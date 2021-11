Deutschland vs. Armenien: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, LIVE-TICKER - die Übertragung der WM-Qualifikation

Die DFB-Auswahl erwartet am 10. Spieltag der WM-Qualifikation ein Gastspiel in Armenien. Anpfiff ist am Sonntag, 14. November 2021, um 18 Uhr im Vazgen-Sargsyan-Stadion in der armenischen Hauptstadt Jerewan. Wo ihr die Partie live verfolgen könnt, welche LIVE-STREAMS Euch zur Verfügung stehen und auf welcher Plattform die Highlights verfügbar sind, hat Goal für Euch zusammengefasst.

Für die deutsche Nationalmannschaft läuft es bislang ausgezeichnet in der Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2022 in Katar. Die Elf von Bundestrainer Hansi Flick hat das direkte Ticket nach acht Siegen aus neun Partien bereits gelöst und kann nicht mehr vom ersten Platz der Gruppe J verdrängt werden.

Ganz anders die Auswahl Armeniens. Zwar hat die Mannschaft von Trainer Joaquin Caparros mit zwölf Zählern nach neun Partien noch Chancen auf Rang zwei, der zur Teilnahme an den Playoffs berechtigt. Um die Möglichkeit zu wahren, ist ein Sieg gegen Thomas Müller, Manuel Neuer und Co. allerdings Pflicht. Dass das keine leichte Aufgabe ist, haben die Armenier bereits im Hinspiel zu spüren bekommen - damals gingen die Osteuropäer mit 0:6 gegen Deutschland baden.

Für die DFB-Auswahl geht es nicht mehr um vie, die WM-Quali ist bereits sicher. Trotzdem verspricht das Duell mit dem Außenseiter einiges. Wo Ihr die Begegnung im TV und LIVE-STREAM verfolgen könnt, erklären wir Euch in den nächsten Abschnitten.

Deutschland vs. Armenien: Die Partie am 10. Spieltag der WM-Quali im Überblick

Begegnung: Armenien vs. Deutschland

Wettbewerb: WM-Qualifikation

Anpfiff: 14. November 2021, 18 Uhr

Austragungsort: Vazgen-Sargsyan-Stadion, Jerewan (Armenien)

Deutschland vs. Armenien: Wer überträgt das WM-Quali-Spiel live?

Nur wenige Matches aus den bedeutenden Wettbewerben der Fußballwelt, zu denen die WM-Qualifikation zweifelsfrei zählt, sind live im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen.

Die meisten Rechte halten der Pay-TV-Sender Sky sowie der Streamingdienst DAZN. Zweiterer sicherte sich die Live-Übertragungen von 24 der 25 WM-Quali-Partien pro Spieltag - das Gastspiel Deutschlands in Armenien gehört allerdings nicht dazu.

Deutschland vs. Armenien live: Läuft die WM-Quali-Begegnung im Free-TV oder im Pay-TV?

Denn die Übertragungsrechte an den Spielen mit deutscher Beteiligung sicherte sich weder Sky noch DAZN, sondern der Fernsehsender RTL.

Das bedeutet im Umkehrschluss, dass die Begegnung zwischen der DFB-Auswahl und den Armeniern am Sonntag um 18 Uhr live und in voller Länge im Free-TV zu sehen ist.

Deutschland vs. Armenien: RTL überträgt live im Free-TV und im LIVE-STREAM

Es ist zwar nicht das Spitzenspiel des 10. WM-Quali-Spieltags, doch Spannung verspricht es allemal. Wie schlägt sich die DFB-Elf gegen Armenien und gelingt ein guter Abschluss des Länderspieljahres? Antworten auf diese Fragen bekommt ihr am Abend des 14. November auf RTL.

Falls Ihr keinen Fernsehanschluss habt oder nicht zu Hause seid und die Partie im LIVE-STREAM verfolgen wollt, ist dies natürlich ebenfalls möglich. Wie das funktioniert, haben wir Euch in den folgenden Absätzen zusammengefasst.

Deutschland vs. Armenien: WM-Quali live auf RTL und im LIVE-STREAM auf RTL+

Um den LIVE-STREAM via RTL+ abrufen zu können, ist ein kostenpflichtiges Abonnement notwendig. Registriert Euch bei RTL+, ehemals TVNOW, und genießt das Länderspiel zwischen Deutschland und Armenien live und in voller Länge.

Wollt Ihr das Abonnement zunächst austesten, ist der Gratismonat die optimale Lösung für Euch. Meldet Euch an und verfolgt einen Monat lang Live-Sport wie DFB-Spiele, die Europa League sowie die Europa Conference League zum Nulltarif. Während des Gratismonats ist der LIVE-STREAM aber nur via Webbrowser abzurufen.

Deutschland vs. Armenien: Die WM-Qualifikation im LIVE-STREAM auf RTL+

Habt Ihr den Gratismonat bereits genutzt oder seid Euch sicher, dass ihr ein längerfristiges Abonnement bei RTL+ nutzen wollt, könnt Ihr Euch für eines der beiden Pakete entscheiden.

Die erste Variante kostet 4,99 Euro pro Monat und bietet Euch Zugang zu diversen Live-Sport-Events wie dem Duell der Flick-Elf mit Armenien. Die zweite Möglichkeit ist das Premium-Duo-Paket, für das Ihr 7,99 Euro monatlich bezahlt. Dafür habt Ihr keine Werbung vor dem Beginn des Streams und könnt zudem gleichzeitig auf zwei Geräten streamen. Beide Abonnements sind monatlich kündbar, die LIVE-STREAMS können zudem auch über die App abgerufen werden.

Deutschland vs. Armenien: Highlights zur WM-Quali und LIVE-TICKER

Könnt Ihr die Begegnung zwischen Deutschland und Armenien nicht live verfolgen, wollt aber die wichtigsten Szenen und Tore sehen, solltet Ihr auf die Highlights zurückgreifen.

Diese könnt Ihr im Anschluss an die Begegnung bei RTL+ und ab Mitternacht auch via DAZN abrufen. Darüber hinaus bietet der Streamingdienst ein Re-Live des Duells an - für alle unter Euch, die keine Minute verpassen wollen, aber nicht live dabei sein können.

Wollt Ihr die wichtigsten Informationen zu Deutschland vs. Armenien direkt während der Partie haben, greift auf unseren LIVE-TICKER von Goal zurück. Dort versorgen wir Euch mit den Schlüsselszenen und halten Euch auf dem aktuellen Stand.

Deutschland vs. Armenien: Die Übertragung auf RTL und im LIVE-STREAM auf RTL+ in der Übersicht

Begegnung Armenien vs. Deutschland Wettbewerb WM-Qualifikation Übertragung TV RTL Übertragung Live-Stream RTL+ Start der Übertragung 14. November, 17.15 Uhr Moderatorin Laura Papendick Kommentator Marco Hagemann Experte Steffen Freund

Deutschland vs. Armenien: Die Aufstellungen der Teams

Sobald die Trainer ihre erste Elf verkünden, findet Ihr die deutsche und die armenische Aufstellung an dieser Stelle.