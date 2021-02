DAZN oder Sky - wo läuft Borussia Mönchengladbach - Manchester City heute live und in voller Länge?

Im Achtelfinale der Champions League trifft Borussia Mönchengladbach auf Manchester City - doch welcher Sender überträgt? DAZN oder Sky?

Im Achtelfinale der Champions League trifft Borussia Mönchengladbach auf Manchester City. Das Hinspiel dieser Paarung wird heute Abend um 21 Uhr in Budapest angestoßen.

Zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte steht Mönchengladbach in der K.-o.-Phase der Königsklasse. In der Hammergruppe mit Real Madrid, Inter Mailand und Schachtar Donezk setzte sich Gladbach als Gruppenzweiter durch - nun wartet Manchester City. Die Engländer sind klar favorisiert, in der Premier League wurden Teams wie Tottenham oder Liverpool einfach überrollt. Bleibt zu hoffen, dass Gladbach heute in Budapest derartiges verhindern kann.

Budapest? Ja, Gladbach muss sein Heimspiel in Ungarn austragen, da englische Vereine aufgrund der Corona-Reisebestimmungen nicht nach Deutschland einreisen dürfen.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, ob Sky oder DAZN das Champions-League-Achtelfinale zwischen Borussia Mönchengladbach gegen Manchester City übertragen wird.

Sky oder DAZN - Borussia Mönchengladbach gegen Manchester City heute live: Die Details

Wettbewerb UEFA Champions League (Achtelfinale) Datum Mittwoch, 24. Februar 2021 Uhrzeit 21 Uhr Begegnung Borussia Mönchengladbach gegen Manchester City Ort Budapest, Ungarn

Sky oder DAZN - Borussia Mönchengladbach gegen Manchester City heute live: Die Übertragungsrechte

Wie Ihr wahrscheinlich wisst, sind Sky und DAZN die beiden Sender, die uns die Champions League ins Wohnzimmer bringen. Die öffentlich-rechtlichen Sender zeigen schon seit einigen Jahren keinen internationalen Klubfußball mehr im Free-TV, die einzige Ausnahme stellt das Champions-League-Finale dar, sollte es eine deutsche Mannschaft erreichen.

Zurück zu Sky und DAZN: Beide Sender übertragen zusammen alle Spiele der Königsklasse. Pro Spieltag werden im Achtelfinale zwei Spiele absolviert, wovon jeweils eines bei Sky und eines bei DAZN laufen wird. Von den insgesamt acht Spielen mit deutscher Beteiligung wird Sky fünf und DAZN drei übertragen. Auf welchem Sender Gladbach gegen City gezeigt wird, erfahrt Ihr im nächsten Abschnitt.

Sky oder DAZN - hier läuft Borussia Mönchengladbach gegen Manchester City heute im LIVE-STREAM

Der Streamingdienst DAZN hat den Zuschlag für die Übertragung von Mönchengladbach vs. Manchester City erhalten! DAZN geht ab 20.30 Uhr live auf Sendung und zeigt das Spiel über die vollen 90 Minuten live im LIVE-STREAM. Alex Schlüter wird den Vorbericht moderieren, ehe Jan Platte und Sandro Wagner kurz vor Spielbeginn übernehmen. Über die DAZN-App könnt Ihr den Stream auf den verschiedensten Endgeräten abspielen, sei es über das Smartphone, den Laptop, die Konsole, das Tablet, den Smart-TV oder den Fire-TV-Stick.

Hier haben wir die wichtigsten Links zum Download der DAZN-App

Wer DAZN bis dato noch nicht kannte oder noch nicht abonniert hat, der kann das jetzt für einen Monat lang gratis tun und sich mit dem Programm des Portals vertraut machen. Nachdem der Probemonat abgelaufen ist, kostet DAZN 11,99 Euro monatlich oder einmalig 119,99 Euro im Jahresabo. DAZN ist jederzeit kündbar.

Sky oder DAZN - Borussia Mönchengladbach gegen Manchester City heute in der Konferenz sehen

Wie wir jetzt ja bereits wissen, zeigt DAZN das Einzelspiel live und exklusiv. Sky wird die Champions League heute mit Gladbach gegen City in der Konferenz im Pay-TV zeigen. Dort könnt Ihr zwar nicht das komplette Spiel verfolgen, seht aber immerhin Ausschnitte der Partie. Neben Gladbach wird das Match zwischen Atalanta Bergamo und Real Madrid in der Konferenz laufen.

Sender : Sky Sport 1

: Sky Sport 1 Übertragungsbeginn : 19.30 Uhr

: 19.30 Uhr Moderator : Michael Leopold

: Michael Leopold Experten : Dietmar Hamann, Erik Meijer

: Dietmar Hamann, Erik Meijer Kommentatoren: Kai Dittmann, Wolff Fuß

Um die Sky-Konferenz im Fernsehen schauen zu können, müsst Ihr Sky abonniert haben und einen Sky-Receiver besitzen. Wie viel Sky kostet und welche Angebote und Pakete es gibt, erfahrt Ihr auf der Webseite Skys.



