Ex-Profi Peter Crouch über Tottenhams Dele Alli: " Hoffe, dass er einen Neuanfang macht"

Unter Jose Mourinho bleibt Dele Alli bei Tottenham nur die Reservistenrolle. Ex-Profi Peter Crouch legte dem Mittelfeldmann einen Wechsel nahe.

Der frühere Profi Peter Crouch hat Tottenhams Mittelfeldspieler Dele Alli mit Blick auf sein Reservistendasein bei den Spurs einen Wechsel nahegelegt. "Es ist Zeit für ihn, zu gehen. Ich mag es nicht, wenn ich gute Spieler an der Seitenlinie verkümmern sehe. Alli hat zu viele Fähigkeiten, als dass man sie nicht nutzen könnte", betonte der 39-Jährige im Gespräch mit der Daily Mail.

Angesichts der Gerüchte um einen möglichen Wechsel zu PSG oder sagte Crouch, der aus der Jugend der Spurs stammt und bis 2000 bei den Londonern spielte: "Wir werden sehen, ob einer dieser Transfers zustande kommt, aber ich hoffe, dass er einen Neuanfang macht, um seine Karriere wieder in Gang zu bringen. Er braucht einen neuen Verein."

Tottenham: Alli unter Mourinho außen vor

Alli, der seit 2015 das Spurs-Trikot trägt und noch einen Vertrag bis 2024 besitzt, kommt in der laufenden Saison bisher lediglich auf zehn Einsätze (zwei Tore). In der Liga stand er nur in vier Begegnungen im Aufgebot.

Sollte Alli sich für einen Verbleib beim Tabellenfünften der Premier League entscheiden, würde seine Karriere laut Crouch "stagnieren". Die Tatsache, dass Mourinho ihn im Spitzenspiel gegen am vergangenen Wochenende (0:2) nicht einmal in den Kader berief, sage alles aus, "was man wissen muss. Es gibt keine Zukunft für ihn in Nordlondon, solange Mourinho das Sagen hat", führte der ehemalige Stürmer aus.