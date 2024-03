Der Klub der echten Hardcore-Fans: Prost auf Madalena und ihr Wettrennen gegen Benficas Adler

ADVERTORIAL: 2024 befindet sich Heineken auf der Mission, den Begriff des echten Hardcore-Fußballfans neu zu definieren.

Im Jahr 2024 will Heineken neu definieren, was es bedeutet, ein echter Hardcore-Fußballfan zu sein. Wir beleuchten die vielen verschiedenen Gesichter, die die moderne Fangemeinde ausmachen, und feiern die Inklusivität und die verschiedenen Arten, wie sie ihre Hingabe für den Sport und die Mannschaft, die sie leben, zum Ausdruck bringen.

In der vierten Folge unserer einzigartigen Serie treffen wir Madalena, eine Lissabonerin, die sowohl für die Männer- als auch für die Frauenmannschaft von Benfica schwärmt. Madalena, die praktisch seit ihrer Geburt Fan ist, ist ein klassisches und zugleich modernes Beispiel für echte Fußballbegeisterung. Sie hat ihr eigenes, ganz spezielles Ritual am Spieltag - ein Rennen durch die Stadt, um den Benfica-Adler zu sehen.

Prost auf Madalena.

Als Rui Costa seine letzte Ehrenrunde im Estádio Da Luz drehte, sah Madalena, wie Tränen über die Gesichter ihres Vaters und ihrer Schwester rollten. Sie erinnert sich daran, dass sie auch weinte... nicht, weil sie Rui Costa so sehr vermissen würde, sondern weil sie in diesem Moment begriff, dass sie zu Benfica gehörte und dass sie für den Rest ihres Lebens Teil einer Gemeinschaft war.

Madalenas Verbindung zu Benfica ist eng mit ihrer Beziehung zu ihrem Vater verbunden. Er ist seit seiner Kindheit Fan des portugiesischen Spitzenklubs. Jahrzehnte später musste er sein geliebtes Lissabon verlassen, um in Übersee zu arbeiten, und mit ihm seine beiden Töchter und deren Mutter.

Madalena beschreibt es so: Als sie und ihre Schwester geboren wurden, waren sie geborene Benfica-Fans, und als ihr Vater 2008 nach Angola ging, träumte er davon, dass sie die Traditionen, die er begonnen hatte, fortsetzen und später das "Mitglied Nummer eins" von Benfica werden würden.

In Portugal wird das Gefühl der Saudade als ein emotionaler Zustand der melancholischen oder zutiefst nostalgischen Sehnsucht nach einer geliebten, aber abwesenden Sache oder Person definiert. Nach dem Weggang ihres Vaters begann Madalena von Anfang an ihre eigene Reise mit Benfica. Sie reiste selbst zu Heim- und Auswärtsspielen, behielt aber die Spieltagsrituale ihrer Familie bei.

Madalena ist jetzt 25... eine vielversprechende junge Modedesignerin, die gerade nach einem Jahr Studium in Mailand nach Hause zurückgekehrt ist. Sie ist froh, zurück zu sein. Nicht nur, weil Benficas Herrenmannschaft eine realistische Chance auf die Verteidigung des Meistertitels hat, der ihr die Teilnahme an der UEFA Champions League im nächsten Jahr sichern würde, sondern auch, weil die Frauenmannschaft noch in der UEFA Women's Champions League spielt und sie sich auf das Viertelfinale gegen Olympique Lyon freuen kann.

Es sind europäische Abende wie diese, auf die sich Madalena am meisten freut... sie kann das geschätzte Rui-Costa-Trikot ihres Vaters tragen und eine Bifana in ihrem Lieblingscafé genießen. Nicht alle ihre Rituale am Spieltag sind jedoch so entspannend... denn jedes Mal, wenn Benfica zu Hause spielt, wird ein Adler (das Symbol des Vereins) freigelassen und fliegt über das Stadion... und Madalena muss auf ihrem Platz sein, bevor das passiert.

Sie erklärt: "Wenn ich vor dem Spiel nicht da bin, um den Adler zu sehen, kann ich mich nicht entspannen. So kann ich das Stadion in mich aufnehmen und mit anderen Fans ins Gespräch kommen."

Vor fünf Jahren hätte Madalena sich niemals vorstellen können, sich mit ihren Freundinnen zu treffen, um Benfica in der UEFA Women's Champions League zu sehen... aber jetzt, wo sie eintreffen, um den Flug des Adlers zu verfolgen, kann man eine neue Generation von Fußballfans sehen, jede mit ihren eigenen einzigartigen Ritualen und Traditionen und jede voller Elan, dieses aufstrebende Benfica-Team zu unterstützen.

Beim Fußball geht es um ein Gefühl der Zugehörigkeit, aber auch darum, seinen Platz zu finden und sich dort wohl zu fühlen. Durch Benfica bleibt Madalena mit ihrer Familie verbunden, und ihre Verbundenheit mit dem Verein, ob sie nun im Ausland oder zu Hause lebt, ist ein wesentlicher Bestandteil ihrer Persönlichkeit. Wenn der Adler vor dem Spiel durch das Estádio da Luz fliegt, vermittelt er das Gefühl der Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft, die Madalena mit ihrer Arbeit in Mode und Design so nicht finden würde.