Deutschland vs. Katar: Wer zeigt / überträgt die Handball-WM heute im TV und LIVE STREAM?

Im ersten Spiel der Handball-WM trifft Deutschland auf Katar. GOAL liefert alle Infos zur Übertragung des Spiels im TV und LIVE-STREAM.

Heute Abend (13. Januar 2023) bekommt es Deutschland zum Auftakt der Handball-WM mit Katar zu tun. Das Spiel im polnischen Kattowitz beginnt um 18 Uhr.

Die Generalprobe der Deutschen vor der WM ist geglückt. Im letzten Spiel konnte man Island mit 33:31 schlagen. Die Statistik gegen den ersten WM-Gegner Katar ist ausgeglichen. Viermal traf man bei einer Weltmeisterschaft bereits aufeinander, zweimal ging Deutschland als Sieger vom Platz, zweimal musste man sich geschlagen geben. Zuletzt traf man bei der WM 2017 aufeinander und unterlag dabei knapp mit 20:21. Heute will die Mannschaft von Trainer Alfred Gislason natürlich direkt einen Sieg zum Start in die WM holen. Ob das gelingt, erfahren wir ab 18 Uhr.

GOAL liefert Euch alle wichtigen Infos zur Übertragung der Partie im TV und LIVE-STREAM.

Deutschland vs. Katar: Das Spiel der Handball-WM im Überblick

Begegnung Deutschland vs. Katar Wettbewerb Handball-WM Beginn 13. Januar - 18 Uhr Ort Kattowitz (Polen)

Deutschland vs. Katar: Wo läuft das Spiel im TV?

Natürlich könnt Ihr die Handball-WM auch im TV verfolgen. Die Spiele werden dabei abwechselnd vom ZDF und der ARD übertragen. Das erste Spiel Deutschlands läuft im ZDF.

Die Übertragung zum Spiel zwischen Deutschland und Katar beginnt heute um 17.40 Uhr. Moderiert wird dabei von Kathrin Müller-Hohenstein. Um 18 Uhr übernehmen dann die Kommentatoren Markus Baur und Christoph Hamm. Als Experte ist Sören Christophersen mit dabei.

Getty Images

Deutschland vs. Katar: Wird das Spiel per LIVE-STREAM übertragen?

Neben der TV-Übertragung können die Handball-Fans Deutschland vs. Katar auch per LIVE-STREAM sehen. Wo genau, erklären wir Euch in den nächsten Abschnitten.

Deutschland vs. Katar: Der LIVE-STREAM des ZDF

Einen LIVE-STREAM zum Spiel hat das ZDF neben der Übertragung im Free-TV auch im Angebot. Diesen findet Ihr ganz einfach auf der Website, den direkten Link dafür haben wir hier für Euch.

Um dort jetzt zusehen zu können, braucht Ihr auch kein Abo oder Ähnliches, sondern nur ein internetfähiges Gerät. Holt Euch also ein Tablet oder Smartphone und schon könnt Ihr live mit dabei sein.

Deutschland vs. Katar: Mit SportDeutschlandTV zum LIVE-STREAM

Bei SportDeutschlandTV könnt Ihr alle LIVE-STREAMS der WM-Spiele sehen. Im Free-TV werden zwar die Spiele des deutschen Teams und einige andere ausgewählte Partien gezeigt, alle Spiele der WM laufen aber nur als LIVE-STREAM bei SportDeutschlandTV.

Bevor Ihr aber jetzt dort einschalten könnt, müsst Ihr einmalig 15 Euro bezahlen. Soviel kostet nämlich der Turnier-Pass, der Euch dann Zugang zu den LIVE-STREAMS von allen Spielen ermöglicht.

Alternativ könnt Ihr auch vier Euro pro LIVE-STREAM-Übertragung bezahlen, wenn Ihr beispielsweise nur die Spiele einer bestimmten Mannschaft dort im STREAM sehen wollt. Genauere Infos dazu könnt Ihr hier noch einmal nachlesen.

Bundesliga, Champions League und den Super Bowl live bei DAZN sehen

DAZN ist der größte Sport-Streamingdienst der Welt und zeigt dementsprechend auch rund um die Uhr die besten Sport-Events per LIVE-STREAM. Egal ob Ihr die Bundesliga, LaLiga, Serie A, Ligue 1 oder Königsklasse sehen wollt, hier wird jeder Fußball-Fan fündig.

Außerdem überträgt DAZN ein breites Angebot von diversen anderen Sportarten, wie Football, Tennis, Boxen, Motorsport oder Basketball. Bezahlen müsst Ihr dafür 29,99 Euro pro Monat. Im Jahresabo werden 24,99 Euro pro Monat fällig.

Hier findet Ihr noch mehr Infos zu DAZN: