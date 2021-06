Deutschland vs. England: Wie ist die Bilanz bei EM und WM?

Deutschland trifft im Achtelfinale der EM 2021 auf England. Doch wie sieht die Bilanz bei der Europa- und Weltmeisterschaft zwischen beiden Teams aus?

England trifft im Achtelfinale der EM 2021 auf Deutschland - Anpfiff der Partie im Londoner Wembley-Stadion ist am Dienstag, den 29. Juni 2021, um 18 Uhr. Ein Duell, welches nicht nur historisch geprägt ist, sondern jede Menge Spannung verspricht.

Beide Teams konnten in der Gruppenphase bislang nur bedingt überzeugen. England siegte gegen Kroatien und Tschechien jeweils mit 1:0, gegen Schottland reichte es nur zu einem torlosen Remis. Die DFB-Elf machte es mit einem 0:1 gegen Frankreich, einem 4:2 gegen Portugal und einem 2:2 gegen Ungarn nicht besser.

Dennoch ist das Duell zwischen Deutschland und England ein Klassiker. Beide Fußballnationen prägt eine gesunde Rivalität, nachdem man sich in der Vergangenheit legendäre Duelle bei Europameisterschaften und Weltmeisterschaften geliefert hat.

Doch wie ist eigentlich die Bilanz zwischen Deutschland und England? Goal klärt Euch auf, hier gibt es alle Infos und Statistiken!

Deutschland vs. England: Die EM-Bilanz

Turnier Runde Ergebnis EM 1996 Halbfinale 1:1 (1:1, 1:1) n.V., 6:5 i.E. EM 2000 Gruppenphase 0:1 (0:0) EM 2021 Achtelfinale -:-

Deutschland und England stehen sich 2021 überhaupt erst zum dritten Mal bei einer Europameisterschaft gegenüber. Zum ersten Mal traf man beim Turnier 1996 aufeinander, wobei sich das DFB-Team im Halbfinale im Elfmeterschießen 6:5 durchsetzen konnte und am Ende im Endspiel in London sogar den Titel holte. Nachdem es nach 120 Minuten allerdings 1:1 gestanden hatte, wird die Partie technisch als Unentschieden gewertet.

Bei der EM 2000 stand man sich erneut gegenüber, dieses Mal setzte es in der Gruppenphase nach einem Treffer von Alan Shearer eine 0:1-Pleite, wobei die deutsche Nationalmannschaft am Ende als Gruppenletzter sang- und klanglos aus dem Turnier ausschied. Im Achtelfinale der EM 2021 kann das DFB-Team die Bilanz gegen England bei Europameisterschaften nun also aufbessern - und an Wembley 1996 hat man ja gute Erinnerungen.

Deutschland - England: Die Bilanz bei Weltmeisterschaften

Turnier Runde Ergebnis WM 1966 Finale 2:4 (1:1, 2:2) n.V. WM 1970 Viertelfinale 3:2 (0:1, 2:2) n.V. WM 1982 Gruppenphase 0:0 WM 1990 Halbfinale 1:1 (1:1, 0:0) n.V., 4:3 i.E. WM 2010 Achtelfinale 4:1 (2:1)

Die Bilanz des DFB-Teams gegen England bei Weltmeisterschaften kann sich insgesamt durchaus sehen lassen. Dabei fing es gar nicht gut an, nachdem Deutschland das erste WM-Duell überhaupt direkt verlor. Im Endspiel der WM 1966 in England setzte es in der Verlängerung nach dem berühmten Wembley-Tor eine 2:4-Niederlage.

Es war allerdings die einzige Pleite einer deutschen Mannschaft bei der WM-Endrunde gegen England - mal abgesehen von einem 0:0 in der Gruppenphase der WM 1982 und dem verlorenen Finale 1966 konnte sich Deutschland in der K.-o.-Runde gegen die Three Lions immer durchsetzen und kam eine Runde weiter.

Im Viertelfinale 1970 (3:2 n.V.), im Halbfinale 1990 (4:3 i.E.) und im Achtelfinale 2010 (4:1) konnte man sich immer gegen das Mutterland des Fußballs durchsetzen. Die Ergebnisse zeigen aber auch, dass es zwischen Deutschland und England meistens relativ eng zuging und die Spiele mit Ausnahme von 2010 oftmals erst in der Verlängerung oder im Elfmeterschießen entschieden wurden.

Deutschland: Die gesamte Länderspielbilanz gegen England

Spiele Siege Remis Niederlagen Tore 32 13 6 13 42:51

Deutschland und England standen sich bislang in 32 Spielen gegenüber. Die Bilanz gegen die Three Lions ist mit jeweils 13 Siegen und 13 Niederlagen - zudem sechs Unentschieden - relativ ausgeglichen. Das Torverhältnis gegen die Three Lions ist aus Sicht des DFB-Teams mit 42:51 allerdings leicht negativ.

Zum ersten Mal überhaupt standen sich beide Nationen am 10. Mai 1930 in Berlin gegenüber und trennten sich mit einem 3:3-Unentschieden. Zuletzt trafen beide Mannschaften am 10. November 2017 in einem Freundschaftsspiel im Wembley aufeinander, das Spiel endete mit einem torlosen 0:0.