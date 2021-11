WM-Quali live auf RTL: Kommentatoren und Experten bei Deutschland - Liechtenstein

Die deutsche Nationalmannschaft hat die nächste Challenge in der WM-Qualifikation vor der Brust: Das DFB-Team empfängt in Wolfsburg Liechtenstein. Anpfiff in der Volkswagen-Arena in Wolfsburg ist heute um 20.45 Uhr.

Eine ruhige Vorbereitung auf das Spiel sieht anders aus: Innenverteidiger Niklas Süle (FC Bayern München) wurde positiv auf Corona getestet - vier weitere Mitspieler mussten daraufhin in Quarantäne und können in dieser Länderspielpause nicht mehr eingreifen.

Dabei handelt es sich um drei Spieler des FC Bayern München (Joshua Kimmich, Serge Gnabry und Jamal Musiala) sowie um Karim Adeyemi von RB Salzburg. Stattdessen dürfen sich drei andere Spieler freuen: Ridle Baku, Maximilian Arnold (beide VfL Wolfsburg) und Kevin Volland (AS Monaco) wurden nachnominiert.

Deutschland ist heute klarer Favorit, alles andere als ein ungefährdeter Sieg wäre eine herbe Enttäuschung. Goal erklärt, welche Kommentator:innen heute die WM-Qualifikation LIVE begleiten.

Deutschland vs. Liechtenstein: So wird das Spiel heute übertragen

In diesem Artikel soll es natürlich darum gehen, welche Kommentator:innen, Expert:innen und Moderator:innen das Spiel der WM-Qualifikation begleiten - vorher müssen wir uns aber mit einer viel wichtigeren Frage beschäftigen! Schließlich müssen wir erst einmal wissen, welcher Sender das Spiel überträgt, um dann herauszufinden, wer das Spiel begleitet. Das dauert nicht lange, denn wir wissen es bereits: RTL zeigt heute das Qualifikationsspiel für die WM 2022!

RTL zeigt Deutschland vs. Liechtenstein kostenlos im TV! So geht's!

RTL ist bekanntlich kostenlos zu empfangen! Der Privatsender finanziert sich primär durch Werbeeinnahmen, weshalb man im TV problemlos das RTL-Programm anschauen kann. Ihr wisst nicht wie? Hier entlang!

Nächster positiver Punkt an RTL: Der Fernsehsender überträgt sein Programm auch online! So schauen Anhänger:innen ohne Fernseher nicht dumm aus der Wäsche, sondern können genau so am Spiel teilhaben wie alle anderen Fans.

Deutschland vs. Liechtenstein heute LIVE: Die Übertragung im LIVE-STREAM!

Einen Haken gibt es an der Übertragung im LIVE-STREAM dann aber doch: Anders als die Ausstrahlung im Fernsehen ist es hier nicht kostenlos. 4,99 Euro kostet RTL+ Premium - das nötige Abonnement, welches man braucht, um heute das Spiel der deutschen Fußballnationalmannschaft LIVE zu verfolgen.

Auch der beliebte Streamingdienst DAZN zeigt heute Nacht das Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft, allerdings darf das Spiel hier erst ab 0.00 Uhr übertragen werden. Ihr habt ein DAZN-Abo, aber kein RTL+ Premium? Dann müsst ihr euch drei Stunden gedulden.

Hagemann, Papendick, Freund: So wird Deutschland - Liechtenstein heute auf RTL gezeigt!

Laura Papendick, Marco Hagemann und Steffen Freund heißen die drei Menschen, die heute die Fußballbegegnung auf RTL begleiten. Ihr wollt wissen, wer welche Rolle ausfüllt und woher man sie kennen könnte? Dann lest diesen Artikel aufmerksam weiter!

Deutschland vs. Liechtenstein heute LIVE: Kommentator, Moderatorin und Experte der WM-Qualifikation

RTL überträgt heute die Begegnung zwischen der DFB-Elf und dem Zwergstaat Liechtenstein. Wie Experte, Moderatorin und Kommentator heißen, haben wir bereits erwähnt. Wir befassen uns nun näher mit den drei Protagonisten.

Deutschland vs. Liechtenstein im TV: Das ist Kommentator Marco Hagemann

Der Name Marco Hagemann taucht bei vielen Leser:innen nicht zum ersten Mal vor den Augen oder der Brille auf - gerade bei DAZN hat der in Gütersloh geborene Kommentator eine prominente Rolle inne. Von Beginn an war er beim noch jungen Streamingdienst (2016) dabei.

Apropos Beginn: Begonnen hat Hagemann seine Karriere bei Sport1, seitdem war er schon bei jedem nennenswerten deutschen Sportsender präsent. Alle Schalke- und Bayern-Fans sollten den nächsten Satz überspringen: Hagemann ist laut eigener Aussage Anhänger des BVB (Borussia Dortmund) und des FC Liverpool.

Deutschland gegen Liechtenstein: RTL und Laura Papendick präsentieren heute WM-Qualifikation

Weiter geht's mit der Moderatorin, und auch hier liegen die Wurzeln in NRW: Laura Papendick kommt aus Bergisch Gladbach und studierte in Köln. Bekannt wurde sie als Reporterin und Moderatorin bei Sky Deutschland, gerade bei Sky Sport News HD.

Im Anschluss wechselte sie zu Sport1 und durfte dort eine der wohl größten Aufgaben als Moderator:in im deutschen Fußball ausüben: Sie moderierte den Doppelpass und Sendungen wie Bundesliga aktuell oder den Fantalk. Seit diesem Sommer ist Papendick bei RTL unter Vertrag und begleitet unter anderem auch die Europa League und die Formel 1.

Deutschland - Liechtenstein: Steffen Freund als Experte mit dabei

Kommen wir nun zum letzten und wohl prominentesten Mitglied des Dreigespanns - und erstmals ist es kein NRWler: Steffen Freund ist ein ehemaliger Nationalspieler, insgesamt lief er 21 mal für Die Mannschaft auf.

Auch die Vereinskarriere kann sich sehen lassen: BVB (Borussia Dortmund), Tottenham Hotspur oder FC Schalke 04 - da geht so einigen das Herz auf. Mittlerweile ist er also Kommentator - und das, ohne ein Blatt vor den Mund zu nehmen.

WM-Qualifikation LIVE im TV und LIVE-STREAM: Die Aufstellungen von Deutschland und Liechtenstein

Etwa eine Stunde vor Anpfiff verkünden wir, welche Spieler heute von Anfang an spielen dürfen! Klickt euch also rechtzeitig wieder in den Artikel, um optimal vorbereitet zu sein.

