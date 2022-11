Deutschland vs. Spanien live: Die WM heute im LIVE-TICKER - 0:0

Bei der WM steht für Deutschland das zweite Gruppenspiel gegen Spanien an. GOAL begleitet das Spiel am Sonntagabend im LIVE-TICKER.

Deutschland trifft bei der WM im zweiten Gruppenspiel auf Spanien - und steht nach der Auftaktniederlage gegen Japan schwer unter Druck. Zwar ist das DFB-Team selbst bei einer weiteren Pleite noch nicht ausgeschieden, doch beim angepeilten Sprung in die K.-o.-Phase wäre die Mannschaft von Trainer Hansi Flick dann auf Schützenhilfe angewiesen.

Statt "One Love"-Binde: Deutsche Spieler mit Mund-zu-Geste beim Mannschaftsfoto

Gegen Japan ging Deutschland zwar durch einen von Ilkay Gündogan verwandelten Elfmeter mit 1:0 in Führung, doch Japan drehte das Duell durch zwei Tore in der zweiten Halbzeit. Deutlich besser machte es Spanien in seinem ersten Gruppenspiel: Mit 7:0 bezwang die Furia Roja den Außenseiter aus Costa Rica, der eine Fußball-Lehrstunde erhielt.

Gelingt Deutschland gegen Spanien die Wiedergutmachung und die ersten Punkte landen auf dem Konto der Flick-Elf? Oder ist Spanien auch für den viermaligen Weltmeister zu stark und lässt Deutschland um den Achtelfinal-Einzug bangen? Wo das Spiel im TV und LIVE-STREAM zu sehen ist, haben wir in einem separaten Artikel für Euch zusammengefasst.

Deutschland gegen Spanien heute im LIVE-TICKER: Die WM 2022 im Überblick

Begegnung Deutschland - Spanien Spielstand - Tore - Aufstellung Deutschland Neuer - Kehrer, Süle, Rüdiger, Raum - Goretzka, Kimmich - Gnabry, Gündogan, Musiala - Müller Aufstellung Spanien Unai Simon - Carvajal, Rodri, Laporte, Alba - Busquets, Gavi, Pedri - Olmo, Asensio, Torres

15. | Goretzka schafft es hier in der Anfangsphase gut, mit seinem körperbetonten Spielweise Akzente zu setzen. Nimmt ein wenig Tempo aus dem spanischen Spiel. Aber bisher ist er in dieser Hinsicht aus deutscher Sicht der einzige Spieler.

13. | Ballverlust im Mittelkreis und die Spanier schalten um, über Asensio gehts auf links zu Olmo, der diesmal aber an Kehrer hängenbleibt. Hohe Intensität in dieser Partie, kaum vorstellbar, dass das hier heute Tore abgeht. Und der erste Vorstoß über Gnabry dürfte wichtig gewesen sein. So als Warnung an die Spanier. Alles geht hier heute nicht.

10. | Und jetzt wirds auch auf der anderen Seite gefährlich. Wunderbare Spieleröffnung von Musiala aus dem linken defensiven Halbfeld, spielt flach auf Goretzka, der den Ball nur antippt und Müller auf die Reise schickt. Der letzte Pass auf Gnabry kommt dann schon in den Strafraum, aus spitzem Winkel scheitert der an Simon, dann geht nachträglich noch die Fahne hoch. Gnabry war einen Tick zu früh gestartet.

9. | 77 Prozent Ballbesitz für die Spanier in der Anfangsphase, und auch schon die erste gute Möglichkeit. Die DFB-Auswahl sucht noch nach einem Weg ins Spiel. Offensivszenen wären dann das nächste Planziel. Pass raus auf rechts zu Torres, der sofort gegen Raum ins Dribbling geht, aber an dem hängen bleibt. Das war wichtig, dahinter war der Strafraum ziemlich offen.

7. | Erste Großchance für die Spanier! Olmo zieht von der Strafraumgrenze knallhart ab, Neuer fälscht den Ball grad noch an die Unterkante der Latte ab - Glück für die DFB-Elf!

5. | Raum will in den Raum spielen, wird von Carvajal gepresst, schon ist der Ball weg, ungünstig, am eigenen Strafraum. Torres legt sofort ins Zentrum, Asensio ist vor dem Sechzehner in Schussposition, bringt das Zuspiel aber nicht unter Kontrolle. Glück gehabt.

3. | Schon mal eine Ansage, am eigenen Strafraum wird Musiala von vier Mann gepresst. Wäre da nicht ein spanisches Handspiel zwischen gewesen, hätte das heikel werden können.

2. | Nach einem ersten Vorstoß der Spanier kann Süle den Ball hinten rausschlagen, unter Einbeziehung von Keeper Simon startet der nächste Versuch.

1.| Die Seitenwahl ging schon mal an Neuer. Die Partie hat begonnen! Also gleich Ballbesitz für die Spanier.

