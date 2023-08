Deutscher Fußball Botschafter: Margret Kratz bekommt Auszeichnung für das Jahr 2023

Große Ehre für Margret Kratz. Sie ist Deutschlands Fußball-Botschafterin des Jahres 2023.

WAS IST PASSIERT? Die ungarische Nationaltrainerin Margret Kratz ist als deutsche Fußball-Botschafterin für das Jahr 2023 ausgezeichnet wurde. Die 61-Jährige erhielt ihre Auszeichnung im Goethe-Institut in Sydney aus den Händen von Generalkonsul Felix Schwarz. Die ursprünglich für die Preisverleihung vorgesehene Außenministerin Annalena Baerbock hatte wegen einer technischen Störung ihres Fliegers kurzfristig nicht anreisen können.

WAS WURDE GESAGT? "Ich danke der Jury für die Wahl und freue mich sehr über die Würdigung meiner Arbeit", sagte Kratz. Die Laudatio hielt die in Saudi-Arabien Pionierarbeit leistende Monika Staab, Kratz' ehemalige Spielerin Dzsenifer Marozsan meldete sich per Videobotschaft.

WAS IST DER HINTERGRUND? Die lange für den Saarländischen Fußballverband tätige Kratz hatte vor ihrem Engagement in Ungarn bereits Projekte in Namibia, Bolivien oder der Dominikanischen Republik unterstützt.

