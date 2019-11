Vor Derby gegen Fortuna Düsseldorf: Unbekannte werfen drei Ziegenköpfe ins Kölner Stadion

Vor dem rheinischen Derby zwischen dem 1. FC Köln und Fortuna Düsseldorf haben Unbekannte drei Ziegenköpfe in das Müngersdorfer Stadion geworfen.

Offenbar als Einschüchterung vor dem rheinischen Derby zwischen und dem am Sonntagnachmittag (15.30 Uhr im LIVE-TICKER) haben Unbekannte drei Ziegenköpfe ins Innere des RheinEnergie-Stadions in Köln geworfen. Das bestätigte die Polizei am Sonntag dem SID auf Anfrage.

Die Ermittlungen laufen. Der Geißbock ist das traditionelle Maskottchen des FC. Laut Auskunft des Polizeisprechers lag der Tatzeitpunkt zwischen dem 1. November, 22.00 Uhr, und dem 2. November, 12.00 Uhr.

Das Derby in der NRW-Landeshauptstadt gilt als Hochsicherheitsspiel, es werden 6000 FC-Fans nach Düsseldorf reisen. Für die Polizei werden rund 1500 Beamte im Einsatz sein.