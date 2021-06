Deutschland gegen Frankreich: Die Aufstellung bei der EM 2021

In der EM-Gruppenphase bekommt es Deutschland am Dienstag mit Frankreich zu tun. Goal sagt Euch, mit welcher Aufstellung das DFB-Team starten könnte.

Wenn sich Deutschland und Frankreich am Dienstag in der Allianz Arena gegenüberstehen, ist es nicht nur das Aufeinandertreffen zweier Favoriten um den EM-Titel, sondern für das DFB-Team auch eine richtungsweisende Begegnung. In einer Gruppe mit dem amtierenden Europameister Portugal wird es auf jeden Punkt ankommen.

Für beide Nationen steht die EM auch im Zeichen der Rückkehr: So hat nicht nur Bundestrainer Joachim Löw die aussortierten Mats Hummels und Thomas Müller berufen, auch Frankreichs Trainer Didier Deschamps hat nach über fünf Jahren Karim Benzema begnadigt, dem vorgeworfen wird, seinen damaligen Mitspieler Mathieu Valbuena erpresst zu haben.

Bei der EM 2021 ist Deutschland bereits am ersten Spieltag der Gruppenphase gegen den amtierenden Weltmeister Frankreich gefordert. In diesem Artikel verrät Euch Goal, wie die personelle Situation beim DFB-Team aussieht und mit welcher Aufstellung beide Mannschaften diese Aufgabe angehen werden.

Deutschland gegen Frankreich: Die Begegnung bei der EM 2021 in der Übersicht

Begegnung Frankreich - Deutschland Datum Dienstag, 15. Juni 2021 | 21 Uhr Stadion Allianz Arena, München

Deutschland gegen Frankreich: Die offiziellen Aufstellungen bei der EM 2021

Sobald die Aufstellungen beider Mannschaften bekanntgegeben wurden, findet Ihr sie an dieser Stelle. Das wird am Dienstag gegen 20 Uhr der Fall sein. Klickt Euch daher später nochmals rein!

Deutschland gegen Frankreich: Das ist die personelle Situation beim DFB-Team

Bundestrainer Joachim Löw wird gegen Frankreich wohl auf dieselbe taktische Ausrichtung wie beim 7:1 gegen Lettland vor einer Woche setzen: Eine Dreierkette mit den drei Innenverteidigern Matthias Ginter, Mats Hummels und Antonio Rüdiger soll die gefährliche französiche Angriffsreihe um Kylian Mbappe stoppen.

Im linken Mittelfeld scheint Robin Gosens gesetzt zu sein, der am Dienstag gegen Frankreich sein EM-Debüt feiern wird. Joshua Kimmich könnte wie schon bei der WM 2018, als Deutschland bereits in der Gruppenphase scheiterte, seine Position auf der Doppelsechs räumen und auf die rechte Außenbahn ausweichen.

Das zentrale Mittelfeld dürfte Löw mit Toni Kroos und Ilkay Gündogan besetzen, die in der Vorwärts- und Rückwärtsbewegung für das schnelle Umschalten verantwortlich sein werden und dadurch auch für eine zusätzliche Konterabsicherung sorgen sollen. Leon Goretzka kommt dagegen für den EM-Auftakt wohl noch nicht infrage.

In der offensiven Dreierreihe scheint Löw mit Thomas Müller, Serge Gnabry und Kai Havertz zu planen, der den Vorzug vor Leroy Sane erhalten dürfte. Welche Spieler tatsächlich gegen Frankreich in der Startelf stehen werden, sei aber noch nicht entschieden, betonte Co-Trainer Marcus Sorg: "Das würde ich so nicht unterschreiben."

Die voraussichtliche Aufstellung von Deutschland:

Neuer - Ginter, Hummels, Rüdiger - Kimmich, Kroos, Gündogan, Gosens - Havertz, Gnabry, Müller

Frankreich könnte mit folgender Aufstellung starten:

Lloris - Pavard, Varane, Kimpembe, Hernandez - Pogba, Kante, Rabiot - Griezmann, Benzema, Mbappe

Frankreich gegen Deutschland: So wird die EM 2021 gezeigt / übertragen