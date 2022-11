Deutschland vs. Japan heute live im TV: Wann beginnt die Übertragung der ARD?

Das WM-Spiel Deutschlands gegen Japan läuft heute live im Free-TV. Wann startet die Übertragung der ARD?

Deutschlands WM-Auftaktspiel gegen die japanische Nationalmannschaft wird live im Free-TV übertragen. Um 14 Uhr startet die Mannschaft von Bundestrainer Hansi Flick im Khalifa International Stadium in das Turnier in Katar. Doch wann beginnt die Live-Übertragung der ARD in TV und STREAM? GOAL informiert.

Alle Highlights der WM-Spiele auf DAZN sehen: Jetzt anmelden!

Insgesamt 64 Partien werden bei der Weltmeisterschaft 2022 ausgetragen, davon sind 48 live bei den öffentlich-rechtlichen TV-Sendern zu sehen. Dazu zählen alle Begegnungen der deutschen Nationalmannschaft, zudem sind bis auf kleine Ausnahmen auch alle K.o.-Spiele der WM entweder bei der ARD oder im ZDF zu sehen.

Für die DFB-Auswahl und Hansi Flick geht es heute um einen erfolgreichen Auftakt in die Gruppenphase. Nach dem Duell mit Japan folgt das schwierige Spiel gegen Spanien am 27. November, ehe zum Abschluss der Vorrunde das Aufeinandertreffen mit Costa Rica (1. Dezember) ansteht. Nach dem eher tristen Test gegen den Oman, den Niclas Füllkrug mit seinem Treffer zum 1:0 entschied, stehen nun die Tage der Entscheidung an.

Deutschland gegen Japan wird heute live im TV gezeigt. Wann beginnt die Übertragung der ARD?

Deutschland vs. Japan heute live im TV: Ort, Zeit, Datum - Das Gruppenspiel im Überblick

Begegnung: Deutschland gegen Japan Wettbewerb: WM-Vorrunde, 1. Spieltag Datum: 23. November 2022 (heute), 14. Uhr Stadion: Khalifa International Stadium, ar-Rayyan (Katar)

Deutschland vs. Japan heute live im TV: Erstes Gruppenspiel läuft bei ARD und Magenta TV

Das erste Spiel der DFB-Elf läuft heute ab 14 Uhr im Free-TV bei der ARD. Darüber hinaus wird auf sportschau.de sowie in der ARD-Mediathek-App ein kostenfreier LIVE-STREAM zur Verfügung gestellt.

Auch Magenta TV, der Streamingdienst der Telekom, überträgt die Partie, der Zugang ist allerdings erst nach Abschluss eines kostenpflichtigen Abos möglich. Infos zu den verschiedenen Möglichkeiten gibt’s auf der Magenta-TV-Website.

Deutschland vs. Japan heute live im TV: Wann startet die Übertragung der ARD in Fernsehen und Internet?

Zwar wird die Partie erst um 14 Uhr angepfiffen, Ihr könnt Euch aber ab 13.10 Uhr einstimmen lassen. Gemeinsam mit Sami Khedira, Almuth Schult und Thomas Hitzlsperger eröffnet Moderator Alexander Bommes die Sendung.

Kommentiert wird das Spiel von Tom Bartels, der auch für das WM-Finale eingeteilt ist. Weitere ARD-Stimmen bei der WM sind Gerd Gottlob, Florian Naß und Christina Graf.

Deutschland vs. Japan heute live im TV: Welche Gruppenspiele laufen bei der ARD?

Für die ersten beiden WM-Spieltage sind die übertragenden Sender bereits fix, die Aufteilung des 3. Spieltags ist aber noch nicht erfolgt. Nachfolgend findet Ihr einen Überblick über die Gruppenspiele, die bei der ARD laufen.

Deutschland vs. Japan heute live im TV: Highlights und LIVE-TICKER zu den WM-Spielen

Mit welcher Aufstellung startet Hansi Flick gegen Japan? Wie schlägt sich die zuletzt anfällige Defensive? Wie kommt die Offensive um Thomas Müller, Leroy Sané und Kai Havertz ins Turnier? Antworten auf diese und viele weitere Fragen findet Ihr in unserem LIVE-TICKER von GOAL, mit dem wir die Partie für Euch begleiten.

Highlights findet Ihr nach den Partien jeweils bei Magenta TV sowie beim ZDF und der ARD. Darüber hinaus zeigt auch der Streamingdienst DAZN kurze Zusammenfassungen.

Deutschland vs. Japan heute live im TV: Übersicht zur Übertragung in Fernsehen und STREAM