen Portugal heute: Das ist die personelle Situation beim DFB-Team

Bundestrainer Joachim Löw muss womöglich im zweiten EM-Gruppenspiel gegen Portugal am Samstag in München auf Lukas Klostermann verzichten. Der Leipziger hat sich im Training am Mittwoch eine Muskelverletzung im hinteren rechten Oberschenkel zugezogen und war bei der Einheit am Donnerstag in Herzogenaurach nicht dabei.

Klostermann war beim EM-Fehlstart gegen Weltmeister Frankreich (0:1) ohne Einsatz geblieben. Der 25-Jährige wäre aber eine Alternative für die rechte Außenbahn, falls Löw sich dazu entscheiden sollte, Joshua Kimmich gegen den Titelverteidiger wieder ins Zentrum zu ziehen. Verzichten muss Löw gegen Portugal voraussichtlich auf Jonas Hofmann. Der Gladbacher stand nach seiner Knieverletzung am Donnerstag im Adi-Dassler-Stadion mit auf dem Platz, absolvierte aber eine individuelle Einheit. Serge Gnabry legte aus Gründen der Belastungssteuerung eine Pause ein.

Hoffen darf Löw indes auf die Verfügbarkeit Leon Goretzkas. Der Mittelfeldmann des FC Bayern ist nach überstandenem Muskelfaseriss zwar keine Alternative für die Startelf, könnte aber immerhin eingewechselt werden. "Ich denke, dass er eine gute Option sein wird im Laufe des Spiels“, sagte Löw.

Deutschland gegen Portugal heute: Das ist die personelle Situation beim amtierenden Europameister

Portugal-Trainer Santos kann nicht auf sein komplettes Star-Ensemble in der Offensive zurückgreifen, denn Joao Felix von Atletico Madrid fehlt mit einer Muskelverletzung, obwohl er am Freitag noch beim Abschlusstraining dabei gewesen war.

Neben Ronaldo stehen aber mit Bernardo Silva (Manchester City), Diogo Jota (FC Liverpool) und Andre Silva (Eintracht Frankfurt) noch weitere etliche namhafte Angreifer im Kader, zudem wird die talentierte Mannschaft von qualitativ hochwertigen Akteuren wie Bruno Fernandes (Manchester United), Raphael Guerreiro (BVB), ManCity-Profi Ruben Dias und Abwehr-Altstart Pepe ergänzt.

Entsprechend selbstbewusst gibt sich Fernandes auch im Vorfeld des Duells: "Was ich von Deutschland erwarte, ist ein Team, das gewinnen will - und wir wollen das auch", sagte der Spielmacher der Red Devils am Donnerstag in Budapest: "Und was dann im Spiel passiert, ist schwer zu sagen. Unser Ziel ist, das Spiel zu kontrollieren, den Ball so viel wie möglich zu haben und zu gewinnen."

Deutschland gegen Portugal: Die voraussichtliche Aufstellung bei der EM 2021

Obwohl Deutschland sein erstes Gruppenspiel gegen Top-Favorit Frankreich mit 0:1 verlor, deutet aktuell nichts darauf hin, dass Löw sein Team elementar umstellt. Erwartet wird, dass er die Mannschaft abermals in einem 3-4-2-1-System agieren lässt.

Voraussichtliche Aufstellung Deutschland: Neuer - Ginter, Hummels, Rüdiger - Kimmich, Gündogan, Kroos, Gosens - Havertz, Müller - Gnabry

Portugal hat sein Auftaktspiel letztlich souverän für sich entschieden. Dementsprechend gibt es für Santos kaum Gründe, Änderungen an seiner Aufstellung vorzunehmen.

