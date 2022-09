Wie gut hat sich Deutschland in der Vergangenheit gegen die Three Lions geschlagen? GOAL blickt auf die Bilanz.

Für Deutschland gibt es im Fußball keinen größeren Rivalen als England. Ein Sieg gegen die Briten hat traditionell einen höheren Stellenwert als im Duell mit allen anderen Kontrahenten. Die deutsche Nationalelf musste dabei gegen die Three Lions bereits einige Höhen und Tiefen erleben.

GOAL blickt vor dem kommenden Nations-League-Spiel deshalb auf Deutschlands Bilanz gegen England.

Wie ist Deutschlands Gesamtbilanz gegen England?

Spiele Siege Niederlagen Unentschieden 33 15 14 4

Seit dem letzten Aufeinandertreffen am 7. Juni 2022 hat Deutschland in offiziellen Spielen 33-mal gegen England gespielt. Man konnte 15 Mal gewinnen, hat 14 Mal verloren und vier Partien gingen unentschieden aus.

Das erste offizielle Spiel zwischen den Mannschaften fand am 10. Mai 1930 in Berlin statt und endete mit einem 3:3-Remis.

Die deutsche Bilanz gegen England in Pflichtspielen

Pflichtspiele Siege Niederlagen Unentschieden 12 6 4 2

Sowohl die Gesamtbilanz, unter Berücksichtigung von Freundschaftsspielen, als auch die Pflichtspiele zeigen eine relativ ausgeglichene Bilanz, wobei Deutschland in beiden Fällen die Nase knapp vorne hat.

Man traf zwölfmal aufeinander und Deutschland verzeichnete sechs Siege, vier Niederlagen und zwei Mal gab es keinen Sieger.

Das erste Pflichtspiel zwischen den Mannschaften war das WM-Finale 1966 in Wembley, das England in der Verlängerung mit 4:2 gewann. Bis zu diesem Zeitpunkt gab es sieben Freundschaftsspiele zwischen England und Deutschland, von denen die Three Lions sechs gewannen und eines ohne Sieger endete.

Die englische Dominanz gegenüber Deutschland begann in den 1970er Jahren zu bröckeln, als sich das DFB-Team um Franz Beckenbauer und Co. als weltweit beste Mannschaft etablierte.

In der Tat behielten die Deutschen in den nächsten drei Jahrzehnten jeweils die Oberhand gegen England, und das war auch keine wirkliche Überraschung, wenn man bedenkt, dass Deutschland in diesen Jahren auch zwei WM-Titel und drei Europameisterschaften gewann.

Nach der WM-Niederlage aus dem Jahr 1966 gewann England keines der folgenden sechs Pflichtspiele – im Halbfinale der WM 1990 und der Euro 96 entschied Deutschland jeweils im Elfmeterschießen die Partien.

Die frühen 2000er Jahre waren eine Zeit großer Hoffnungen für den englischen Fußball, als Sven-Göran Eriksson eine angeblich aufstrebende "Goldene Generation" führte und sie schaffte es, Deutschland bei der Europameisterschaft 2000 zu schlagen. Im Rahmen der WM-Qualifikation 2002 kassierte das DFB-Team mit einer 1:5-Packung gegen den Erzrivalen eine der größten Demütigungen ihrer Geschichte.

Bei der Weltmeisterschaft 2010 setzte sich Deutschland in einem spektakulären Achtelfinale mit 4:1 gegen die damals von Fabio Capello trainierten Three Lions durch.

Seitdem hat es lediglich die Begegnung im Achtelfinale der Europameisterschaft 2020 in England als Pflichtspiel gegeben. Hier musste Deutschland bei der letzten Partie von Bundestrainer Jogi Löw an der Seitenlinie eine 0:2-Niederlage in Wembley hinnehmen.



Die Bilanz zwischen Deutschland und England

Datum Ergebnis Wettbewerb Ort 10. Mai 1930 Deutschland 3-3 England Freundschaftsspiel Deutsches Stadion, Berlin 4. Dezember 1935 England - Deutschland 3:0 Freundschaftsspiel White Hart Lane, London 14. Mai 1938 Deutschland - England 3:6 Freundschaftsspiel Olympiastadion, Berlin 1.Dezember 1954 England - Deutschland 3:1 Freundschaftsspiel Wembley Stadium, London 26. Mai 1956 Westdeutschland - England 1:3 Freundschaftsspiel Olympiastadion, West-Berlin 12. Mai 1965 Westdeutschland - England 0:1 Freundschaftsspiel Stadtisches Stadion, Nürnberg 23. Februar 1966 England - Westdeutschland 1:0 Freundschaftsspiel Wembley Stadium, London 30. Juli 1966 England - Westdeutschland 4:2 Weltmeisterschaft 1966, Finale Wembley Stadium, London 1.Juni 1968 Westdeutschland - England 1:0 Freundschaftsspiel Niedersachsenstadion, Hanover 14. Juni 1970 Westdeutschand - England 3:2 Weltmeisterschaft 1970, Viertelfinale Estadio Leon, Leon 29. April 1972 England - Westdeutschland 1:3 Europameisterschaft 1972, Qualifikation Wembley Stadium, London 13. Mai 1972 Westdeutschland - England 0:0 Europameisterschaft 1972, Qualifikation Olympiastadion, West-Berlin 12. März 1975 England - Westdeutschland 2:0 Freundschaftsspiel Wembley Stadium, London 22. Februar 1978 Westdeutschland - England 2:1 Freundschaftsspiel Olympiastadion, München 29. Juni 1982 Westdeutschland - England 0:2 Weltmeisterschaft 1982, Gruppenphase Santiago Bernabeu, Madrid 13. Oktober 1982 England - Westdeutschand 1:2 Freundschaftsspiel Wembley Stadium, London 12. Juni 1985 England - Westdeutschland 3:0 Azteca 2000-Turnier Estadio Azteca, Mexico City 9. September 1987 Westdeutschland - England 3:1 Freundschaftsspiel Rheinstadion, Düsseldorf 4. Juli 1990 Deutschland - England 1:1 (4-3 n.E.) Weltmeisterschaft 1990, Halbfinale Stadio delle Alpi, Turin 11. September 1991 England - Deutschland 0:1 Freundschaftsspiel Wembley Stadium, London 19. Juni 1993 Deutschland - England 2:1 U.S. Cup Pontiac Silverdome, Pontiac MI 26. Juni 1996 Deutschland - England 1:1 (6-5 n.E.) Europameisterschaft 1996, Halbfinale Wembley Stadium, London 17. Juni 2000 England - Deutschland 1:0 Europameisterschaft 2000, Gruppenphase Stade du Pays de Charleroi, Charleroi 7. Oktober 2000 England - Deutschland 0:1 Weltmeisterschaft 2002, Qualifikation Wembley Stadium, London 1.September 2001 Deutschland - England 1:5 Weltmeisterschaft 2002, Qualifikation Olympiastadion, München 22. August 2007 England - Deutschland 1:2 Freundschaftsspiel Wembley Stadium, London 19. November 2008 Deutschland - England 1:2 Freundschaftsspiel Olympiastadion, Berlin 22. August 2010 Deutschland - England 4:1 Weltmeisterschaft 2010, Achtelfinale Free State Stadium, Bloemfontein 19. November 2013 England - Deutschland 0:1 Freundschaftsspiel Wembley Stadium, London 26. März 2016 Deutschland - England 2:3 Freundschaftsspiel Olympiastadion, Berlin 22. März 2017 Deutschland - England 1:0 Freundschaftsspiel Signal Iduna Park, Dortmund 10. November 2017 England - Deutschland 0:0 Freundschaftsspiel Wembley Stadium, London 29. Juni 2021 England - Deutschland 2:0 Europameisterschaft 2020, Achtelfinale Wembley Stadium, London

*Pflichtspiele sind gefettet



Deutschland vs. England: Wer hat mehr Titel gewonnen?

Team Weltmeisterschaft Europameisterschaft Confederations Cup Deutschland 4 3 1 England 1 0 0

Wenn es um Titel geht, hat Deutschland auf der internationalen Bühne mehr Erfolg als England. Vor allem seit 1970 hat die deutsche Nationalelf die Three Lions deutlich hinter sich gelassen.

Deutschland hat vier Welt- und drei Europameisterschaften sowie einmal den Confederations Cup gewonnen, bei acht WM-Finals war man dabei. Somit hat Deutschland viermal den zweiten Platz belegt und an sechs Endspielen einer Europameisterschaft teilgenommen, bei denen man dreimal als Sieger vom Platz ging.

Im Gegensatz dazu hat England nur einen großen Titel feiern können: Die Weltmeisterschaft 1966, bei der man im Finale gegen Deutschland gewann.

Seit dem Triumph 1996 war Englands beste Leistung bei der Weltmeisterschaft das Erreichen des Halbfinals 1990 und 2018.

England wurde noch nie Europameister. Die beste Platzierung verzeichneten die Three Lions beim Kontinentalturnier 2020: Bei der mit einem Jahr Verspätung ausgetragenen Endrunde schaffte es die Mannschaft von Gareth Southgate ins Finale, unterlag dort jedoch Italien und musste sich mit Rang zwei begnügen.