Handball-EM 2020: Deutschland vs. Lettland heute live im TV und LIVE-STREAM - alle Infos zur Übertragung

Bei der Handball-EM bekommt Deutschland es am Montag mit Lettland zu tun. Goal erklärt Euch, wo Ihr das Duell im TV und LIVE-STREAM verfolgen könnt.

Letzte Begegnung in der Vorrunde: Am Montag bestreitet sein drittes Gruppenspiel bei der Handball-EM gegen Lettland und muss gegen den bislang erfolglosen EM-Neuling gewinnen, um sicher in die Hauptrunde in Wien einzuziehen. Anwurf der Partie ist um 18.15 Uhr im norwegischen Trondheim.

Ihr Auftaktspiel gegen die hatten die deutschen Handballer am Donnerstag mit 34:23 gewonnen. Gegen Titelverteidiger setzte es für das Team von Bundestrainer Christian Prokop am Samstag allerdings eine verdiente 26:33-Niederlage.

Gegen den lettischen Außenseiter muss die DHB-Auswahl daher Widergutmachung betreiben und einen deutlichen Sprung machen, um bei der Handball-EM noch eine Chance zu haben. In diesem Artikel liefert Euch Goal alle Informationen, wie Ihr Deutschland vs. Lettland heute live im TV und LIVE-STREAM verfolgen könnt.

Deutschland vs. Lettland: Das Duell der Handball- in der Übersicht

Duell Deutschland - Lettland Datum 13. Januar 2020 | 18.15 Uhr Ort Trondheim Spektrum, Trondheim Kapazität 8.000 Plätze

Deutschland vs. Lettland: Hier wird die Handball-EM 2020 heute live im TV übertragen

Nachdem die Übertragung der Handball-EM in den letzten Jahren nicht selten für Fragezeichen gesorgt hatte, werden 2020 alle Spiele des DHB-Teams im Free-TV laufen. Somit wird auch Deutschland gegen Lettland heute live im frei empfangbaren Fernsehen übertragen!

Handball-EM 2020: Deutschland vs. Lettland heute live im TV im ZDF

Die beiden öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF haben sich die Übertragungsrechte an der Handball-EM 2020 gesichert und zeigen abwechselnd die Spiele der deutschen Handballer live. Nachdem das Aufeinandertreffen mit Spanien am Samstag in der ARD gezeigt wurde, ist heute das ZDF an der Reihe.

Das ZDF startet am Montag um 17.45 Uhr mit der Übertragung von Deutschland vs. Lettland im Hauptprogramm. In den 30 Minuten vor der Partie wird die aktuelle Situation des deutschen Teams ausführlich beleuchtet. Sobald um 18.15 Uhr der Anwurf erfolgt, übernimmt Kommentator Christoph Hamm. Ihm steht während der 60 Minuten Markus Baur als Experte zur Seite.

Doch die Übertragung im TV ist nicht die einzige Möglichkeit, um Deutschland gegen Lettland live zu sehen. Es wird nämlich auch einen LIVE-STREAM des Duells geben. Wie Ihr darauf zugreifen könnt, erfahrt Ihr im nächsten Abschnitt des Artikels. Deshalb: Einfach weiterlesen!

Deutschland vs. Lettland heute im LIVE-STREAM verfolgen

Wie bereits erwähnt, wird die Handball-EM in diesem Jahr nicht nur im Fernsehen übertragen. Auch im Internet werden alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft via LIVE-STREAM gezeigt.

Deutschland vs. Lettland heute im LIVE-STREAM des ZDF schauen

Indem das ZDF heute die Übertragungsrechte für das Duell mit Lettland besitzt, darf der Sender sein Programm auch im Internet übertragen. Deutschland vs. Lettland könnt Ihr Euch somit live und in voller Länge via LIVE-STREAM auf www.zdf.de anschauen.

Bild und Ton sind dabei identisch zur TV-Übertragung, zudem ist das Angebot für Euch kostenlos. Somit beginnt auch im LIVE-STREAM um 17.45 Uhr die Vorberichterstattung, ehe um 18.15 Uhr schließlich angepfiffen wird.

Den LIVE-STREAM des ZDF zur Handball-EM könnt Ihr auf sämtlichen mobilen Geräten wie Laptop, Tablet oder Smartphone abrufen. Zusätzlich zu der offiziellen Webseite stellt der öffentlich-rechtliche Sender eine kostenlose App zur Verfügung - unabhängig davon, ob es sich um ein Android- oder Apple-Gerät handelt.

In den jeweiligen App-Stores könnt Ihr die Anwendung kostenlos herunterladen, um anschließend den LIVE-STREAM zu Deutschland vs. Lettland zu genießen. Hier geht's direkt zur ZDF-App im Google-Play-Store und zur ZDF-App im iTunes-Store von Apple.

Deutschland vs. Lettland: Die Bilanz vor dem Duell

DEUTSCHLAND (bislang wettbewerbsübergreifend zwei Duelle) LETTLAND 2 Siege 0 0 Unentschieden 0 0 Niederlagen 2

Deutschland vs. Lettland im TV und LIVE-STREAM: Die Übertragung auf einen Blick

Die Übertragung der dritten Partie des DHB-Teams bei der Handball-EM 2020 im ...