Deutschland vs. Spanien im LIVE-TICKER: ANPFIFF

vor Beginn | Die beiden Mannschaften betreten nun das Spielfeld. Gibt dann noch die Hymnen, dann kanns losgehen.

vor Beginn | Für die Spielleitung im Al-Bayt Stadium ist ein Team aus den Niederlanden verantwortlich. An der Pfeife ist Danny Makkelie, an den Fahnen Hessel Steegstra und Jan de Vries. Der vierte Offizielle, Istvan Kovacs, kommt aus Rumänien.

vor Beginn | Durch den Sieg Costa Ricas gegen Japan am Nachmittag wurde der hohe Sieg der Spanier gegen die Mittelamerikaner nachträglich sogar noch einmal aufgewertet. Es stellt sich natürlich die Frage, ob Spanien dieses Niveau auch gegen stärkere Gegner halten kann.

vor Beginn | So weit die Lage für die DFB-Elf. Für die Spanier sieht das etwas anders aus. Mit einem Sieg ist die Mannschaft von Luis Enrique praktisch durch, der Kantersieg gegen Costa Rica ist in der Endabrechnung einen Extrapunkt wert. Heikel könnte es aber noch nach einer Niederlage werden. Dann bekämen auch die Spanier ein echtes Endspiel am letzten Spieltag gegen Japan. Und alle vier Teams stünden vor diesem letzten Spieltag mit drei Zählern da. Das hätte schon was.

vor Beginn | Der Spieltag in dieser Gruppe begann mit einer faustdicken Überraschung. Einen Sieg von Costa Rica gegen Japan hatten wohl nur die wenigsten auf der Rechnung. So wurde aus einem Alles-oder-Nichts-Spiel für die DFB-Auswahl eine Begegnung, die tatsächlich nicht mehr über das weitere Schicksal bei diesem Turnier entscheidet. Jetzt kann man sich jetzt sogar eine Niederlage leisten. Und alles auf einen Sieg gegen Costa Rica setzen im letzten Gruppenspiel.

vor Beginn | Nach der Niederlage gegen Japan hat sich Flick für zwei personelle Veränderungen entschieden. Schlotterbeck muss in der Abwehr für Kehrer weichen. Süle geht dafür in die Innenverteidigung, Kehrer übernimmt auf rechts. Im Sechserraum starten Kimmich und Goretzka (ebenfalls neu in der Startelf), dafür rückt Gündogan eine Reihe weiter nach vorne. Ebenso wie Müller, der als Spitze für Havertz agiert. Der Chelsea-Spieler findet sich auf der Bank wieder.

vor Beginn | Hansi Flick startet mit dieser Elf: Neuer - Raum, Rüdiger, Kehrer, Süle - Kimmich, Goretzka - Gnabry, Gündogan, Musiala - Müller.

vor Beginn | Enrique verändert seine Startelf nach der Gala gegen Costa Rica lediglich auf einer Position. Carvajal läuft nämlich heute als rechter Außenverteidiger auf, dafür muss Azpilicueta (Bank) weichen. Speed für Erfahrung.

vor Beginn | Luis Enrique setzt auf diese Startformation: Simon - Jordi Alba, Laporte, Rodri, Carvajal - Pedri, Sergio Busquets, Gavi - Olmo, Asensio, Ferran Torres.

vor Beginn | Hinterher werden sie von der Todesgruppe sprechen. Ich weiß nicht, ob Sie's schon gehört haben. Für die DFB-Auswahl war heute schon Bescherung. Costa Rica schlug im frühen Spiel Japan 1:0. Und plötzlich sind die Karten VÖLLIG neu gemischt. Doch schauen wir zunächst auf die Aufstellungen.

vor Beginn | Herzlich willkommen bei der WM 2022 in Katar zur Begegnung der Gruppe E zwischen Deutschland und Spanien.

Deutschland gegen Spanien heute im LIVE-TICKER: Die Aufstellungen bei der WM 2022

Aufstellung Deutschland:

Neuer - Kehrer, Süle, Rüdiger, Raum - Goretzka, Kimmich - Gnabry, Gündogan, Musiala - Müller

Aufstellung Spanien :

Unai Simon - Carvajal, Rodri, Laporte, Alba - Busquets, Gavi, Pedri - Olmo, Asensio, Torres

Deutschland gegen Spanien heute im LIVE-TICKER: Der Vorbericht

Wende oder Ende? Flick geht "Endspiel" mit "Mut und Glaube" an



Der Mannschaft von Bundestrainer Hansi Flick droht bei einer Niederlage gegen Spanien erneut das blamable Aus in der Vorrunde.

