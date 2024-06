Der Klub der echten Hardcore-Fans: Prost auf Coralie und ihre unendliche Leidenschaft für Olympique Lyon

ADVERTORIAL: 2024 befindet sich Heineken auf der Mission, den Begriff des echten Hardcore-Fußballfans neu zu definieren.

Im Jahr 2024 will Heineken neu definieren, was es bedeutet, ein echter Hardcore-Fußballfan zu sein. Dabei sollen die vielen verschiedenen Gesichter, die die moderne Fangemeinde ausmachen, beleuchtet und die Inklusivität und die unterschiedlichen Arten, wie sie ihre Hingabe zu ihrem Sport und ihrer Mannschaft ausdrücken, gefeiert werden.

In dieser Folge unserer einzigartigen Serie treffen wir Coralie, eine Lyon-Anhängerin, die die Reisen ihres Fanclubs sowohl zu Hause als auch auswärts dokumentiert hat. Als junges Mädchen verliebte sich Coralie in der goldenen Ära der Männermannschaft in ihren Verein, dank Spielern wie Juninho. Mit der Gründung und dem Erfolg des Frauenteams ist Coralies Fan-Sein zu einem festen Bestandteil ihrer Identität geworden. Seit Beginn der Saison hat Coralie ein einzigartiges Ritual entwickelt: Sie lädt ihre Kameras und Handys auf, um ihren Fanclub zu dokumentieren und die wachsende Leidenschaft für den Frauenfußball einzufangen.

Prost auf Coralie

Zwei Tage vor dem Finale der Champions League der Frauen in Bilbao war Coralie in Seattle. Sie war angereist, um einige Fans des nordamerikanischen Fanclubs der Frauenmannschaft von Olympique Lyon zu treffen. Vierzehn Stunden später kam sie in Paris an, nahm einen dreistündigen Zug nach Lyon und fuhr dann mit ihrem Fanclub, den OL Ang Elles, zehn Stunden mit dem Bus nach Bilbao. Die OlAng'elles wurden 2011 gegründet, nachdem Olympique Lyon im selben Jahr den ersten europäischen Titel gewonnen hatte. In den letzten 13 Jahren ist die Gruppe auf über 280 Mitglieder angewachsen, vor allem inspiriert durch den Erfolg ihrer Mannschaft, die im Frauenfußball eine Vorreiterrolle spielt.

In der Saison 2011 sah Coralie zu, wie die Frauenmannschaft von Lyon ihren ersten europäischen Titel gewann. Schon bald war sie von der Frauenmannschaft fasziniert, inspiriert von einem Team, das so aussah wie sie, mit dem sie sich wirklich identifizieren konnte. Das erste Mal traf sie die OL Ang'elles 2015 in Rouen im Halbfinale des Coupe de France. 2017 zog Coralie trotz der Bedenken ihrer Mutter nach Lyon, um dort ein Sportstudium zu absolvieren und näher an ihrem geliebten Verein zu sein.

Die nun 26-jährige Coralie reist durch Frankreich, Europa und darüber hinaus und gibt alles, was sie verdient, aus, um ihrer Mannschaft zu folgen, Lyon-Fans zu treffen und Augenzeugin dieses historischen Moments im Frauensport zu sein. Nach der letzten erfolgreichen Champions-League-Saison von Lyon im Jahr 2022, die mit dem Gewinn des Finales in Turin gipfelte, beschlossen Coralie und ihre Freunde, eine neue Herausforderung anzunehmen und eine Webserie aus der Sicht der Fans zu erstellen.

Wie die meisten Fans hat auch Coralie viele Rituale: die Reise zu jedem Spiel, das Glückstrikot, das Essen im gleichen Restaurant vor Heimspielen - aber jetzt haben sich die Rituale erweitert. Wenn sie zu einem Auswärtsspiel fährt, muss sie ihre Ausrüstung zwischen den Raststätten und auf den Flughäfen aufladen. Sie organisiert sich mit ihren Gruppenmitgliedern, um Reisebusse zu buchen, und hält die besten Momente auf der Busfahrt nach Hause fest.

"Ich möchte dieses Team und das Wachstum des Frauenfußballs nicht nur genießen, sondern daran teilhaben. Es war nicht leicht, meine Familie davon zu überzeugen, mich nach Lyon ziehen zu lassen und meinen Traum, im Frauensport zu arbeiten, zu verwirklichen, aber ich möchte das für die nächste Generation ändern".

Nur wenige Stunden vor dem Endspiel reagierte Coralie auf DMs und Kommentare von Spielerinnen der ersten Mannschaft, die die Reise der OL Ang Elles nach Bilbao verfolgt hatten. Es gibt dort eine Verbindung, einen Familiensinn, den man im Männerfußball auf Top-Level nur schwer finden kann. Es ist die Arbeit von Coralie, ihren Freunden und der Gemeinschaft, die sie geschaffen haben, die dazu beiträgt, dass der Frauenfußball wächst.

Durch Lyon hat Coralie nicht nur Freunde und eine Gemeinschaft gefunden, sondern auch ihre eigenen Interessen entwickelt. Für sie sind die OL-Frauen nicht nur der Verein, den sie unterstützt, sondern auch das Mittel, mit dem sie an einem gemeinsamen Ziel mitwirken kann. Das Wachstum des Frauenfußballs.