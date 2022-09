U21 heute live, Deutschland vs. Frankreich: Wird das Spiel im TV oder STREAM übertragen?

Die U21 Deutschlands testet gegen Frankreich. Alle Infos zur Übertragung des Spiels im TV und LIVE-STREAM findet Ihr hier bei GOAL.

Am Freitagabend (23. September 2022) empfängt die deutsche U21-Nationalmannschaft zuhause Frankreich. Das Testspiel wird um 18.15 Uhr in der MDCC-Arena in Magdeburg angepfiffen.

In den letzten zehn Spielen konnte das deutsche Team neun Siege einfahren, nur gegen Polen gab es eine 0:4-Niederlage. Auch die Bilanz der Franzosen kann sich allerdings sehen lassen: Dort stehen acht Siege und zwei Unentschieden in den letzten zehn Spielen zu Buche. Beide Mannschaften trafen bereits siebenmal aufeinander, nur einmal konnte dabei die deutsche Elf gewinnen. Diese Statistik soll natürlich heute weiter verbessert werden. Ob dem Team von Antonio Di Salvo das gelingt, erfahren wir dann ab 18.15 Uhr.

GOAL liefert Euch alle wichtigen Infos zur Übertragung der Partie im TV und LIVE-STREAM.

U21 heute live, Deutschland vs. Frankreich: Das Spiel auf einen Blick

Begegnung Deutschland vs. Frankreich Wettbewerb U21-Testspiel Anpfiff 23. September - 18.15 Uhr Spielort MDCC-Arena (Magdeburg)

U21 heute live, Deutschland vs. Frankreich: Wo läuft das Spiel im TV?

Tatsächlich werden nicht nur die Spiele der A-Nationalmannschaft im TV übertragen. Auch die Spiele der U21 könnt Ihr dort sehen. Verantwortlich dafür ist der Sender ProSieben Maxx. Dort könnt Ihr also die vollen 90 Minuten der heutigen Partie sehen.

Die Übertragung beginnt dabei bereits um 17:45 Uhr. Als Experte ist René Adler mit dabei, um 18:15 übernimmt dann Kommentator Matthias Stach das Mikrofon.

U21 heute live, Deutschland vs. Frankreich: Der LIVE-STREAM zum Spiel

Natürlich habt Ihr neben der TV-Übertragung auch die Möglichkeit das Spiel per LIVE-STREAM zu verfolgen. Der LIVE-STREAM zur Begegnung zwischen Deutschland und Frankreich wird dabei von ran bereitgestellt.

Den Link haben wir hier für Euch herausgesucht. Bei ran könnt Ihr also das Spiel völlig kostenfrei per LIVE-STREAM verfolgen. Alles was Ihr dafür braucht, ist ein internetfähiges Gerät.

U21 heute live, Deutschland vs. Frankreich: Der LIVE-TICKER von GOAL

Bei GOAL haben wir natürlich auch einen LIVE-TICKER für Euch. Dort werdet Ihr direkt informiert, sobald auf dem Spielfeld etwas passiert.

Hier geht es zum LIVE-TICKER

U21 heute live, Deutschland vs. Frankreich: Die Aufstellungen der Teams

Sobald die Mannschaften ihre Aufstellungen bekannt geben, könnt Ihr sie hier nachlesen.