Der Klub der echten Hardcore-Fans: Prost an Nguyen, den Super-Fan von Real Madrid aus Vietnam

Im Jahr 2024 ist Heineken auf einer Mission: Wir wollen neu zu definieren, was es bedeutet, ein echter Hardcore-Fußballfan zu sein. Wir beleuchten die vielen verschiedenen Gesichter, die die moderne Fangemeinde ausmachen - und feiern ihre Hingabe für den Sport und die Mannschaft, für die sie leben.

In der zweiten Folge unserer einzigartigen Serie treffen wir Nguyen, einen Real Madrid-Fan aus Vietnam. Er ist ein leidenschaftliches Gründungsmitglied der vietnamesischen Blancos, das es Fans ermöglicht, den Verein in einer schwierigen Zeit zu unterstützen. Prost - auf Nguyen!

In einer monsunartigen Mai-Nacht im Jahr 2018, vor dem Champions-League-Finale zwischen Liverpool und Real Madrid, befand sich Nguyen in einer schrecklichen Lage. Mehr als 2000 Mitglieder der vietnamesischen Blancos aus Ho-Chi-Minh-Stadt, alle in weißen Trikots, drängten sich in einer kleinen Halle. Sie waren bereit, DAS wichtigste Spiel der Saison zu sehen. Nguyen und seine Mitbegründer hatten wochenlang eine Halle gesucht und das Event geplant ... Musik, Catering, Dekoration, Sitzplätze usw. Dann, nur zwei Stunden vor dem Anpfiff, um Viertel vor Mitternacht, kam ein Militäroffizier und beendete die Party, bevor sie begonnen hatte. Eine Katastrophe.

Denn in Vietnam gibt es strenge Gesetze für Massenveranstaltungen. Im Allgemeinen sind sie nach 17 Uhr ohne Genehmigung illegal und es ist besonders schwierig, eine Genehmigung zu erhalten, wenn man sich nach Mitternacht versammelt - zu diesem Zeitpunkt findet auf dieser Seite der Welt jedes CL-Spiel statt.

Glücklicherweise unterstützt die fußballbegeisterte vietnamesische Regierung Anlässe wie diesen und hat ein offenes Ohr für Fanclubs, die sich mitten in der Nacht Spiele ansehen. In dieser besonderen Nacht und an diesem besonderen Ort (einem Flugzeughangar in einer Militärzone) wollte der verantwortliche Offizier jedoch nichts davon wissen. Vielleicht war er ja ein Atletico-Fan.

Nguyen und seine Freunde mussten so schnell reagieren wie Ronaldo in seinen besten Zeiten. Sie riefen ein 11-köpfiges Organisationsteam dazu auf, alle möglichen Orte zu kontaktieren und sich mit ihren Lieferanten in der ganzen Stadt abzustimmen.

Bei strömendem Regen gelang es Nguyen und seinem Team, 2000 Menschen zu mobilisieren und einen geeigneten Ort für sie und die anderen 1500 zu finden, die bereits von anderswo her angereist waren. Nguyen erinnert sich: "Es ist schwer, eine Routine rund um die Spieltage aufzubauen, wenn sie um 2 Uhr nachts stattfinden. Aber eine Tradition, die uns bis heute erhalten geblieben ist, wurde an diesem schicksalhaften Abend im Jahr 2018 geboren - wir beleuchten die Nacht, der Fanclub trägt Weiß."

Stellen Sie sich den Strom an Blancos vor, der durch die Stadt zieht. Mit dem Auto hupten sie so laut, dass es fast die Real-Spieler mitbekamen.

