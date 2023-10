Wenn der Coach seine beiden angestammten Mittelfeldspieler im London-Derby auf die Bank gesetzt hätte, hätte ihn der Eigentümer "umgebracht".

WAS IST PASSIERT? Das Mittelfeldduo Enzo Fernandez und Moises Caicedo stand am Samstag beim 2:2 des FC Chelsea gegen den FC Arsenal in der Startelf, obwohl die beiden Südamerikaner noch am frühen Mittwochmorgen mit Argentinien bzw. Ecuador auf einem anderen Kontinent im Einsatz gewesen waren.

WAS WURDE GESAGT? "Es ist verrückt, wenn Spieler am Mittwoch aus Südamerika zurückkommen und am Samstag spielen", sagte Pochettino [via The Standard]. "Aber wenn ich sage: 'Okay, ich gebe ihnen eine Pause', werdet ihr mich sicher umbringen, wenn sie nicht spielen - und der Besitzer auch!"

Schließlich gab Chelsea für die beiden zusammen 237 Millionen Euro an Ablöse aus. "Caceido und Enzo waren nicht frisch. Aber sie sind wichtige Spieler für uns. Es ist wirklich hart, so wieder anzukommen. Ich hoffe, dass sie sich jetzt erholen und trainieren können und in einer Woche in Bestform sind", erklärte der argentinische Trainer.

WAS IST DER HINTERGRUND? Am Wochenende feierten die Blues ihr Comeback nach der Länderspielpause mit einem spannenden Spiel an der Stamford Bridge. Ein ungewollter Torschuss von Mykhailo Mudryk und ein Elfmeter von Cole Palmer brachten Chelsea eine Zwei-Tore-Führung ein. Doch das Arsenal von Trainer Mikel Arteta kämpfte sich zurück und glich aus: Declan Rice nutzte einen Patzer von Torhüter Robert Sanchez, bevor der eingewechselte Leandro Trossard mit seinem Treffer einen Punkt rettete. Damit sind die Gunners weiterhin ungeschlagen.

WAS STEHT ALS NÄCHSTES AN? Chelsea verpasste in der vergangenen Saison die Plätze zu den europäischen Wettbewerbe und hat daher unter der Woche frei. Am Samstag wartet Brentford.