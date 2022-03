Deutschland, Aufstellung: So spielt das DFB-Team heute gegen Israel

Die Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft in Katar läuft, am 21. November 2022 startet die WM 2022 und Deutschland ist bereits qualifiziert. Bundestrainer wird in den nächsten Monaten alles dafür tun, die richtige Startaufstellung für die WM-Endrunde zu finden.

Der erste Test für das DFB-Team im Jahr 2022 steht am Samstag, den 26. März, an, wenn man in Sinsheim auf Israel trifft. Anpfiff ist um 20.45 Uhr.

26 Spieler wurden Mitte März nominiert und wollen sich in den zwei Länderspielen - am 29. März testet Deutschland noch gegen die Niederlande - für eine WM-Nominierung empfehlen.

Deutschlands Testspiel gegen Israel: Mit welcher Aufstellung geht das DFB-Team an den Start?

Deutschland gegen Israel: Das Länderspiel im Überblick

Partie Deutschland - Israel Datum 26. März 2022 Uhrzeit 20.45 Uhr Ort Prezero-Arena, Sinsheim

Deutschland, Aufstellung: Dieser Kader wurde von Bundestrainer Flick nominiert

Am 18. März teilte der DFB den Kader für die beiden Länderspiele mit und präsentierte mit Anton Stach von Mainz 05 einen Neuling.

Außerdem kehrte mit dem ehemaligen Dortmunder Julian Weigl ein Spieler zurück, der 2017 letztmals im Kreise der Nationalmannschaft war. Der Kader:

Manuel Neuer FC Bayern Marc-Andre ter Stegen FC Barcelona Kevin Trapp Eintracht Frankfurt Matthias Ginter Borussia Mönchengladbach Christian Günter SC Freiburg Benjamin Henrichs RB Leipzig Thilo Kehrer PSG Robin Koch Leeds United David Raum 1899 Hoffenheim Antonio Rüdiger FC Chelsea Nico Schlotterbeck SC Freiburg Jonathan Tah Bayer Leverkusen Julian Brandt Borussia Dortmund Julian Draxler PSG Ilkay Gündogan Manchester City Kai Havertz FC Chelsea Joshua Kimmich FC Bayern Thomas Müller FC Bayern Jamal Musiala FC Bayern Florian Neuhaus Borussia Mönchengladbach Lukas Nmecha VfL Wolfsburg Leroy Sane FC Bayern Anton Stach Mainz 05 Julian Weigl Benfica Timo Werner FC Chelsea

Adeyemi (Muskelverletzung) und Koch (positiver Coronatest) mussten schon vor der Anreise ihre Teilnahme an beiden Spielen absagen. Kimmichs Lebensgefährtin erwartet das dritte Kind, weshalb der Bayern-Star erst später zur Mannschaft stoßen wird.

Getty/Goal

Deutschland, Aufstellung: So könnte das DFB-Team gegen Israel spielen

Bundestrainer Flick musste mit einem Rumpfkader die Vorbereitungen auf das Spiel starten. Neben den drei Torhütern um Kapitän Neuer nahmen lediglich 15 Feldspieler an der ersten Einheit am Dienstag teil.

Gündogan, Tah, Weigl, Nmecha und Henrichs absolvierten zu Beginn eine Regenerationseinheit, da alle noch am vorherigen Sonntag in der Liga im Einsatz waren.

In den Spielen Ende 2021 vertraute Flick einem 4-2-3-1. Gut möglich also, dass das DFB-Team auch gegen Israel in dieser Formation aufläuft.

Vor Ter Stegen und Trapp, die jeweils eine Halbzeit spielen sollen, dürfte Rüdiger aktuell gesetzt sein. Da Niklas Süle ausfällt, könnte Ginter an seiner Seite auflaufen. Links in der Viererkette könnte Raum seine Chance bekommen, auf der rechten Seite stünden Kehrer oder der etwas offensivere Henrichs bereit.

Sollte Kimmich rechtzeitig zur Mannschaft stoßen, wird er wahrscheinlich im Mittelfeldzentrum an der Seite von Müller und Gündogan auflaufen. Auf den Außenbahnen sollten Sane und Gnabry erste Wahl sein und Havertz flankieren.

Deutschlands mögliche Aufstellung gegen Israel:

Ter Stegen - Kehrer, Ginter, Rüdiger, Raum - Kimmich, Gündogan - Havertz, Müller, Sane - Werner

Deutschland, Aufstellung: Diese DFB-Spieler fallen aus

Schon vor der Nominierung war klar, dass einige potenzielle Nationalspieler die beiden Länderspiele verpassen werden. Neben Süle fehlen beispielsweise Leon Goretzka, Florian Wirtz, Marco Reus, Jonas Hofmann, Robin Gosens oder Mats Hummels.

Deutschland, Aufstellung: So spielt das DFB-Team gegen Israel

Am Samstag um kurz vor 20 Uhr wird das Geheimnis gelüftet und die Aufstellung des DFB-Teams gegen Israel veröffentlicht.

DFB-Team: So spielte Deutschland vor dem Jahreswechsel

11. November 2021 gegen Liechtenstein (9:0):

Neuer - Hofmann, Kehrer, Rüdiger, Günter - Goretzka, Gündogan - Baku, Reus, Sane - Müller

14. November 2021 gegen Armenien (4:1):

Ter Stegen - Kehrer, Ginter, Tah, Raum - Gündogan, Neuhaus - Hofmann, Müller, Sane - Havertz