Real Madrid gewann an diesem magischen Abend in Kiew mit 3:1 gegen Liverpool und sicherte sich damit den dritten Champions-League-Titel in Folge - den 13. insgesamt. Dieser unglaubliche Moment und die unaufhaltsame Dynamik auf dem Spielfeld spiegelte sich nach Ansicht von Nguyen bei den Blancos von Ho-Chi-Minh-Stadt wider. Sie überwanden die Schwierigkeiten bei der Ausrichtung des Events. Nguyen sagte: "Das war ein Tag, den wir nie vergessen werden. Es ging nicht nur darum, dreimal hintereinander den Titel zu gewinnen, sondern auch darum, wie wir dieses Spiel genossen haben und die Party ausgetragen haben. Es ging um mehr als nur das Ergebnis. Als Bale sein Golazo erzielte, war das ein einzigartiger Jubel, der die ganze Emotion dieses Tages in sich trug." Nach dem Spiel bekam die Pressestelle von Real Madrid Wind von den unglaublichen Szenen, die sich abspielten, und strahlte ihre Videos auf den TV- und sozialen Kanälen des Vereins aus.

Hier gibt es die verrückten Szenen:

Nguyens Liebe zum Fußball begann, als er gerade acht Jahre alt war, vor der Weltmeisterschaft 1998 in Frankreich. Er erinnert sich daran, wie sein Vater im Wohnzimmer einen Spielplan des Turniers aufhing und extra lange aufblieb, um Batistuta, Totti und vor allem R9 zu sehen (und die magische Frisur, die er im Finale hatte).

Vier Jahre später sollte R9 in Korea und Japan dominieren. "Das war ein entscheidender Moment, denn es war das erste Mal, dass wir mitten am Tag tollen Fußball sehen konnten", sagte Nguyen. Nach diesem Turnier unterschrieb R9 bei Real, und Nguyens Zukunft als Hardcore-Fan stand in den Sternen. Im Jahr 2012 beschloss Nguyen, ein eigenes Peña zu gründen, und der Rest ist, wie man sagt, Geschichte.

Nach dem Abgang von CR7 im Jahr 2018 litt die Gruppe darunter, dass viele zu Juve-Fans wurden. Real hatte zudem einige schlechte Ergebnisse zu verzeichnen, die Begeisterung ging zurück. Dann kam COVID... und Vietnam hatte besonders harte Maßnahmen. "Im Jahr 2022, im Vorfeld des CL-Finales, verfolgte ich aufmerksam die Nachrichten. Wir hatten strenge Gesetze, die nur zehn Personen gleichzeitig in einem Raum erlaubten. Wochen vor dem Finale änderten sich die Dinge und wir konnten 1200 Menschen zusammenbringen. Es war eine der ersten großen Versammlungen in der Stadt.

Heute veranstalten die Blancos von Ho-Chi-Minh-Stadt wieder Events vor großen Spielen wie dem Viertelfinale, Halbfinale und Finale der Champions League, dem El Clasico und dem Madrider Derby. Sie arbeiten oft mit Wohltätigkeitsorganisationen zusammen, leisten Freiwilligenarbeit und sammeln Geld. Weit weg von den hellen Lichtern des Bernabeu, in den Straßen von Saigon, ertönt der Ruf “Hala Madrid" laut. Nguyen sagte: "Wir kommen mitten in der Nacht in weißer Kleidung zusammen, um von den Spielern in Madrid gesehen zu werden."

In Ho-Chi-Minh haben sich einzelne Fans zu einer Gemeinschaft versammelt. Eine Gemeinschaft mit ihren eigenen legendären Geschichten, Ritualen und Traditionen. Obwohl sie sich auf der anderen Seite der Welt befinden und mit unbequemen Zeitzonen und Einschränkungen konfrontiert sind, definieren diese Champions-League-Fans neu, was es bedeutet, ein eingefleischter Fußballfan zu sein und das weiße Trikot von Real Madrid zu tragen.

Nguyen erklärte: “Ich erinnere mich, als Di Stefano gefragt wurde: "Was ist Real Madrid?"... und er sagte: "Es ist ein Gefühl, eine Leidenschaft, das beste Gefühl, das wir mit Worten nicht erklären können. Wir wissen, dass wir Real Madrid lieben und etwas für Real Madrid tun wollen."