Sky oder DAZN - Borussia Mönchengladbach gegen Manchester City in der Konferenz sehen: Sky Go und Sky Ticket

Sky wird die Konferenz wie gewohnt auch im LIVE-STREAM übertragen. Ihr könnt die Champions League entweder über Sky Go oder Sky Ticket verfolgen, je nachdem, ob Ihr bereits Sky-Kunde seid oder nicht. Als Sky-Kunde, sprich Ihr verfügt über einen Sky-Receiver, habt Ihr automatisch Zugriff auf Sky Go. Anders ist das bei Sky Ticket. Die App ist dafür gedacht, dass man die Königsklasse spontan schauen kann, ohne sich langfristig an den Bezahlsender binden zu müssen. Das Ticket könnt Ihr monatlich abonnieren und abbestellen. Alle weiteren Infos dazu findet Ihr hier.

Sky oder DAZN - Borussia Mönchengladbach gegen Manchester City heute im LIVE-TICKER

Eine weitere Möglichkeit, um die Champions League heute zu verfolgen, ist der kostenlose LIVE-TICKER von Goal. In Sekundenschnelle berichten wir über das Spielgeschehen aus Budapest - zusätzlich dazu gibt es interessante Statistiken und das Ergebnis des Parallelspiels zu beobachten - schaut mal rein!

Sky oder DAZN - Borussia Mönchengladbach gegen Manchester City heute in der Faktenvorschau

Borussia Mönchengladbach und Manchester City treffen bereits zum 7. Mal aufeinander, gegen keinen Gegner haben beide Teams im Europapokal öfter gespielt.

In der Champions League ist Manchester City gegen Mönchengladbach noch ungeschlagen (S3 U1). Im bisher einzigen Duell in einer K.o.-Runde setzte sich Gladbach 1978/79 im Viertelfinale des UEFA-Pokals mit insgesamt 4-2 gegen City durch.

Manchester City steht zum 8. Mal in Folge in der K.o.-Runde der Champions League; länger hat dies aktuell kein englischer Klub geschafft – bei einem Sieg stünde man das 4. Mal hintereinander im Viertelfinale.

Der letzte Auftritt von Mönchengladbach in der K.o.-Runde des Landesmeisterpokals/Champions League liegt stolze 43 Jahre zurück. Im Halbfinale des Landesmeisterpokals unterlag die Borussia 1977/78 Liverpool insgesamt mit 2-4.

Mönchengladbach hat nur 2 seiner 9 Heimspiele in der Champions League gewonnen (U4 N3). Allerdings haben sie in jedem dieser 9 Spiele getroffen.

Manchester City hat seine letzten 3 Auswärtsspiele im Achtelfinale der Champions League gewonnen – im Februar 2018 mit 4-0 in Basel, im Februar 2019 mit 3-2 bei Schalke und im Februar 2020 mit 2-1 bei Real Madrid.

Manchester City hat in der diesjährigen Gruppenphase 16 Punkte geholt; dies schafften bisher nur 3 andere englische Teams - Arsenal in der Saison 2005/06 (später Finalist), Manchester United 2007/08 (Sieger) und Tottenham Hotspur 2017/18 (Achtelfinalist).

Manchester City hat in dieser Gruppenphase der Champions League nur 1 Tor hinnehmen müssen, so wenige Treffer kassierte in der Gruppenphase zuletzt Barcelona 2017/18 (1). City hat auch den besten Wert bei den erwarteten Gegentoren (Expected Goals Against): 1,61, fast 3 weniger als der zweitbeste Achtelfinalist (Chelsea 4,32 xGA).

Mönchengladbach hat in dieser UCL-Saison bei den erwarteten Gegentoren (xGA) einen Wert von 11,8 (und bisher 9 Tore kassiert), der höchste Wert aller 16 Achtelfinalisten.

Mönchengladbachs Florian Neuhaus hat in der Gruppenphase kein einziges Tor vorbereitet, obwohl er bei den erwarteten Torvorlagen (Expected Assists) auf einen Wert von 1,62 (plus Assists zu 4 ‘Großchancen’) kommt, die größte Differenz zwischen den tatsächlichen und den erwarteten Assists, basierend auf der Qualität des finalen Passes.

Kein Spieler war in der abgelaufenen Gruppenphase an mehr Toren beteiligt als Gladbachs Alassane Pléa (8 – 5 Tore und 3 Assists).

Manchester City-Stürmer Ferran Torres hat in 5 seiner letzten 6 Champions League-Spiele getroffen (5 Tore). Er ist neben Borussia Dortmunds Erling Haaland der einzige Spieler mit 20 Jahren oder jünger, der mindestens 4 Tore geschossen hat.

Sky oder DAZN - Borussia Mönchengladbach gegen Manchester City heute live im TV und LIVE-STREAM: Alle Übertragungen im Überblick