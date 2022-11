Deutschland, Aufstellung heute: Wie spielt das DFB-Team gegen Japan?

Deutschland bekommt es heute im ersten WM-Gruppenspiel mit Japan zu tun. Mit welcher Aufstellung tritt das DFB-Team an?

Auch für die deutsche Nationalmannschaft geht es in heiße Phase der WM, heute steht das erste Spiel der Vorrunde gegen Japan an. Anpfiff der Begegnung ist um 14 Uhr im Khalifa International Stadium (ar-Rayyan). Bundestrainer Hansi Flick eröffnen sich bei der Wahl der Aufstellung einige Möglichkeiten. Welche elf Spieler schickt der 57-Jährige ins Rennen? GOAL hat sich eine mögliche Startelf für den WM-Auftakt überlegt.

Beim Testspiel gegen den Oman (1:0) konnten sich nur die wenigsten DFB-Akteure für eine Startelf-Nominierung im Duell mit Japan empfehlen. Allen voran Niclas Füllkrug, in der Halbzeit für Youssoufa Moukoko eingewechselt, wusste zu gefallen und belohnte sich für einen couragierten Auftritt mit dem Siegtreffer. Für die erste Elf könnte es dennoch nicht reichen, zu groß ist die Konkurrenz in der Offensive.

"Ich bin nicht happy, wie wir verteidigt haben. So dürfen wir bei der WM nicht spielen. Wir brauchen mehr Körperlichkeit, das habe ich vermisst. […] Eins-gegen-Eins-Situationen so einfach herzuschenken, darf nicht passieren", kritisierte Flick im Anschluss an die Partie. Auch Kapitän Manuel Neuer wirkte nicht zufrieden mit dem Auftritt und forderte für das Japan-Spiel unter anderem eine "gute Restverteidigung".

Deutschland spielt heute bei der WM gegen Japan. Welche Aufstellung wählt Bundestrainer Flick?

Deutschland, Aufstellung: So spielt das DFB-Team gegen Japan

Neuer - Süle, Rüdiger, Schlotterbeck, Raum - Kimmich, Gündoğan - Müller, Musiala, Gnabry - Havertz

Trainer Hansi Flick überrascht in der Defensive und bietet Niklas Süle rechts hinten auf und setzt in der Innenverteidigung auf Nico Schlotterbeck.

Im Mittelfeld fällt Leon Goretzka raus, er macht Platz für İlkay Gündoğan.

Spannend dürfte die Anordnung in der Offensive sein. Thomas Müller, Jamal Musiala, Serge Gnabry und Kai Havertz könnten theoretisch auf jeder vorderen Position im 4-2-3-1 auflaufen und werden sicherlich auch während des Spiels durchrotieren.

Deutschland, Aufstellung heute: Wie spielte die DFB-Auswahl beim Test gegen den Oman?

Bereits im Vorfeld der Partie gegen den Oman kündigte Flick an, mehrere Spieler zu schonen und neuen Akteuren eine Chance zu geben. An der taktischen Grundformation änderte sich im Vergleich zu den vorherigen Partien nichts, das 4-2-3-1-System dürfte auch heute gegen Japan wieder zu sehen sein.

Überraschend war die Nominierung von Lukas Klostermann als Rechtsverteidiger, der nach seiner Verletzungspause 30 Minuten Spielzeit erhielt. Zudem kam Joshua Kimmich erst zur zweiten Hälfte, Antonio Rüdiger und Thomas Müller wurden nicht eingesetzt. Alle drei dürften heute aber gute Chancen auf einen Platz in der Startelf haben.

Deutschlands Aufstellung gegen den Oman: Neuer - Klostermann (34. Bella Kotchap), Kehrer, Ginter (46. Schlotterbeck), Raum (46. Günter) - Gündoğan (65. Brandt), Goretzka (46. Kimmich) - Hofmann, Havertz, Sané - Moukoko (46. Füllkrug)

Deutschland, Aufstellung heute: Neuer im Tor gegen Japan gesetzt - Viererkette mit Süle?

Zwischen den Pfosten steht gegen Japan Neuer. Der Kapitän ist gesetzt und dürfte nur im Falle einer Verletzung oder Sperre aus der Startelf rutschen. In der Viererkette davor wird wohl einzig Rüdiger seinen Platz sicher haben, für die drei weiteren Positionen ergeben sich verschiedene Möglichkeiten.

So könnte rechts hinten Thilo Kehrer starten, der unter Flick zu den Spielern mit den meisten Einsatzminuten gehört. Auf der linken Seite duellieren sich David Raum und Christian Günter, wobei der Leipziger aufgrund seines Vorwärtsdrangs leichte Vorteile haben könnte. Im Abwehrzentrum könnte der Bundestrainer auf das Duo Niklas Süle/Rüdiger setzen, da Nico Schlotterbeck zuletzt Unsicherheiten offenbarte. Sollte der 23-Jährige trotzdem in die Startelf rutschen, könnte Süle auch auf rechts verteidigen und Kehrer aus der ersten Mannschaft drängen.

Deutschland Aufstellung heute: Kimmich zurück auf die Sechs? Goretzka oder Gündoğan daneben?

Auf der Doppelsechs wird wahrscheinlich Kimmich die Rolle als Staubsauger übernehmen, nachdem der Bayern-Star gegen den Oman erst zur zweiten Hälfte kam. Doch wer spielt neben dem 27-Jährigen?

GOAL tippt an dieser Stelle auf Leon Goretzka, der als physischer Box-to-box-Spieler eine Menge Dynamik und Torgefahr mitbringt. Zudem ist er defensiv stärker als Ilkay Gündoğan, der eher als kreativer Spielgestalter in Erscheinung tritt.

Deutschland, Aufstellung heute: Musiala und Müller in der Startelf? Wer beginnt im Sturm?

Für die offensive Dreierreihe bieten sich Flick zahlreiche Optionen. Ein Verzicht auf Jamal Musiala wird wohl keine davon sein, er könnte über den linken Flügel kommen, um im Zentrum Platz für Lautsprecher und Raumdeuter Müller zu machen.

Auf der rechten Seite könnte der formstarke Serge Gnabry beginnen. Sein Bayern-Kollege Leroy Sané fällt ohnehin kurzfristig wegen Kniebeschwerden aus und der Gladbacher Jonas Hofmann müsste auf die Bank. In vorderster Front setzt GOAL auf Chelsea-Angreifer Kai Havertz, der in puncto Spielstärke und internationale Erfahrung Vorteile gegenüber Füllkrug und Moukoko mitbringt.

Deutschland, Aufstellung heute: Die mögliche Startelf gegen Japan in der Übersicht

Manuel Neuer - Thilo Kehrer, Antonio Rüdiger, Niklas Süle, David Raum - Joshua Kimmich, Leon Goretzka - Serge Gnabry, Thomas Müller, Jamal Musiala - Kai Havertz

