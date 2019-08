DAZN zeigt alle Spiele der UEFA Europa League live

DAZN zeigt auch in dieser Saison alle Spiele der UEFA live und auf Abruf sowie im beliebten Konferenz-Format 'GoalZone'. Deutsche Fußball-Fans können sich auf die Partien von , und des freuen. Auch in Österreich bleibt DAZN die Heimat der UEFA Europa League und zeigt unter anderem alle Spiele des Wolfsberger AC und des Linzer ASK.

DAZN zeigt alle 205 Spiele in der UEFA Europa League bis zum Finale live

190 der insgesamt 205 Spiele werden in und Österreich exklusiv auf DAZN zu sehen sein. Weitere 15 Spiele laufen in beiden Ländern co-exklusiv auch im Free-TV. Deutsche und österreichische Fans dürfen sich auf spannende Duelle ihrer Klubs mit Top-Teams wie dem , der oder Lissabon freuen. Ebenfalls Teil des Tableaus sind absolute internationale Spitzenklubs wie , , der oder auch der mehrfache Sieger der UEFA Europa League !

Alle Spiele der deutschen & österreichischen Teams in der UEFA Europa League auf DAZN

In der Gruppe J kommt es zu einem deutsch-österreichischen Nachbarschaftsduell zwischen Borussia Mönchengladbach und dem Wolfsberger AC. Beide treffen außerdem auf die AS Rom und Istanbul. Eintracht Frankfurt bekommt es in Gruppe F mit dem FC Arsenal, und Vitória SC zu tun und Wolfsburg kämpft in Gruppe I gegen , AS St-Etienne und den FC Olexandriya um den Einzug in die Zwischenrunde. In Gruppe D muss der Linzer ASK gegen Sporting Lissabon, und Trondheim antreten.

Thomas de Buhr, Executive Vice President DAZN DACH sagt: "DAZN bleibt in Deutschland und Österreich die Heimat der UEFA Europa League. Fußball-Fans sehen bei uns alle Matches live oder in der beliebten „GoalZone“. Die deutschen und österreichischen Teams haben in der Gruppenphase spannende Gegner zugelost bekommen, die äußerst interessante Partien versprechen."