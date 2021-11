Top-Secret-Transfer: Als sich Demba Ba in einem Kofferraum verstecken musste

HINTERGRUND

Vom Aufstiegshelden zur Persona non grata. So könnte man Demba Bas Zeit bei 1899 Hoffenheim in einem Satz zusammenfassen. Es war Mitte Januar 2011, als der Rosenkrieg zwischen dem Angreifer und den Kraichgauern eskalierte.

"Unser Ziel ist es, Demba Ba bis zum Ende der Transferperiode am 31. Januar zu transferieren. Sollte er trotzdem zurück nach Hoffenheim müssen, kann er trainieren und sich auf die Tribüne setzen", schimpfte der damalige Sportdirektor Ernst Tanner. Was war passiert?

Ba wollte Hoffenheim verlassen - und das nicht zum ersten Mal. Der Senegalese wollte sich den Traum von der Premier League erfüllen oder besser gesagt erzwingen. Öffentlich sprach er davon, eine Zusage der TSG zu haben, bei einem entsprechenden Angebot gehen zu dürfen. Tanner widersprach dem.

Demba Ba: West Ham scheiterte mit erstem Angebot

Als West Ham dann ein erstes Angebot machte, war der Poker schnell beendet. Die Engländer sollen erst einmal "ein marktgerechtes Angebot" abgeben, hieß es damals. Wenig später meldete sich Stoke City und konnte mit dem Bundesligisten eine Einigung erzielen.

Aufgrund von Knieproblemen fiel Ba aber dort durch den Medizincheck. Ein Wechsel schien komplett vom Tisch. Doch Hoffenheim wollte den Stürmer nicht mehr zurück. Es wurde erneut Kontakt zu West Ham aufgenommen und zu deutlich günstigeren Konditionen kam es dann doch noch zum Wechsel.

Das im Abstiegskampf steckende West Ham freute sich über die Umstände - und wollte sichergehen, dass kein anderer Klub dazwischenfunken kann. Ba verriet einige Jahre später The Athletic, dass er im Kofferraum eines Autos zum Vereinsgelände gebracht wurde.

"Sie sagten, dass es keine Journalisten mitbekommen sollen", so der heute 36-Jährige. "Deshalb spielte ich mit. Es war nicht der größte Kofferraum. Mein Kopf schlug gefühlt an jeder Kante an, es machte nur 'Boom, Boom!'"

Kurz darauf unterschrieb er seinen Vertrag bei den Londonern. "Wir sind froh, das Kapitel Demba Ba schließen zu können", sagte Tanner im Anschluss. Sieben Treffer erzielte der Stürmer in zwölf Rückrunden-Einsätzen für seinen neuen Klub. Den Abstieg der Hammers konnte er dennoch nicht verhindern. Nach der Spielzeit zog er schnell zu Newcastle United weiter.