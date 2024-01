"Der einfachste Deal": Vize-Weltmeister spielt künftig für einen Euro Gehalt pro Monat

Hajduk Split wartet seit fast 19 Jahren auf den Gewinn der nationalen Meisterschaft. Mit Nikola Kalinic soll die Durststrecke beendet werden.

WAS IST PASSIERT? Der ehemalige kroatische Nationalspieler Nikola Kalinic kehrt zu seinem Heimatklub Hajduk Split zurück. Das besondere an dem Deal: Der einstige Stürmer der AC Mailand und Vize-Weltmeister von 2018 kickt künftig für das kleinstmögliche Gehalt. Das verriet Hajduks Sportchef Mindaugas Nikolicius nach der Vertragsunterzeichnung.

WAS WURDE GESAGT? Nikolicius erläuterte: "In meinen drei Jahren bei Hajduk war dies der einfachste Deal. Wir haben uns auf ein Gehalt von einem Euro geeinigt. Nikola will helfen, dass Hajduk den Titel gewinnt. Das ist der einzige Grund, aus dem er hier ist."

WAS IST DER HINTERGRUND? Kalinic war zuletzt ohne Klub, er kommt also ablösefrei und unterzeichnete einen bis zum Saisonende gültigen Vertrag.

Hajduk steht aktuell an der Tabellenspitze der Supersport HNL und hat nach 19 absolvierten Begegnungen sechs Punkte Vorsprung auf HNK Rijeka. Allerdings hat der Verfolger noch ein Spiel in der Hinterhand und auch Titelverteidiger Dinamo Zagreb (17 Partien, 34 Zähler) mischt im Meisterschaftskampf noch mit.

Hajduk wartet seit 2005 auf den Gewinn des Titels.

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Kalinic stammt aus Splits Jugend und ging während seiner Laufbahn unter anderem für die Fiorentina, Milan und Atlético Madrid auf Torejagd. In der Saison 2022/23 kehrte er bereits ein erstes Mal zu Hajduk zurück.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Der 36-Jährige absolvierte 42 Länderspiele für Kroatien und erzielte 15 Tore. Kalinic war Teil des Kaders bei der erfolgreichen Weltmeisterschaft 2018 in Russland. Weil er dort aber wegen Rückenschmerzen eine Einwechslung verweigert haben soll, suspendierte ihn Trainer Zlatko Dalic und schickte ihn vorzeitig nach Hause.

Die Silbermedaille für das Erreichen des zweiten Platzes bei der WM-Endrunde lehnte Kalinic anschließend ab. "Danke, aber ich habe in Russland nicht gespielt", begründete er damals.