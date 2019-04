De Boer empfiehlt De Ligt als nächsten Klub Barcelona, Manchester City, Liverpool oder PSG

Matthijs de Ligt ist neben Frenkie de Jong das größte Talent im aktuellen Ajax-Kader. Ronald de Boer gibt dem Youngster Tipps, wo es hingehen könnte.

Matthijs de Ligt von Amsterdam steht aller Voraussicht nach im Sommer vor seinem Abschied von den Niederländern - und Ronald de Boer hat dem Abwehrmann vier Vereine empfohlen, aus denen er seinen zukünftigen Arbeitgeber auswählen sollte. "Ich würde ihm raten, zu Barcelona, , Liverpool oder zu gehen", sagte de Boer talkSPORT.

"Er muss nach einem Team suchen, das offensiven Fußball spielt und viel in Ballbesitz ist", erklärte der ehemalige niederländische Nationalspieler, der ergänzte: "Meiner Meinung nach kann er in jeder Mannschaft spielen, denn er ist so gut."

De Boer: "De Ligt ist noch weiter"

De Ligts Teamkollege Frenkie de Jong hat bereits seinen Wechsel zum perfekt gemacht. "De Ligt ist aber noch weiter. Es ist für ihn jetzt schon leichter, den Schritt zu machen, als für Frenkie de Jong", hält de Boer vom Abwehrmann noch deutlich mehr als vom Mittelfeldmann, für den Barcelona bis zu 85 Millionen Euro bezahlen könnte.

Der 19-jährige de Ligt ist der jüngste Kapitän der Ajax-Geschichte und bereits 15-facher niederländischer Nationalspieler.