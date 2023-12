Der nächste Messi? Manchester City und Pep Guardiola offenbar an U17-Star Claudio Echeverri interessiert

Pep Guardiola hat seine Fühler wohl nach dem nächsten Supertalent ausgestreckt.

WAS IST PASSIERT? Manchester City ist wohl an U17-Talent Claudio Echeverri vom argentinischen Erstligisten River Plate interessiert. Das geht aus einem Bericht des Mirror hervor.

Demnach erhoffen sich die Verantwortlichen des englischen Meisters einen Vorteil im Werben um den 17-Jährigen aufgrund der guten Beziehung zu River. Erst kürzlich wechselte mit Julian Álvarez ein Landsmann Echeverris vom Klub aus Buenos Aires zu den Citizens.

WAS IST DER HINTERGRUND? Bei der U17-WM in Indonesien stach der Offensivspieler mit starken Leistungen heraus und führte seine Mannschaft bis ins Halbfinale, wo man erst im Elfmeterschießen gegen den späteren Titelträger Deutschland ausschied. In seiner Heimat wird Echeverri aufgrund seiner Spielweise bereits als "nächster Lionel Messi" gefeiert.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Bei den Profis von River Plate kam der 17-Jährige in dieser Saison schon zu vier Einsätzen. Bei der U17-Weltmeisterschaft erzielte er in sieben Spielen außerdem fünf Tore und einen Assist.