Im gekühlten Pressekonferenzraum in Doha fröstelte Hansi Flick ein wenig, doch im bisher wichtigsten Spiel seiner Amtszeit will sich der Bundestrainer nicht kalt erwischen lassen. "Wir haben nicht die besten Voraussetzungen, aber die Qualität, das Spiel zu gewinnen", sagte Flick bemüht optimistisch vor dem Alles-oder-nichts-Spiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Angstgegner Spanien am Sonntag (20 Uhr).

Eine weitere Niederlage würde für den selbsternannten Titeljäger das nächste historische WM-Desaster bedeuten, sofern Japan zuvor gegen Costa Rica punktet. Doch Flick glaubt vor seiner größten Bewährungsprobe eher an die Wende als an ein Ende: "Ich bin von unserer Idee überzeugt. Wir gehen das Spiel mit Mut und Glaube an unsere Qualität an."

Flick aber könnte eine unruhige Nacht im luxuriösen Zulal Wellness Resort bevorstehen. Er sei zwar mit Blick auf die Aufstellung "nicht unsicher", betonte der 57-Jährige, noch seien allerdings "mehrere Positionen ein bisschen offen". Eine endgültige Entscheidung will er erst am Sonntag treffen: "Da schlafe ich noch einmal eine Nacht drüber."

Sicher ist, dass Niklas Süle im Al-Bayt-Stadion von Al-Khor nicht noch einmal wie beim WM-Fehlstart gegen Japan (1:2) als Rechtsverteidiger auflaufen wird. Thilo Kehrer ist die wahrscheinlichste Option. Aber auch eine Rückversetzung von Mittelfeld-Chef Joshua Kimmich schloss Flick erneut nicht gänzlich aus. Ob Leroy Sane nach seinen Knieproblemen zumindest in den Kader zurückkehren kann, soll nach dem Abschlusstraining am Samstagabend in der roten Trutzburg in Al-Shamal entschieden werden.

Flick war aufgrund des Medientermins in der Hauptstadt zuvor mehrere Stunden von seiner Mannschaft getrennt. Einem Spieler wollte er die lange Fahrt "nicht zumuten". Daher dürfte eine Geldstrafe des Weltverbandes FIFA fällig werden.

Diese wird der Deutsche Fußball-Bund (DFB) verkraften können - das zweite WM-Aus in der Gruppenphase hingegen würde ein mittleres Erdbeben auslösen. "Wir stehen extrem unter Druck", sagte Ilkay Gündogan. "Die K.o.-Runde hat für uns schon früher begonnen", ergänzte Thomas Müller.

Die "rote Furie" ist für die DFB-Elf dabei längst zur furchteinflößenden "schwarzen Bestie" geworden. Der letzte Pflichtspielsieg gegen Spanien gelang vor 34 (!) Jahren, das demütigende 0:6 im November 2020 hätte Joachim Löw beinahe den Job gekostet.

Daran verschwendet Flick aber keinen Gedanken. Für ihn ist die Chance größer als das Risiko. "Das blende ich aus. Ich bin von dem überzeugt, was wir machen", sagte Flick und versprach: "Wir werden eine Mannschaft sehen, die weiß, um was es geht."

Das war bei den großen Turnieren in der jüngeren Vergangenheit nicht mehr der Fall. Von den vergangenen neun Spielen bei einer WM oder EM gewann die DFB-Auswahl nur zwei und kassierte sechs Niederlagen. Bei einem Turnierspiel blieb der viermalige Weltmeister zuletzt im EM-Achtelfinale 2016 ohne Gegentor.

Die Abwehr-Patzer gegen Japan habe man "klar angesprochen", betonte Flick. Es sei schließlich "entscheidend und wichtig zu wissen, was wir nicht so gut gemacht haben". Das will er seinen Spielern auch noch einmal in vielen Einzelgesprächen am Sonntag erläutern.

Es geht auch darum, sich dem eindrucksvollen spanischen Pressing zu entziehen. Die Spanier, meinte DFB-Geschäftsführer Oliver Bierhoff schon vor Monaten, "sind nicht gerade unser Wunschgegner". Nach dem furiosen 7:0 gegen Costa Rica dürfte sich an dieser Einschätzung nichts geändert haben - im Gegenteil.

In fünf Pflichtspielduellen seit dem 2:0 bei der EM 1988 gelang der DFB-Elf kein Sieg. Von den jüngsten sieben Begegnungen wurde nur eine gewonnen, im EM-Finale 2008 und im WM-Halbfinale 2010 gab es schmerzhafte Niederlagen.

Der Respekt beim Gegner ist dennoch groß. "Du schaust auf ihr Trikot und siehst vier Sterne", sagte Coach Luis Enrique anerkennend. Doch derzeit ist das DFB-Team von der Weltspitze ein gutes Stück entfernt. Oder, Hansi Flick? "Das wird das Spiel am Sonntag zeigen. Vielleicht haben wir dann eine andere, eine bessere, die richtige Antwort drauf."

(Quelle: SID)

Deutschland gegen Spanien : Die TV-Übertragung