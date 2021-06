Deutschland bestreitet sein erstes Testspiel in der direkten EM-Vorbereitung. Wer überträgt die Partie gegen Dänemark live im TV und im STREAM?

Deutschland trifft im Rahmen seines EM-Trainingslagers in Österreich auf Dänemark. Der Anpfiff im Innsbrucker Tivoli-Stadion erfolgt heute um 21.00 Uhr.

Die Europameisterschaft steht vor der Tür, für das DFB-Team beginnt nun die heiße Phase der Vorbereitung. Heute geht es für die Elf von Bundestrainer Joachim Löw in Innsbruck gegen Dänemark. Das Nachbarland ist ebenfalls EM-Teilnehmer und damit schon ein gewisser Gradmesser für die Form der zuletzt strauchelnden Nationalmannschaft.

Alle Augen werden natürlich auf die Rückkehrer Mats Hummels und Thomas Müller gerichtet sein, die gegen Dänemark ihr Comeback nach zwei Jahren unfreiwilliger Abwesenheit feiern dürften. Alle Spieler stehen Löw jedoch nicht zur Verfügung, auch die vier Stars, die am vergangenen Wochenende das Champions-League-Finale bestritten, sind noch keine Option.

Deutschland trifft im ersten und vorletzten EM-Test auf Dänemark. Goal hat alle Infos zum Spiel und zur Übertragung im Free-TV und LIVE-STREAM.

Deutschland vs. Dänemark heute live: Die Begegnung in der Übersicht

BEGEGNUNG Deutschland vs. Dänemark WETTBEWERB Länderspiel | EM-Vorbereitung ORT Tivoli-Stadion | Innsbruck ANSTOSS 21.00 Uhr (im LIVE-TICKER) DEUTSCHE BILANZ GEGEN DÄNEMARK 27 Spiele | 15 Siege | 4 Unentschieden | 8 Niederlagen

Deutschland vs. Dänemark heute live: Die Übertragung in TV und LIVE-STREAM

In vielerlei Hinsicht dürfte das heutige Spiel spannend werden. Welche Aufstellung wählt Löw? Zeigt sich die Mannschaft nach der peinlichen Niederlage gegen Nordmazedonien verbessert? Präsentiert sich Deutschland schon in EM-Form?

Klar ist daher, dass die heutige Partie auf Interesse stoßen dürfte. Ihr fragt Euch, wo das Spiel übertragen wird? Dann folgen alle Infos zur Übertragung jetzt.

Deutschland vs. Dänemark live: So wird die Nationalmannschaft übertragen

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ist die wichtigste Sportmannschaft in Deutschland, die Übertragungen finden natürlich im frei empfangbaren Fernsehen statt. Doch in den vergangenen Jahren lagen die Rechte am DFB-Team gleich bei zwei Sendern: ARD und RTL. Wer überträgt das Spiel heute?

Aufgeteilt wurde anfangs grob zwischen Pflichtspielen und normalen Länderspielen. Inzwischen zeigt RTL aber auch die Nations-League-Spiele der deutschen Mannschaft. Und wie sieht es mit dem heutigen Spiel aus? Auch dieses läuft bei RTL.

🎙️ @esmuellert_: „Ich will vorangehen und bin sehr motiviert, was die nächsten Wochen betrifft. Für mich ist es eine besondere Konstellation, hier nochmal dazuzustoßen. Ich will helfen, den Turbo der Mannschaft zu zünden." #DFBPK #DieMannschaft pic.twitter.com/MTu7IRi5k2 — Die Mannschaft (@DFB_Team) May 30, 2021

Deutschland vs. Dänemark heute live: Die Übertragung im TV bei RTL

Die Vorberichterstattung zum Spiel beginnt pünktlich zur Primetime um 20.15 Uhr. Durch die Sendung führt - wie gewohnt - Moderator Florian König. Neu ist aber der Experte an seiner Seite. Zum ersten Mal begleitet Rekordnationalspieler Lothar Matthäus ein Spiel des DFB-Teams. Der Vertrag zwischen RTL und Matthäus läuft bis Mai 2022.

Als Kommentatoren werden gewohnte Stimmen für den Zuschauer zu hören sein. Marco Hagemann begleitet die Partie gemeinsam mit Steffen Freund.

Deutschland vs. Dänemark heute: Die Übertragung im LIVE-STREAM bei TVNOW

Für alle, die das Spiel nicht zu Hause sehen können, bietet der Streamingservice TVNOW Hilfe an. Dort ist das Spiel ebenfalls zu sehen, allerdings ist die Mediathek für die RTL-Sender grundsätzlich kostenpflichtig.

Ihr könnt TVNOW für 30 Tage gratis testen, danach werden für die günstigste Premium-Variante 4,99 Euro monatlich fällig. Die erweiterte Premiumversion kostet 7,99 Euro im Monat. Dafür erhaltet Ihr Zugriff zum Live-Programm aller Sender der RTL-Gruppe sowie zu exklusiven Produktionen und Inhalten.

Deutschland vs. Dänemark heute: Das Spiel im Re-Live bei DAZN

Eine weitere Alternative, um das deutsche Spiel heute zu sehen, ist die Übertragung im Re-Live ab 24.00 Uhr beim Streamingdienst DAZN. Dort könnt Ihr ab Mitternacht das ganze Spiel noch einmal sehen.

Ohnehin seid Ihr bei DAZN an der richtigen Adresse, wenn Ihr die Topstars der EM auf dem Weg zum Turnier sehen wollt. DAZN zeigt die Vorbereitungsspiele eines Großteils der EM-Teilnehmer live. Und das Beste: Falls Ihr noch kein Abonnent seid, könnt Ihr per kostenlosem Probemonat die Spiele gratis sehen!

Zum Gratismonat

Bei DAZN seht Ihr noch viele weitere nationale und internationale Sporthighlights live. Ob US-Sport mit NBA, NFL und NHL, Darts, Tennis, Handball und vieles mehr - hier kommt jeder Sportfan auf seine Kosten. Nach dem kostenlosen Monat ist DAZN im Monatsabo für 14,99 Euro zu haben, das Jahresabo kostet 149,99 Euro.

Deutschland vs. Dänemark heute live: Der LIVE-TICKER von Goal

Keine wichtige Szene aus dem Spiel in Innsbruck verpasst Ihr im LIVE-TICKER von Goal. Egal ob Tor, Elfmeter, Platzverweis oder was sonst noch passiert - Ihr seid mittendrin.

Zum LIVE-TICKER

Deutschland vs. Dänemark heute live sehen: Die Aufstellung

Rund eine Stunde vor Spielbeginn werden die Aufstellungen veröffentlicht. Ihr bekommt sie dann hier an dieser Stelle nachgereicht.

Deutschland vs. Dänemark: Die weiteren Termine der DFB-Mannschaft

Termin Begegnung 7. Juni | 20.45 Uhr | Merkur Spiel Arena | Düsseldorf Deutschland vs. Lettland | Länderspiel 15. Juni | 21.00 Uhr | Fußball Arena | München Frankreich vs. Deutschland | EM | 1. Gruppenspiel 19. Juni | 18.00 Uhr | Fußball Arena | München Portugal vs. Deutschland | EM | 2. Gruppenspiel 23. Juni | 21.00 Uhr | Fußball Arena | München Deutschland vs. Ungarn | EM | 3. Gruppenspiel

Deutschland vs. Dänemark: Die weiteren Termine der Dänen