Voraussichtliche Aufstellung Portugal: Patricio - Semedo, Pepe, Dias, Guerreiro - Carvalho, Pereira - Fernandes - Bernardo Silva, Ronaldo, Jota

Deutschland gegen Portugal heute: Die Opta-Fakten zur EM 2021

Portugals letzter Sieg gegen Deutschland war in der Gruppenphase der Euro 2000 (3:0 dank eines Hattricks von Sergio Conceicao). Es war das letzte Mal, dass Deutschland bei einem großen Turnier drei oder mehr Gegentore durch einen Spieler kassierte. Seitdem gewann Deutschland alle vier Duelle gegen Portugal, alle bei großen Turnieren (WM '06, Euro '08, Euro '12, WM '14).

Es ist das fünfte Aufeinandertreffen zwischen Portugal und Deutschland bei Europameisterschaften, nur Italien und Spanien standen sich bei einer EM häufiger gegenüber (sechs). Es ist zudem das sechste Aufeinandertreffen der beiden Teams bei großen Turnieren seit der Euro 2000 (vier bei der EURO, zwei bei der WM), die meisten zwischen zwei europäischen Nationen in diesem Zeitraum.

In den letzten fünf Begegnungen zwischen Portugal und Deutschland fielen im Schnitt 3,4 pro Spiel (17 Tore insgesamt), in vier dieser fünf Spiele fielen mehr als drei Tore.

Cristiano Ronaldo traf noch nie gegen Deutschland (vier Spiele), obwohl er in 360 Spielminuten 23 Schüsse abgab. Nur gegen Frankreich bestritt der Portugiese mehr Spiele für die Nationalmannschaft (sechs), ohne einen Treffer zu erzielen.

Thomas Müllers einziger Hattrick mit der deutschen Nationalmannschaft gelang ihm gegen Portugal in der Gruppenphase der Weltmeisterschaft 2014. Jedoch war Müller bei einer EURO in zwölf Einsätzen noch mit keinem seiner 27 Versuche erfolgreich.

Portugal verlor nur zwei der letzten 30 Spiele in allen Wettbewerben (19 Siege, neun Remis, Torbilanz von 67:19). Nach einem 4:0-Sieg gegen Israel und dem 3:0 zum Auftakt gegen Ungarn könnten die Portugiesen gegen Deutschland erstmals seit November 2017 wieder drei Zu-Null-Siege in Serie feiern, damals waren es sogar vier.

Deutschland verlor drei der letzten vier Gruppenspiele bei großen Turnieren (WM und EM), genauso viele wie in den 24 Gruppenspielen zuvor (16 Siege, fünf Remis). Zwei Niederlagen in der Gruppenphase in Folge gab es für die Deutschen zuletzt bei der EURO 2000 – die Gegner waren damals England und Portugal.

Portugal könnte mit einem Sieg gegen Deutschland erst zum zweiten amtierenden Europameister werden, der seine ersten beiden Spiele im Turnier gewinnt. Dies gelang zuvor nur Spanien bei der EURO 2016.

Toni Kroos spielte gegen Frankreich exakt 100 erfolgreiche Pässe – bei den letzten drei großen Turnieren (EM 2016, WM 2018 und EM 2020) spielte sechsmal ein deutscher Spieler 100 oder mehr erfolgreiche Pässe in einem Spiel, dieser Spieler war immer Toni Kroos.

Beim 3:0-Sieg gegen Ungarn wurde Portugals Rekordtorschütze Cristiano Ronaldo zum ersten Spieler, der an fünf verschiedenen Europameisterschaften teilgenommen hat (2004, 2008, 2012, 2016, 2020) und wurde mit seinen beiden Treffern zum Toptorschützen in der bisherigen Geschichte der EURO (elf) und zum ältesten Spieler (36 Jahre und 130 Tage), dem zwei oder mehr Tore in einem EM-Spiel gelangen. Zudem hält er nun bei 39 Einsätzen bei großen Turnieren (WM und EM), mehr als jeder andere europäische Spieler. Mit einem weiteren Treffer würde er Miroslav Klose als Rekordtorschützen bei großen Turnieren einholen, Klose traf bei WM und EM 19-mal, Ronaldo steht bei 18 Treffern (wie Gerd Müller).

Deutschland gegen Portugal: So wird die EM 2021 heute gezeigt / übertragen