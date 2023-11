Deutschland gegen Neuseeland bei der U17-WM: Wer zeigt / überträgt das Gruppenspiel der DFB-Junioren?

Deutschland bestreitet bei der U17-Weltmeisterschaft sein zweites Spiel in der Vorrunde. Wo läuft das Duell mit Neuseeland?

Deutschland bestreitet bei der U17-Weltmeisterschaft in Indonesien am Mittwoch sein zweites Gruppenspiel. Nach dem erfolgreichen Auftakt gegen Mexiko geht es für die DFB-Junioren heute um 13 Uhr gegen die Auswahl Neuseelands.

Die Begegnung steigt im Si-Jalak-Harupat-Stadion in Soreang.

GOAL erklärt Euch in diesem Artikel, wo Ihr das Spiel zwischen der deutschen U17 und der U17 Neuseelands im TV und LIVE-STREAM schauen könnt.

Deutschland U17 vs. Neuseeland U17 heute, Uhrzeit: Wann ist der Anstoß?

Spiel Deutschland U17 vs. Neuseeland U17 Wettbewerb WM-Endrunde, 2. Spieltag der Vorrunde Datum Mittwoch, 15. November 2023 Uhrzeit 13 Uhr (MEZ) Ort Si-Jarat-Halupat-Stadion, Soreang

Deutschland vs. Neuseeland: TV, LIVE STREAM – wo läuft die U17-WM heute?

Die Partien der deutschen U17 bei der WM-Endrunde laufen bei skysport.de und in der Sky Sport App. Außerdem bietet die FIFA auf ihrem Portal FIFA+ LIVE-STREAMS zu allen Spielen des Turniers an.

Deutschland U17 News

Die deutsche U17, die zum Favoritenkreis zählt, startete am Sonntag mit einem Sieg gegen den vermeintlich stärksten Gruppengegner Mexiko in die Weltmeisterschaft. 3:1 hieß es am Ende für die Schützlinge von Trainer Christian Wück.

Noah Darvich (FC Barcelona), Max Moerstedt (1899 Hoffenheim) und Eric da Svila Moreira (FC St. Pauli) erzielten die deutschen Tore. Tahiel Jimenez markierte den Ehrentreffer für die Mexikaner.

Die drei Punkte aus dem Mexiko-Spiel bedeuten vor dem Duell mit Neuseeland den zweiten Rang in der Vorrundengruppe F.

Neuseeland U17 News

Neuseeland kassierte zum Auftakt eine 0:3-Niederlage gegen Venezuela und ist aktuell Schlusslicht der Gruppe F.

U17 WM, Deutschland vs. Neuseeland heute live: Nützliche Links