Fußball heute live im Free-TV: Deutschland vs. Armenien - so wird die WM-Qualifikation übertragen

Deutschland - Armenien: Dieses Spiel steht heute Abend auf dem Programm. Goal erklärt, wie das Fußballspiel heute im TV und LIVE-STREAM gezeigt wird.

In Stuttgart steigt heute das nächste Länderspiel: Deutschland empfängt Armenien. Anstoß in der Mercedes-Benz-Arena ist um 20.45 Uhr.

Es ist das Topspiel aus der Gruppe J: Armenien, an erster Stelle mit zehn Punkten, steht in der Tabelle kurz vor Deutschland mit neun Punkten. Armenien ist als einziges Team in dieser Gruppe noch ungeschlagen, das wollen Hansi Flick und Co. ändern.

Nach dem heutigen Spiel beginnt die Rückrunde - gegen jedes Team (neben Armenien noch Island, Nordmazedonien, Rumänien und Liechtenstein) hat Deutschland dann einmal gespielt. Mit einem Sieg gegen Armenien könnte man als Gruppenerster die besagte Rückrunde gegen Island am Dienstag starten.

Topspiel in der Gruppe J - der etwas überraschende Erstplatzierte Armenien ist zu Gast in Deutschland. Goal erklärt in diesem Artikel, wie die Qualifikation der Fußball-WM heute übertragen wird.

Wer zeigt / überträgt Deutschland gegen Armenien LIVE? Die Partie der WM-Qualifikation im Überblick

Begegnung Deutschland vs. Armenien Datum Heute | Sonntag, 5. September 2021 Uhrzeit 20.45 Uhr Ort Mercedes-Benz-Arena | Stuttgart

Fußball heute LIVE im TV: So wird Deutschland gegen Armenien übertragen

Die WM 2022 in Katar ist mehr als nur umstritten - trotzdem halten die allermeisten Fußballverbände daran fest, das "Fußballfest" im kommenden Jahr im Wüstenstaat zu veranstalten.

Zwangsläufig damit einher geht natürlich die Qualifikation - es muss ja erst einmal erspielt werden, wer bei der WM-Endrunde teilnehmen darf. Viele Anhänger:innen Deutschlands wollen das Spiel heute im TV sehen - geht das?

Deutschland - Armenien heute im Fernsehen? Die WM-Quali LIVE im TV

Herausragende Nachrichten für die Fans der deutschen Nationalmannschaft oder Armeniens, die heute die Begegnung im TV verfolgen sehen wollen: RTL überträgt das WM-Quali-Spiel heute LIVE!

Dabei kann man das Spiel kostenlos empfangen! Obwohl RTL ein Privatsender ist strahlt der Fernsehsender sein Programm kostenlos aus! So wird heute die Übertragung stattfinden:

WM-Qualifikation auf RTL: Die Übertragung LIVE im TV

Beginn der Übertragung : 20.15 Uhr

: 20.15 Uhr Anstoß : 20.45 Uhr

: 20.45 Uhr Fernsehsender : RTL

: RTL Begegnung : Deutschland vs. Armenien

: Deutschland vs. Armenien Kommentar : Marco Hagemann Steffen Freund

:

Deutschland - Armenien heute im Free-TV: So wird die WM-Qualifikation kostenlos übertragen

Wir haben es bereits erwähnt - die Begegnung ist heute kostenlos zu sehen! RTL ist zwar ein privater Fernsehsender, allerdings finanziert sich der Sender vor allem über Werbeeinnahmen und bietet so sein Programm kostenlos an.

Wie das mit dem Empfang genau funktioniert? Eine Anleitung, wie ihr den Sender auf eurem TV-Gerät einrichtet, gibt ihr hier. In HD und UHD kann man RTL auch empfangen, an dieser Stelle findet ihr dazu mehr Informationen.

Fußball heute LIVE im LIVE-STREAM: Deutschland vs. Armenien im Internet

RTL überträgt jedes Spiel der WM-Qualifikation - auch Deutschland vs. Armenien ist heute also im Programm. Das freut viele Fans, nach der Übertragung der EM-Qualifikation in den letzten Jahren hat der Sender schließlich reichlich Erfahrung auf dem Gebiet.

Einen sehr wichtigen Punkt gibt es allerdings noch, den wir uns genauer ansehen wollen: Eine Menge Anhänger:innen wollen die WM-Qualifikation nicht wie für viele üblich im TV, sondern im Internet via LIVE-STREAM verfolgen - wird das auch heute möglich sein?

Heute RTL im LIVE-STREAM sehen: So wird Deutschland - Armenien live im Internet ausgestrahlt

An dieser Stelle gibt es gute und schlechte Nachrichten. Fangen wir bei den guten Nachrichten an: Ja, Deutschland vs. Armenien wird heute LIVE im Internet übertragen!

TVNOW heißt die Mediathek von RTL, aber nicht nur von RTL: Alle Fernsehsender der RTL Group bieten hier Inhalte an: ntv, Vox, RTLNitro, RTL2, SuperRTL...

Fußball heute LIVE auf TVNOW: Deutschland - Armenien LIVE im Internet verfolgen

Auch die Begegnung zwischen Deutschland und Armenien ist hier also LIVE zu sehen - an dieser Stelle kommen aber bereits die schlechten Nachrichten: Das ist nicht kostenlos möglich!

Manche Inhalte sind umsonst zu sehen - das Länderspiel gehört nicht dazu. 3,99 Euro pro Monat bezahlt man für das TVNOW-Premium-Abonnement, dieses ist monatlich kündbar, also flexibel.

Fußball heute LIVE - die deutsche Nationalmannschaft LIVE auf diversen Geräten verfolgen: Das ist die TVNOW-App

Ihr seid bereit, Geld dafür zu bezahlen, um TVNOW und das Spiel der deutschen Nationalmannschaft zu streamen? Dann seid ihr nicht gezwungen, dies via Laptop oder PC zu machen, es geht auch via Handy oder Tablet. Die passende kostenlose App dazu ist folgende:

Fußball heute LIVE: Die Aufstellungen von Deutschland und Armenien

Aufstellung Deutschland:

Neuer - Hofmann, Süle, Rüdiger, Kehrer - Goretzka, Kimmich - Gnabry, Reus, Sane - Werner

Aufstellung Armenien:

Yurchenko - Hambardzumyan, Voskanyan, Haroyan, Hovhannisyan - Wbeymar, Grigoryan - Adamyan, Bayramyan - Mkhitaryan, Barseghyan

Deutschland vs. Armenien heute LIVE: Die Übertragungen (TV, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER, Highlights) der WM-Qualifikation im Überblick