"Der schönste Fußball": Atlético-Keeper Jan Oblak schwärmt vom FC Barcelona mit Lionel Messi, Luis Suárez und Neymar

Atléticos Torwart Jan Oblak hat erklärt, wann der FC Barcelona den schönsten Fußball seit seiner Zeit in Spanien spielte.

WAS IST PASSIERT? Torhüter Jan Oblak, der seit 2014 für Atlético Madrid spielt, hat auf einer Pressekonferenz vor dem LaLiga-Duell zwischen Atleti und dem FC Barcelona am kommenden Sonntag darüber gesprochen, wann die Katalanen während seiner Zeit in Spanien am schwierigsten zu bespielen waren.

WAS WURDE GESAGT? "Ich glaube, das Barça, das den schönsten Fußball gespielt hat, war das Barca von 2015 oder 2016. Das heißt natürlich nicht, dass sie in anderen Spielzeiten nicht sehr gut gespielt haben. Doch das stärkste Barça, seit ich hier in La Liga begonnen habe, war das in den ersten drei Jahren, als ich bei Atlético Madrid zu spielen begann."

WAS IST DER HINTERGRUND? Damals sorgte vor allem das sogenannte MSN-Trio in Barcas Offensive für Wirbel. Damit waren Lionel Messi, Luis Suárez und Neymar gemeint, die in der Saison 2014/15 das Triple für die Blaugrana holten und sich als eines der besten Angriffstrios in Europa etablierten.

DIE BILDER ZUR NEWS: