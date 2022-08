DAZN oder Sky? FC Bayern vs. VfL Wolfsburg heute live

Der FC Bayern trifft am Sonntagnachmittag auf Wolfsburg. Wird das Spiel aber bei DAZN oder Sky gezeigt? Bei GOAL bekommt Ihr die Antwort.

Heute Nachmittag (14. August 2022) empfängt der FC Bayern München am 2. Spieltag der Bundesliga den VfL Wolfsburg. Die Partie wird um 17:30 Uhr in der Allianz-Arena angepfiffen.

Mit einem Sieg kann sich der FC Bayern wieder auf den ersten Tabellenplatz vorschieben. Der VfL Wolfsburg steht aktuell auf Platz 13. Auch das Team von Niko Kovac will natürlich in der Tabelle weiter nach vorne rutschen. Dafür muss man den Bayern aber heute erst einmal mindestens einen Punkt abluchsen. Jetzt stellt sich nur noch die Frage nach der Übertragung der heutigen Partie. Auch da können wir Euch aber natürlich weiterhelfen.

Die wichtigsten Infos zur Frage, ob das Spiel heute bei DAZN oder Sky gezeigt wird, liefert Euch GOAL.

DAZN oder Sky? - Wie wird die Bundesliga übertragen?

Die Rechte an der Übertragung der Bundesliga sind aufgeteilt zwischen dem Sport-Streamingdienst DAZN und dem Pay-TV-Sender Sky. Vereinzelt werden auch Spiele im Free-TV gezeigt, so z.B. jedes Jahr das Eröffnungsspiel der Bundesligasaison. Dabei handelt es sich aber um Ausnahmen.

Grundsätzlich wurden die TV-Rechte so aufgeteilt, dass DAZN alle Spiele am Freitag und Sonntag zeigen darf, während Sky den Fußball-Samstag übernimmt. Die 2. Bundesliga gibt es übrigens nur bei Sky zu sehen, für diese Liga besitzt DAZN keine Rechte.

(C)Getty Images

DAZN oder Sky? - FC Bayern vs. Wolfsburg heute live

Wo wird denn jetzt aber die heutige Partie zwischen dem FC Bayern München und dem VfL Wolfsburg gezeigt? Wie gerade beschrieben ist DAZN zuständig für alle Übertragungen am Sonntag, d.h. auch die heutige Begegnung wird nur dort zu sehen sein.

Was zeigt der größte Sport-Streamingdienst der Welt aber eigentlich noch? Neben der Bundesliga könnt Ihr dort den Großteil aller Champions-League-Partien sehen, genauso wie die italienische, spanische und französische Liga. Dazu kommen noch Tennis, Darts, Boxen, Motorsport, Golf u.v.m.

Allerdings ist das Zusehen bei DAZN nicht umsonst. Wenn Ihr Euch für das Monatsabo entscheidet, müsst Ihr 29,99 Euro pro Monat bezahlen, im Jahresabo werden 24,99 Euro monatlich fällig.

Jetzt aber zurück zum Spiel. Habt Ihr dann ein gültiges Abo bei DAZN abgeschlossen, könnt Ihr heute ab 16:45 Uhr die Vorberichte mit Moderator Alex Schlüter verfolgen. Ab 17:30 Uhr übernimmt dann Kommentator Jan Platte gemeinsam mit dem neuen Experten Michael Ballack.

Mehr Infos zu DAZN:

DAZN oder Sky? FC Bayern vs. VfL Wolfsburg heute live sehen - der Vorbericht

Wenn Niko Kovac über den FC Bayern spricht, schwingt sehr viel Respekt mit - vielleicht sogar ein wenig Angst. Man dürfe "nicht auseinanderfallen, sonst wird es eklig", sagte der Wolfsburger Trainer vor dem Duell am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) in München gegen seinen Ex-Klub.

Für ihn wäre es "ganz gut", fügte Kovac vor seiner Rückkehr fast schon demütig an, "wenn wir fußballerisch mithalten können. Bei einem Gegner, der übermächtig ist, das muss man schon sagen."

Übermächtig? Scheint bislang so. In seinen beiden bisherigen Auftritten im Supercup in Leipzig (5:3) und beim 6:1 zum Ligastart in Frankfurt unterstrich der Rekordmeister gleich einmal eindrucksvoll seine Dominanz und Klasse. Auch vom VfL und Kovac will sich der Bayern-Express nicht aufhalten lassen.

Das größte Problem für Trainer Julian Nagelsmann lauert aktuell ohnehin eher intern: Er muss seine Stars bei Laune halten, die derzeit nur zweite Wahl sind. Wie etwa der neue Abwehrchef Matthijs de Ligt oder Nationalspieler Leroy Sane.

Auch gegen Wolfsburg will Nagelsmann nach dem furiosen Saisonstart an seiner Erfolgself um Sadio Mane, Jamal Musiala und Thomas Müller festhalten. "Ich sehe keinen Anlass, etwas zu verändern. Wir sind noch in der humanen Phase der Saison, da muss man nicht groß wechseln", sagte Nagelsmann mit Blick auf die Belastungssteuerung. Auch leistungsmäßig gebe es "keinen Grund".

imago images

Dennoch sei natürlich "im Kader jeder wichtig", versicherte Nagelsmann. Er müsse "jeden mitnehmen und jeden näher ranbringen an die erste Elf".

Für Sportvorstand Hasan Salihamidzic ist der extreme Konkurrenzkampf "toll. Es sind bei uns alle um 10 bis 20 Prozent heißer." Auch Nagelsmann hebt die "neue Energie" hervor.

Neben Millionen-Transfer de Ligt und Sane sind derzeit unter anderem auch die Zugänge Ryan Gravenberch, Noussair Mazraoui und Mathys Tel außen vor. Da dürfte es Nagelsmann fast schon recht sein, dass Kingsley Coman noch gesperrt ist.

Kovac kennt derartige Luxussorgen aus seiner Zeit in München. Da hatte er unter anderem zu Müller ein angespanntes Verhältnis. Immerhin holte der 50-Jährige 2019 mit dem Rekordmeister das Double, ehe er im November 2019 nach einem 1:5 in Frankfurt entlassen wurde.

Dennoch, so Kovac, sei es "immer wieder schön, dorthin zurückzukommen, wo man selbst gespielt oder auch als Trainer gearbeitet hat. Ich werde dort viele Weggefährten treffen."

Nagelsmann gehört nicht dazu. Er könne seinen VfL-Kollegen "nicht einschätzen". Dazu kenne er ihn zu wenig. Er glaube aber, so der Bayern-Coach, "dass er ein emotionaler Trainer ist, er lässt gerne Fußball arbeiten".

Eins habe ihm Kovac aber sicher voraus, fügte Nagelsmann mit einem Schmunzeln an: "Er hat mehr Titel geholt in seiner ersten Saison als ich. Es ging trotzdem nicht perfekt aus." (SID)

FC Bayern gegen Wolfsburg heute auf DAZN oder Sky? Die Aufstellungen

Aufstellung Bayern:

Neuer - Pavard, Upamecano, Hernandez, Davies - Kimmich, Sabitzer - Gnabry, Müller, Musiala - Mane

Aufstellung Wolfsburg:

Casteels - Van de Ven, Bornauw, Lacroix - Baku, Guilavogui, Arnold, Svanberg, Marmoush - Wimmer - Nmecha