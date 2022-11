WM 2022: Viel Kritik an Niklas Süle nach Deutschlands Niederlage gegen Japan

Niklas Süle erwischte gegen Japan einen gebrauchten Tag – und stand anschließend im Zentrum der Kritik von Experten und Bundestrainer Flick.

WAS IST PASSIERT? Niklas Süle ist nach Deutschlands Niederlage im ersten Gruppenspiel der WM scharf kritisiert worden. Unter anderem kassierte der DFB-Abwehrspieler von TV-Experte Bastian Schweinsteiger harte Worte für die Leistung bei der 1:2-Niederlage.

WAS WURDE GESAGT? Ex-Nationalspieler Schweinsteiger sagte in der ARD über Süle, der als Rechtsverteidiger aufgeboten worden war: "Niklas Süle ist ein Verteidiger, und wenn jemand im Eins-gegen-eins auf einen zukommt, dann lässt man ihn nicht nach innen laufen, sondern macht die Innenbahn zu, lässt ihn nach außen laufen – da kann weniger passieren." Süle jedoch entschied anders - und er machte so den Weg frei zum Ausgleich.

"Das mag ich nicht. Das ist nicht gut. Das ist ganz, ganz schlecht!", polterte Schweinsteiger: "Das war für einen Verteidiger, wie Süle es ist, nicht gut genug. Das ist ein klassischer, richtig schwerer Abwehrfehler."

WAS IST DER HINTERGRUND? Süle lief erstmals unter Hansi Flick als Rechtsverteidiger auf, hatte diese Position aber beim BVB zuletzt häufiger bekleidet. Gegen Japan sah er nun bei beiden Gegentoren schlecht aus. Beim 1:2 hob er später das Abseits auf. "Ich weiß nicht, ob jemals bei einer WM ein einfacheres Tor erzielt wurde", schimpfte sein Mitspieler Ilkay Gündogan, und auch vom Chefkritiker Schweinsteiger gab es wieder eine Watschn. "Der ballentfernte Außenverteidiger muss immer genau sehen, was die beiden Innenverteidiger machen. Süle muss das sehen, dass er da rausschieben muss. Der Fehler darf einem Außenverteidiger nie passieren."

Kritik an Süle äußerte auch Bundestrainer Hansi Flick: Der frühere Münchner hätte "die Linie halten" müssen, "da muss Niklas einfach aufpassen". Doch er habe sich "zwei, drei Schritte zu weit fallen" lassen. Flicks Urteil: "Das sind individuelle Fehler, für die wir büßen mussten."

DIE BILDER ZUR NEWS:





WIE GEHT ES WEITER? Süle und der Rest des DFB-Teams haben nun vier Tage Zeit, sich auf das zweite Gruppenspiel gegen Spanien vorzubereiten. Unter Umständen droht dem Weltmeister von 2014 bei einer neuerlichen Niederlage dann gar das vorzeitige Aus. Es folgt noch das finale Gruppenspiel gegen Costa Rica in der kommenden Woche.