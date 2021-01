Tottenham: Dele Alli will zu PSG - Forderungen der Spurs als Stolperstein?

Bei Tottenham spielt er aktuell kaum eine Rolle, Dele Alli strebt daher einen Wechsel zu PSG an. Die Forderungen der Spurs könnten im Weg stehen.

Dele Alli möchte den englischen Titelanwärter nach Informationen von Goal und SPOX gerne noch im Januar in Richtung verlassen und der französische Meister ist ebenfalls an einer Verpflichtung des offensiven Mittelfeldspielers interessiert. Allerdings wollen die Spurs Alli trotz dessen zuletzt limitierten Einsatzzeiten keineswegs zum Schnäppchenpreis ziehen lassen.

Alli hat bei Tottenham unter Jose Mourinho einen extrem schweren Stand, in der laufenden Saison kam der 24-Jährige bis dato nur auf 74 Einsatzminuten in der Premier League und durfte zumeist lediglich in den Pokalwettbewerben spielen.

Alli will seiner Karriere daher gerne bei PSG neuen Schwung verleihen, wo sein früherer Coach Mauricio Pochettino vor kurzem von Thomas Tuchel übernommen hat. Unter Pochettino war Alli einer der Leistungsträger beim Vormarsch der Spurs in das Champions-League-Finale 2019.

Dele Alli zu PSG? Tottenhams Forderungen stehen im Weg

Nach Informationen von Goal und SPOX könnten die Forderungen von Tottenhams Vorstandsboss Daniel Levy einen Transfer jedoch verhindern. Levy hat PSG zwar noch keine konkrete Ablöseforderung für Alli mitgeteilt, den Parisern jedoch unmissverständlich klar gemacht, den 37-fachen englischen Nationalspieler nicht unter Wert abgeben zu wollen.

Mourinho sagte jüngst zur Zukunft Allis, der bei Tottenham noch bis 2024 unter Vertrag steht: "Die Frage ist, ob ich Dele gehen lassen würde, ohne dafür einen anderen Spieler als Ersatz zu bekommen. Darauf werde ich keine Antwort geben können."