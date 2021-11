Nächstes Spiel in der WM-Qualifikation für Hansi Flick und die deutsche Nationalmannschaft: Das DFB-Team empfängt am Donnerstag Liechtenstein. Anpfiff in Wolfsburg ist um 20.45 Uhr.

Deutschland hat einen Lauf – angefangen hatte das mit dem Sieg gegen Liechtenstein: 2:0 gewann die DFB-Elf bei Flicks Debüt als Nationaltrainer, seitdem wurden vier weitere Spiele siegreich gestaltet.

15 Punkten aus fünf Spielen, 18:1 Tore – Flicks Bilanz als Cheftrainer seit diesem Sommer lässt sich hervorragend in die Vita schreiben. Die großen Schwergewichte waren bei den Gegnern allerdings noch nicht dabei, und das wird sich auch nicht ändern.

Liechtenstein ist mit gerade einmal einem Punkt Letzter der gruppe J, jetzt geht es für den Zwergstadt gegen den viermaligen Weltmeister aus dem Norden. Goal erklärt, wer die WM-Qualifikation überträgt.

Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Liechtenstein? Die WM-Qualifikation im Überblick

Begegnung Deutschland vs. Liechtenstein Datum 11. November 2021 Uhrzeit 20.45 Uhr Ort Volkswagen-Arena | Wolfsburg | Deutschland Wettbewerb WM-Qualifikation

Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Liechtenstein im TV? Die WM-Qualifikation im F ernsehen verfolgen

Niklas Süle hat sich mit dem Coronavirus infiziert, gleich vier weitere Spieler mussten aufgrund von Kontakt abreisen – reibungslos ist die Vorbereitung auf das Liechtenstein also nicht verlaufen.

Für drei Spieler haben diese Umstände aber ein positives Ergebnis: Ridle Baku, Kevin Volland und Maximilian Arnold dürfen zur Nationalmannschaft reisen. Letzterer hat bisher ein Spiel für die deutsche Nationalmannschaft gemacht – und das ist bereits siebeneinhalb Jahre her!

Deutschland-Spiel LIVE im TV! So wird die WM-Quali LIVE gezeigt

Im Hinspiel gegen Liechtenstein hatte sich die DFB-Elf ordentlich abgemüht, am Ende von Hansi Flicks erstem Spiel als Nationaltrainer gab es "nur" einen 2:0-Sieg. Auch am Donnerstag werden viele Anhänger:innen einschalten wollen, aber wie wird die WM-Qualifikation übertragen?

Gute Nachrichten für all diejenigen Fußballfans, die am Donnerstag das Spiel LIVE im TV sehen wollen: Mit RTL überträgt ein Fernsehsender das Spiel LIVE! Dabei kennt sich der Sender auf dem Gebiet aus: Auch die EM-Qualifikation für die EM 2020 beziehungsweise 2021 war hier zu sehen.

RTL zeigt Deutschland vs. Liechtenstein! Die WM-Quali im Fernsehen

Das Gute an RTL: Im Fernsehen ist der Sender kostenlos zu empfangen! Ihr wisst nicht, wie ihr RTL auf eurem Fernseher einrichtet? Schaut mal hier vorbei, dort ist alles genau erklärt!

Die Details zur Übertragung auf RTL haben wir hier ebenfalls im Angebot: Moderiert wird der Fußballabend durch Laura Papendick, welche die Zuschauer:innen ab 20.15 Uhr begrüßt. Während des Spiels sind dann Marco Hagemann und Steffen Freund LIVE zu hören.

Wer zeigt / überträgt die WM-Qualifikation im LIVE-STREAM? Das Länderspiel am Donnerstag im Internet

Wie genau das Qualifikationsspiel zwischen Liechtenstein und Deutschland im TV übertragen wird haben wir bereits erklärt. Das ist ja schön und gut, allerdings hilft das vielen Fans nicht weiter: Was machen Menschen, die keinen Fernseher zu Hause stehen haben?

LIVE-STREAM zur DFB-Elf? So wird die Qualifikation im Internet gezeigt

Gerade im Zeitalter des Internets und von Streamingangeboten ist es vielen Menschen nicht mehr wichtig, lineares TV empfangen zu müssen – LIVE-STREAMS im Internet sind da die einfachere und günstigere Alternative. Aber funktioniert das auch am Donnerstagabend beim Deutschland-Spiel?

Auch hier gibt es wieder gute Nachrichten: Ja, Das Quali-Spiel, welches in Wolfsburg stattfindet, wird auch im LIVE-STREAM gezeigt! RTL hat seine eigene Mediathek, welche viele noch unter dem Namen TVNOW kennen dürften – dort gibt es Spitzenfußball zu sehen.

RTL+ statt TVNOW: So seht ihr die DFB-Elf am Donnerstag im LIVE-STREAM

TVNOW allerdings ist Geschichte – seit dem 3. November ist RTL+ das neue Steckenpferd der RTL-Gruppe im Internet. Hierüber könnt ihr also am Donnerstag auf das Spiel zugreifen, einen Haken hat das Ganze aber trotzdem noch.

RTL+ ist zwar an sich kostenlos, viele Inhalte sind aber erst mit einem Abonnement namens RTL+ Premium zu sehen. Dieses kostet 4.99 Euro pro Monat. Das ist übrigens keine Neuerung, auch bei TVNOW musste man dafür bezahlen.

Auch DAZN überträgt das Länderspiel! Die WM-Qualifikation im Internet

Die gute Nachricht in dem Zusammenhang: Es gibt einen Probemonat, mit dem man das Ganze testen kann. Weitere gute Nachrichten: Wenn ihr das LIVE-Spiel verpasst, könnt ihr das im RE-LIVE ab 0.00 Uhr auf RTL+ oder alternativ auch auf DAZN anschauen – weitere Informationen zu DAZN findet ihr hier. Das sind die wichtigen Links am heutigen Abend:

Wer zeigt / überträgt Deutschland - Liechtenstein LIVE? Die Aufstellungen in der WM-Qualifikation

Natürlich geben wir hier auch bekannt, wie die Mannschaften am Donnerstag auf das Feld laufen werden. Klickt euch rechtzeitig, also etwa eine Stunde vor Anpfiff, wieder in den Artikel, um ideal vorbereitet zu sein!

Wer zeigt / überträgt Deutschland - Liechtenstein LIVE? Die Übertragung im Überblick