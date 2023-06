U17-EM-Finale heute im LIVE-STREAM und TV: Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Frankreich?

Wird Deutschland erstmals seit 2009 wieder U17-Europameister? GOAL erklärt Euch, wo das Finale gegen Frankreich übertragen wird.

Finale der U17-EM 2023 in Ungarn: Am Freitag (2. Juni) um 20 Uhr treffen Deutschlands Junioren in Budapest auf Frankreich.

Letztmals konnte der DFB eine U17-EM im Jahr 2009 gewinnen, damals vor heimischer Kulisse und unter anderem mit späteren Weltstars wie Mario Götze oder Marc-André ter Stegen. Tun es Noah Darvich, Paris Brunner und Co. ihren berühmten Vorgängern nun gleich?

Ihr könnt Euch das Endspiel jedenfalls live anschauen. Wie das funktioniert, erklärt GOAL Euch jetzt.

U17-EM-Finale heute: Läuft Deutschland vs. Frankreich im LIVE-STREAM?

Ja, es gibt einen LIVE-STREAM zum U17-EM-Finale heute! Die UEFA stellt einen solchen nämlich über ihre Webseite zur Verfügung.

Das Einzige, was ihr tun müsst, um zuzuschauen: Euch kostenlos bei UEFA.tv anmelden. Über diesen Link kommt Ihr direkt zum entsprechenden STREAM, der auch gratis abrufbar ist. Ihr müsst also nichts bezahlen, um Deutschland gegen Frankreich heute live zu sehen.

Wird Deutschland vs. Frankreich (U17-EM-Finale) heute auch live im TV übertragen?

Eine Übertragung im klassischen Fernsehen gibt es nicht. Weder im Free-TV noch im Pay-TV sind Live-Bilder vom U17-EM-Finale zu sehen.

Ihr könnt Deutschland gegen Frankreich über die STREAM-Übertragung auf UEFA.tv aber natürlich auch auf Eurem Fernseher anschauen. Dafür müsst Ihr lediglich Euren Laptop, auf dem der STREAM läuft, per HDMI-Kabel mit Eurem TV-Gerät verbinden.

Deutschland vs. Frankreich heute im U17-EM-Finale: Der Weg ins Endspiel

Deutschland:

Gruppenphase, 1. Spieltag: Portugal - Deutschland 0:4

Gruppenphase, 2. Spieltag: Frankreich - Deutschland 1:3

Gruppenphase, 3. Spieltag: Deutschland - Schottland 3:0

Viertelfinale: Deutschland - Schweiz 1:1, 4:3 n.E.

Halbfinale: Polen - Deutschland 3:5

Frankreich:

Gruppenphase, 1. Spieltag: Schottland - Frankreich 1:3

Gruppenphase, 2. Spieltag: Frankreich - Deutschland 1:3

Gruppenphase, 3. Spieltag: Frankreich - Portugal 1:1

Viertelfinale: England - Frankreich 0:1

Halbfinale: Spanien - Frankreich 1:3

U17-EM-Finale Deutschland gegen Frankreich im LIVE-STREAM: Die Aufstellungen

Etwa eine Stunde vor Anpfiff könnt Ihr hier nachlesen, mit welcher Aufstellung Deutschland und Frankreich jeweils ins Spiel gehen.

Deutschland vs. Frankreich - das U17-EM-Finale heute im LIVE-STREAM: Das ist der deutsche Kader