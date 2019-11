FIFA-Weltrangliste: Deutschland klettert auf Platz 15

Die erfolgreiche EM-Quali des DFB wirkt sich auch auf die Weltrangliste aus. Dort kletterte Deutschland einen Rang nach oben.

Die deutsche Nationalmannschaft hat sich in der FIFA-Weltrangliste nach der erfolgreichen EM-Qualifikation mit dem 4:0 gegen Weißrussland und dem 6:1 gegen Nordirland vom 16. auf den 15. Platz verbessert. Das Team von Bundestrainer Joachim Löw schob sich mit 1602 Punkten an (1598) vorbei. Der Rückstand zu den Niederlanden auf Rang 14 beträgt zwei Punkte. An der Spitze liegen unverändert (1765), Weltmeister (1733) und (1712).

Die FIFA-Weltrangliste im Überblick:

1. Belgien 1765 Punkte

2. Frankreich 1733

3. Brasilien 1712

4. 1661

5. 1645

6. 1642

7. 1639

8. 1636

9. 1623

10. 1622

...

15. 1602