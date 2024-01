"Der Deal ist vollzogen": Klub-Präsident plaudert Transfer von PSG aus

PSG schnappt sich einen Brasilianer. Das hat der Präsident des abgebenden Klubs bestätigt.

WAS IST PASSIERT? Gabriel Moscardo wird im Sommer von Corinthians aus São Paulo zu Paris Saint-Germain wechseln. Das bestätigte der Präsident des brasilianischen Klubs.

"Ich kann bestätigen, dass wir ihn an PSG verkauft haben. Der Deal ist vollzogen", sagte Augusto Melo am Dienstag.

WIE GEHT ES WEITER? PSG überweist für Moscardo angeblich 20 Millionen Euro an Corinthians. Der 18-jährige defensive Mittelfeldspieler kam in dieser Saison in 37 Pflichtspielen zum Einsatz, erzielte ein Tor und bereitete einen weiteren Treffer vor.

Allerdings plagt sich Moscardo aktuell mit einer Fußverletzung herum. "Gabriel wird sich einer Operation unterziehen und dann im Juli nach Paris wechseln", so Melo.