Der Klub der echten Hardcore-Fans: Prost auf Akinwunmi, Gründer der ersten Arsenal-Fan-Community, die für alle Anhänger offen ist

2024 will Heineken neu definieren, was es bedeutet, ein echter Hardcore-Fußballfan zu sein. Wir beleuchten die vielen verschiedenen Gesichter, die die moderne Fangemeinde ausmachen, und feiern die unterschiedlichen Arten, mit denen sie ihre Hingabe für den Sport und die Mannschaft, die sie lieben, ausdrücken.

In der fünften Folge unserer exklusiven Serie treffen wir Akinwunmi, den seine Freunde nur Akin nennen. Er ist Arsenal-Fan durch und durch und stolzer Gründer der ersten für alle zugänglichen Community-Fangruppe in Nigeria.

Prost auf Akinwunmi.

Jede Saison kauft Akin alle drei Trikots von Arsenal - das Heim-, das Auswärts- und das Ausweichshirt. Er kauft sie bei seinem örtlichen Händler, bei dem er seinen Nachnamen Odunsi-Eshilokun stolz über die Nummer 1 auf die Rückseite drucken lässt. Das ist eine Tradition, die fast jeder Fußballfan in Nigeria pflegt.

Heineken

"Die Leute wollen sich hier mit ihrem Verein identifizieren ... Paare schreiben 'meine Königin' oder 'mein König' auf die Rückseite und tragen die Trikots sogar bei ihren Hochzeiten. Manche Leute lassen es mit ihren Spitznamen beflocken, wieder andere werben darauf mit dem Namen ihres Unternehmens."

In Nigeria ist der eigene Name oder Spitzname auf der Rückseite des Trikots ein Zeugnis davon, wie authentisch man als Fan ist. Wenn man das Trikot mit seinem Namen versieht, ist das ein Zeichen dafür, dass man hier ein echter Fan ist und nicht nur "herumspielt". Es gibt sogar Leute, die gebrauchte Trikots mit dem Schriftzug ihres eigenen Namens veredeln. Akin meint dazu: "Manchmal glaube ich, dass die Unterstützung hier noch größer ist als in England. Wenn es um Arsenal geht, dann verstehen wir hier keinen Spaß."

Für Akinwunmi kam die Leidenschaft für die Gunners relativ spät. Sein älterer Bruder war bereits Fan, vor allem dank Ex-Stürmer Nwankwo Kanu. Akinwunmi dagegen verliebte sich ausgerechnet wegen einer Niederlage in seinen Verein: Die schmerzhafte Pleite gegen Barcelona 2006 beeindruckte ihn nachhaltig.

Heineken

Akinwunmi war damals 20 jahre alt und er erinnert sich noch bestens: "Die rote Karte für Lehmann ... ein Gegner aus Barcelona, der auf dem Papier als übermächtig galt, und die Art und Weise, wie seine Spieler danach vor Arsenals Spielern feierten ... Ich habe das Spiel zu Hause mit meinen Onkeln gesehen. Wir sind alle ins Bett gegangen, ohne etwas zu essen. Uns war so schlecht von dem, was da passiert ist."

Für Akin war schon immer das Gemeinschaftsgefühl, das Arsenal umgibt, wichtig. Es geht nicht nur darum, die Mannschaft zu sehen, sondern ihre Spiele mit anderen Menschen zu erleben, "die das genauso empfinden wie ich". In der westlichen Welt ist dieses einfache Spieltagsritual etwas, das wir wahrscheinlich als selbstverständlich ansehen, nicht aber in Nigeria, wo das Verfolgen der Spiele der Premier League und Champions League besonders schwierig ist. Ohne die notwendige Technologie und Infrastruktur ist der Zugang zu den größten Fußballwettbewerben der Welt nur wenigen wohlhabenden Fans in Nigeria vorbehalten ... oder zumindest war das früher so.

Akin kam die Idee, eine Arsenal-Community zu gründen, nachdem er im Radio von einer Studie gehört hatte, die besagte, dass die Gunners nach Manchester United der zweitbeliebteste Premier-League-Verein Nigerias sind. Dies in Kombination mit seinen eigenen negativen Erfahrungen mit den Fußballzentren in Lagos und den wichtigen Spielen, die er im Laufe der Jahre verpasst hatte, brachte ihn dazu, 2019 einen Twitter-Account zu eröffnen. “Nigerian Arsenal Fans” war der Name, und inzwischen hat er auf X 20.000 Abonnenten.

Heineken

Das Interesse an Arsenal war unübersehbar. Akin war mit seiner ständig wachsenden Liste von Abonnenten allein nicht zufrieden und wollte etwas Handfesteres schaffen und etwas dagegen unternehmen, dass gefühlt nur einige VIPs regelmäßig Arsenals Partien verfolgen konnten.

Am 4. Oktober 2022 spielten die Gunners zu Hause gegen Tottenham. Ein hartes Nordlondoner Derby mit einer etablierten nordwestafrikanischen Fangemeinde ... Gab es einen besseren Tag, um Akins allererste, frei zugängliche Arsenal-Veranstaltung zu testen?

"Mehr als 60 Leute kamen an diesem Tag, um mich und Arsenal zu unterstützen, und als all diese Leute kamen und dazu noch Tausende über die sozialen Medien uns begleiteten, wusste ich, dass wir etwas erreicht hatten."

Im Laufe der Zeit haben sich Akins Veranstaltungen zu einem festen Bestandteil im Leben der Arsenal-Fans in Lagos entwickelt, die unter anderem bei jedem Champions-League-Spiel dabei sind. Akins Veranstaltungen im Stil derer eines Fanclubs sind zu einem Treffpunkt für Arsenal-Fans geworden, aus dem viele Freundschaften, Unternehmen und sogar Familien hervorgegangen sind.

Heineken

Akin träumt davon, eines Tages ein Klubhaus für alle Arsenal-Fans in Nigeria zu haben, in dem die Gemeinschaft zusammenkommt - nicht nur an Spieltagen, sondern jeden Tag. Ein Ort, an dem sich diese Fan-Gemeinschaft, deren Identität auf einzigartige Weise mit einem Verein verbunden ist, der Tausende von Kilometern entfernt ist, jede Saison näher an der Sache fühlen kann, die sie liebt.

"Arsenal-Fan zu sein, ist ein tiefer Teil meiner Identität. Es ist klar, dass hinter der Organisation dieser Veranstaltungen kein Kalkül steckt. Ich liebe meinen Verein, das weiß jeder, und ich möchte einfach sehen, wie Arsenal-Fans zusammenkommen. Ich möchte sehen, wie die Leute ihre Trikots tragen, sich amüsieren, zusammen singen und Fotos machen. Das ist unsere Art, Arsenal näher zu sein und nicht allein in meinem Zimmer zu sitzen und zu schauen. Das ist es, was ich liebe!"

