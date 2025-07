Den Fans ist es sofort aufgefallen! Kylian Mbappe teilt gefälschtes Bild von seinem Seitfallziehertor gegen den BVB

Kylian Mbappe hat mit einem Social-Media-Post für Verwunderung gesorgt. Da wurde wohl an einer Stelle schwer getrickst.

Kylian Mbappe von Real Madrid hat nach dem 3:2-Erfolg gegen Borussia Dortmund im Viertelfinale der Klub-Weltmeisterschaft ein bizarres Bild von seinem Treffer zum zwischenzeitlichen 3:1 veröffentlicht. Dass dort nicht alles mit rechten Dingen zugeht, fiel zahlreichen Fans unter dem Post sofort auf.

WAS IST DER HINTERGRUND?

Auf dem Bild, das Mbappe in den sozialen Medien teilte, sind im Hintergrund auf den Zuschauerrängen einige fragwürdige Bearbeitungen zu sehen. Viele Fans haben schnell bemerkt, dass eine ganze Reihe an Personen in der Menge verzerrt und unscharf dargestellt sind und dem Franzosen daraufhin vorgeworfen, diese nachträglich beispielsweise per Photoshop eingefügt zu haben.

WIE LIEF DAS SPIEL?

Dortmund legte gegen die Königlichen einen irren Endspurt hin. Nachdem es durch Tore von WM-Entdeckung Gonzalo García (10.) und Fran García (20.) schon früh 2:0 für den Favoriten stand und das Spiel ohne größere Highlights vor sich hin plätscherte, zog es gegen Ende noch einmal an. Erst traf BVB-Joker Maximilian Beier (90.+2) zum Anschluss. Zwei Minuten später erzielte der eingewechselte Mbappe das 3:1 und somit seinen ersten Treffer dieses Turniers. Unmittelbar vor dem Schlusspfiff verkürzte Serhou Guirassy nach einem Fehler von Antonio Rüdiger auf 2:3 (90.+8) per Foulelfmeter. Die Mannschaft von Xabi Alonso musste außerdem einen Platzverweis gegen Dean Huijsen hinnehmen, der Guirassy gefoult hatte und mit Rot vom Platz flog.

WIE GEHT ES WEITER?

Mbappe hatte den Start in die Klub-Weltmeisterschaft in den Vereinigten Staaten wegen einer Erkrankung verpasst. Am Mittwoch bei seiner Rückkehr auf den Platz dürfte er besonders motiviert sein, ein weiteres Tor zu erzielen. Dann geht es für Real im Halbfinale gegen seinen ehemaligen Arbeitgeber, Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain.