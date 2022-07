Deutschland vs. Frankreich: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, LIVE-TICKER - so wird heute das Halbfinale der Frauen-EM übertragen

Heute spielt Deutschland im Halbfinale der Frauen-EM gegen Frankreich. GOAL erklärt, wie Ihr das Spiel im TV und LIVE-STREAM verfolgen könnt.

Wer folgt England ins große Finale? Deutschland trifft heute auf Frankreich. Anstoß im Stadium MK in Milton Keynes ist am Mittwoch um 21 Uhr.

11:0 - das ist die überragende Tor-Statistik der deutschen Nationalmannschaft bisher. Noch hat die deutsche Auswahl keinen Gegentreffer kassiert - um in das Finale zu kommen, muss der Gegner aus Frankreich diesen Fakt zwangsläufig ändern.

Uns erwartet heute ein tolles und spannendes Fußballspiel - schließlich geht es um den Finaleinzug bei dieser EM. GOAL erklärt, wie das Spiel Deutschlands gegen Frankreich LIVE im TV und LIVE-STREAM übertragen wird!

Fußball-EM der Frauen: Die Ausgabe 2022 im Überblick

Wettbewerb Fußball-Europameisterschaft der Frauen Austragungsland England Zeitraum 6. Juli - 31. Juli 2022 Finale 18 Uhr | 31. Juli 2022 | Wembley Stadium | London Rekordsieger Deutschland (Acht Titel) Titelverteidiger Niederlande

Deutschland vs. Frankreich bei der Frauen-EM 2022: Die Live-Übertragung des Halbfinales im Fernsehen

Fünfmal in Folge scheiterten die Französinnen im Viertelfinale einer EM - nun ist es endlich geschafft: Die Bleues sind in der Runde der letzten Vier. Hier soll das Abenteuer natürlich nicht enden, allerdings steht mit Deutschland noch der Rekordchampion im Weg.

Achtmal gewannen die Deutschen bisher die EM - alle anderen Nationen können zusammen nur vier Titel vorweisen! Nach dem Ausrutscher im Jahr 2017 soll nun auch Titel Nummer neun dazukommen - dafür muss Frankreich im Halbfinale eliminiert werden.

Finale am 31. Juli: Dann findet die Fußball-EM der Frauen statt!

Gruppenphase: 6.-18. Juli

Viertelfinale: 20.-23. Juli

Halbfinale: 26. und 27. Juli

Finale: 31. Juli

Die deutsche Nationalmannschaft heute im kostenlosen Fernsehen: So verfolgt Ihr Deutschland vs. Frankreich am Mittwoch im Free-TV

Wir haben tolle News für Euch: Drei verschiedene Anbieter übertragen in diesem Sommer die Spiele der Europameisterschaft live - sowohl im TV als auch im LIVE-STREAM! Dabei handelt es sich nicht um irgendwelche No-Name-Sender, sondern um die Creme de la Creme auf dem deutschen TV-Markt.

ARD, ZDF, DAZN: Keine anderen als diese drei Sender und Streamingplattformen übertragen in diesem Sommer die EM live! ARD und ZDF sind dabei nie zeitgleich, sondern immer im Wechsel zu sehen. Dabei war bei dieser EM nicht jedes Spiel im linearen TV zu sehen (sondern im LIVE-STREAM) - das Halbfinale wird auf jeden Fall im TV und LIVE-STREAM zu sehen sein!

Deutschland vs. Frankreich: Die Übertragung im ZDF und auf DAZN

Nun wechseln sich ARD und ZDF also immer ab - wer zeigt denn das Spiel heute im Free-TV? Heute solltet ihr beim ZDF einschalten: Der orangefarbene Sender aus der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt Mainz zeigt Deutschland vs. Frankreich. Ihr habt gar keine Ahnung, wie Ihr den Sender empfangen könnt? Keine Sorge, das könnt Ihr hier Nachlesen.

Nicht nur die Öffentlich-Rechtlichen liefern in diesem Sommer, auch der beliebte Streamingdienst DAZN zeigt in diesem Juli die Fußball-EM der Frauen. Dabei könnt ihr sowohl auf die TV-Übertragung via Vodafone oder Sky als auch auf das klassische Monats- oder Jahresabo zugreifen - ganz eure Entscheidung. DAZN ist allerdings nicht kostenlos.

Die Übertragung von Deutschland vs. Frankreich heute im LIVE-STREAM: Die Fußball-EM im Internet

Nur ein Sieg trennt Deutschland und Frankreich vom Finale im Wembley-Stadion, wo die Heimnation England wartet. Allerdings muss man heute eben auch das jeweilige Nachbarland besiegen - logisch, dass da viele Anhänger:innen einschalten wollen. Können sich Fans das Spiel der DFB-Elf auch im LIVE-STREAM anschauen?

Kostenloser Fußball im Internet: So zeigen ZDF und ARD alle Spiele dieser spannenden Fußball-EM!

Das ist selbstverständlich möglich: Im LIVE-STREAM zeigen sowohl DAZN als auch das ZDF das Spiel in Echtzeit im Internet. So ist gerade die kostenlose Übertragung des ZDF empfehlenswert: Um das Spiel gegen Frankreich zu sehen, solltet Ihr zdf.de aufrufen.

Eine kleine Einschränkung gibt es: Aufgrund des Geoblockings müsst Ihr Euch innerhalb Deutschlands befinden oder einen VPN benutzen, der den Standort der IP-Adresse nach Deutschland "verschiebt". Bei den Geräten habt ihr immerhin eine große Auswahl: Die kostenlosen Apps des ZDF lassen euch das Halbfinale problemlos auf dem Handy oder Tablet verfolgen.

Die kostenlose Übertragung der deutschen Nationalmannschaft im Halbfinale: Diese Links helfen euch weiter

Die wichtigen Links zu DAZN: So funktioniert der beliebte Sportsender!

Deutschland vs. Frankreich im LIVE-TICKER: Hier gibt es heute alle Informationen!

Ihr seid leider nicht im Besitz einer Internet-Flat oder befindet euch nicht zuhause und das Internet ist nicht gut, wollt aber trotzdem in Echtzeit jedes Detail mitbekommen? In diesem Fall solltet ihr euch dringend mit dem LIVE-TICKER befassen, der euch rund um die Uhr auf dem aktuellsten Stand hält.

Eine Option wäre unser LIVE-TICKER von GOAL. Wir bieten einen kostenlosen LIVE-TICKER an, welcher alle wichtigen Informationen bereithält, diesen findet ihr hier. Ansonsten könnt ihr auch bei den Kollegen von SPOX vorbeischauen, die ebenfalls einen LIVE-TICKER anbieten, welcher noch etwas ausführlicher ist.

Deutschland vs. Frankreich: Die Fußball-EM heute im TV und LIVE-STREAM

Wer zeigt / überträgt Deutschland gegen Frankreich bei der Fußball-EM der Frauen heute kostenlos? Alle Übertragungen im Überblick

