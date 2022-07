Heute ist es so weit: Deutschland trifft im Viertelfinale auf Österreich. GOAL blickt auf die Übertragung im TV und STREAM.

Die K.-o.-Phase ist gestern gestartet, heute geht's endlich für die deutsche Nationalmannschaft weiter: Deutschland trifft in London auf Österreich an. Los geht es im Brentford Community Stadium um 21 Uhr.

Gestern fand bereits das erste Viertelfinale zwischen Deutschlands Gruppengegner Spanien und England statt. Dazu haben sich auch Schweden und Belgien (Anpfiff morgen um 21 Uhr) und Frankreich und die Niederlande (Anpfiff Samstag um 21 Uhr) für die Runde der letzten Acht qualifiziert.

Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft verspürt gerade einen Hype, die Einschaltquoten sind überdurchschnittlich gut. GOAL erklärt, wie das Viertelfinale zwischen Deutschland und Österreich LIVE im TV und LIVE-STREAM übertragen wird!

Fußball-EM der Frauen: Die Ausgabe 2022 im Überblick

Wettbewerb Fußball-Europameisterschaft der Frauen Austragungsland England Zeitraum 6. Juli - 31. Juli 2022 Finale 18 Uhr | 31. Juli 2022 | Wembley Stadium | London Rekordsieger Deutschland (Acht Titel) Titelverteidiger Niederlande

Getty Images

Deutschland vs. Österreich heute live im Free-TV: ARD oder ZDF?

Vor fünf Jahren fand die letzte Fußball-EM der Frauen statt - auch damals qualifizierte sich Deutschland für das Viertelfinale. Hier war dann aber Schluss: Gegen Dänemark verlor die DFB-Elf mit 1:2 und musste daher vorzeitig die Sachen packen.

Nach sechs Titeln in Folge war das natürlich nicht gewollt - in diesem Jahr wollen sich Alexandra Popp und Co. zurück zum Titel schießen. Dabei können die Spielerinnen sich der Unterstützung der Bevölkerung sicher sein: Mehr als acht Millionen Menschen schalteten beispielsweise beim spannenden Gruppenspiel gegen die spanische Auswahl im linearen Fernsehen ein!

Finale am 31. Juli: Dann findet die Fußball-EM der Frauen statt!

Gruppenphase: 6.-18. Juli

Viertelfinale : 20.-23. Juli

Halbfinale: 26. und 27. Juli

Finale: 31. Juli

Die deutsche Nationalmannschaft im kostenlosen Fernsehen - so seht ihr das Viertelfinale gegen Österreich im Free-TV

Die deutsche Nationalmannschaft kann nach der Gruppenphase ein erfolgreiches Zwischenfazit ziehen: Neun erzielte Tore, keins kassiert, drei Siege in drei Spielen, eine erfolgreich und effizient aufspielende Kapitänin, deren Einsätze noch kurz vor der EM auf der Kippe standen - auch den Schock, als Lea Schüller in Quarantäne musste, haben die Kickerinnen gut überstanden.

Logisch, dass da viele Anhänger:innen die Spiele der deutschen Nationalmannschaft im TV verfolgen wollen, idealerweise im Free-TV. Und siehe da: Es ist möglich. Deutschland. vs Österreich bei der Fußball-EM der Frauen wird im kostenlosen TV und LIVE-STREAM übertragen!

EM: Das Erste überträgt heute kostenlos Deutschland vs. Österreich!

ARD und ZDF sind die beiden großen Rundfunkanstalten in Deutschland, beide übertragen von Zeit zu Zeit auch Fußballspiele. Das ist bei dieser EM nicht anders - die kostenlosen Sender wechseln sich da täglich ab. Dabei läuft nicht jedes Spiel im linearen TV, sondern nur ausgewählte - wirklich jedes Spiel ist dafür im Stream zu sehen, in der ARD Mediathek oder auf zdf.de.

Zu den ausgewählten Spielen gehören dafür aber immer, ausnahmslos, die der deutschen Nationalmannschaft - so auch das Viertelfinale gegen die Auswahl aus Österreich: Die ARD überträgt heute das Spiel live im Free-TV, ausgetragen wird das Spiel im Sender Das Erste! Hier erfahrt ihr, wie ihr den Sender empfangt.

ARD, ZDF und DAZN: Deutschland gegen Österreich wird im Fernsehen gezeigt

Gruppe A Gruppe B Gruppe C Gruppe D England (1.) Deutschland (1.) Niederlande (2.) Frankreich (1.) Österreich (2.) Dänemark Schweden (1.) Italien Norwegen Spanien (2.) Schweiz Belgien (2.) Nordirland Finnland Portugal Island

GettyImages

Die Übertragung von Deutschland vs. Österreich bei der Frauen-EM 2022 im LIVE-STREAM: So seht Ihr das DFB-Team im Viertelfinale im Internet

Viele, viele Anhänger:innen wollen momentan Sport in der ARD sehen - sei es die Leichtathletik-WM, die Tour de France oder die EM im Fußball. Das Problem - die Sendezeit ist begrenzt, dazu haben viele Menschen nicht mal einen Fernseher zu Hause stehen. Wie können diese Personen das Spiel gegen Österreich verfolgen?

Deutschland vs. Österreich heute kostenlos: So zeigt die ARD das Spiel im Internet

Kein Grund zur Sorge: Das Spiel zwischen Deutschland und Österreich wird nicht nur im TV, sondern auch im LIVE-STREAM übertragen! Exakt dieselben Sender, die die Spiele im Fernsehen zeigen, also DAZN, ARD und ZDF, zeigen diese auch im LIVE-STREAM. Genau wie im TV könnt ihr den LIVE-STREAM auf Sportschau.de und in der ARD Mediathek kostenlos sehen!

Es gibt wohl eine kleine Einschränkung: Das Geoblocking verhindert, dass ihr das Spiel außerhalb von Deutschland sehen könnt - außer, ihr benutzt ein VPN! Abgesehen davon habt ihr die freie Auswahl, was die Geräte betrifft: Die kostenlosen Apps der ARD oder der Sportschau zeigen das Viertelfinale problemlos auf dem Handy oder Tablet.

Sinnvolle Links: Die kostenlose Übertragung der deutschen Nationalmannschaft im Viertelfinale im Free-TV

Wer zeigt / überträgt Deutschland gegen Österreich bei der Fußball-EM der Frauen heute kostenlos? Alle Übertragungen an diesem Donnerstag auf einem Blick

TV DAZN ARD LIVE-STREAM DAZN ARD Sportschau LIVE-TICKER GOAL