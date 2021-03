DAZN oder Sky - Wo läuft FC Bayern München vs. BVB (Borussia Dortmund) heute live im TV und LIVE-STREAM?

Das Topspiel der Bundesliga steht heute an, der FC Bayern trifft auf Borussia Dortmund. Wo ist das Spiel zu sehen? Wir verraten es Euch!

Der FC Bayern München empfängt Borussia Dortmund zum Topspiel der Bundesliga. Anstoß in der Allianz Arena ist heute um 18.30 Uhr.

Der FC Bayern empfängt den alten Rivalen in diesem Jahr ausnahmsweise nicht zum Duell um die Meisterschaft. Beide Klubs trennen inzwischen 13 Punkte, für den BVB geht es darum, die Champions-League-Plätze zu erreichen. Die Bayern hatten nach dem frühen Pokalaus unfreiwillig Pause in dieser Woche, zudem hat sich das Lazarett gelichtet. Serge Gnabry und Thomas Müller könnten nach ihrer Rückkehr gegen den 1. FC Köln wieder in die Startelf zurückkehren.

Ganz anders hingegen die Situation beim BVB. Ohne Jadon Sancho, Raphael Guerreiro und Giovanni Reyna reisten die Schwarz-Gelben nach München. Das schwere, aber erfolgreiche Pokalspiel bei Borussia Mönchengladbach hat seine Spuren hinterlassen. Schwierige Voraussetzungen, um die Klatschen der vergangenen Jahre in der Allianz Arena vergessen zu machen.

Der Klassiker der Bundesliga zwischen Bayern und Dortmund: Goal verrät Euch, wer das Spiel überträgt.

DAZN oder Sky? FC Bayern München vs. BVB (Borussia Dortmund) im Überblick

BEGEGNUNG FC Bayern München vs. Borussia Dortmund WETTEBWERB Bundesliga | 24. Spieltag ORT Allianz Arena | München ANSTOSSZEIT 18.30 Uhr

Die Übertragungsrechte an den Spielen der Bundesliga liegen bei dem Pay-TV-Sender Sky und dem Streamingdienst DAZN. Wir verraten Euch, wo das Spiel heute im TV und LIVE-STREAM zu sehen ist.

DAZN oder Sky? Die Übertragung des Spiels FC Bayern München vs. Borussia Dortmund im TV

Die Begegnungen der Bundesliga am Samstag sind live und exklusiv bei Sky zu sehen. Der Sender aus Unterföhring darf sowohl die Nachmittagsspiele einzeln und in der Konferenz als auch das Topspiel am Abend zeigen. Damit ist auch das Spiel zwischen dem FC Bayern München und dem BVB heute Abend nur dort zu empfangen.

Sky beginnt mit der Vorberichterstattung zum Topspiel wie gewohnt bereits eine Stunde vor Anpfiff um 17.30 Uhr. Zu sehen sind die Vorberichterstattung sowie das anschließende Spiel bei Sky Sport Bundesliga 1 und in besonders hoher Qualität bei Sky Sport Bundesliga UHD. Kommentator der Partie ist Wolff Fuss.

DAZN oder Sky? So empfange ich FC Bayern München vs. BVB über Sky

Sky ist bekanntermaßen kein frei empfangbarer Sender, stattdessen muss für das Angebot gezahlt werden. Wer die Bundesliga im klassischen TV sehen will, hat zwei Abo-Pakete bei Sky zur Auswahl.

Zum einen das klassische Bundesliga-Paket von Sky. Dieses ist für 25 Euro monatlich zu bekommen. Damit erhaltet Ihr im Sportbereich aber auch nur Zugriff auf die Bundesliga. Alle anderen Sportarten des Senders und auch die übrigen Fußball-Übertragungen wie Champions League und Premier League sind nicht darin enthalten.

Wenn Ihr Zugriff auf sämtliche Sportübertragungen haben wollt, kostet Euch das noch einmal fünf Euro im Monat mehr, also insgesamt 30 Euro. Dafür bekommt Ihr neben den Fußball-Übertragungen auch die Formel 1, Tennis, Handball und noch mehr Sport.

Alle Infos zu den Paketen von Sky findet Ihr auch hier.

DAZN oder Sky? Die Übertragung des Spiels FC Bayern München vs. BVB heute im LIVE-STREAM

Der Klassiker des deutschen Fußballs ist natürlich nicht nur im klassischen TV verfügbar. Für Freunde des Streamings oder alle, die unterwegs sind, gibt es die Partie auch legal über das Internet. So geht's.



DAZN oder Sky? So könnt Ihr FC Bayern München vs. BVB im LIVE-STREAM bei Sky Go sehen

Wer bereits Sky-Abonnent ist, kann die Partie über Sky Go sehen. Der Service ist in jedem Abonnement bereits enthalten, bietet aber nur Zugriff auf jene Inhalte, die auch Teil des Abo-Vertrages mit Sky sind. Habt Ihr also nur ein Film-Paket gebucht, könnt Ihr mit Sky Go nicht auf die Sport-Übertragungen zugreifen.

Abspielbar ist Sky Go über eine App entweder für Smartphone/Tablet oder den Computer. Alle Infos dazu gibt es hier.

DAZN oder Sky? So könnt Ihr FC Bayern München vs. Borussia Dortmund im LIVE-STREAM bei Sky Ticket sehen

Für alle, die kurzfristig Lust auf dieses Knallerspiel bekommen haben, aber in der Kürze der Zeit kein Sky-Abo mehr abschließen können oder auch wollen, bietet Sky eine weitere Option: Sky Ticket.

Über den Streamingdienst habt Ihr die Möglichkeit, kurzfristig verschiedene Tickets zu buchen, die Euch - je nach getroffener Auswahl - Zugriff auf die Inhalte von Sky bieten.

Ihr habt dabei die Wahl zwischen drei Supersport-Tickets: das Tagesticket für 14,99 Euro, das Monatsticket für 29,99 Euro oder das Jahresticket für 19,99 Euro monatlich. Alle Infos dazu gibt es hier.

DAZN oder Sky? Die Übertragung der Partie FC Bayern München vs. BVB (Borussia Dortmund) bei Sky im Überblick

Übertragungsbeginn 17.30 Uhr Kommentator Wolff Fuss TV-Sender Sky Sport Bundesliga 1 und Sky Sport Bundesliga UHD LIVE-STREAM Sky Go und Sky Ticket

DAZN oder Sky? Darum kommt das Spiel FC Bayern München vs. BVB nicht bei DAZN

Die Übertragungsrechte der Bundesliga sind zwischen Sky und DAZN klar verteilt. DAZN zeigt die Freitagsspiele sowie die etwaigen Partien sonntags um 13.30 Uhr bzw. am Montagabend. Alle anderen Spiele sind bis Saisonende nur auf Sky live zu sehen.

Allerdings gibt es bei DAZN die Möglichkeit, die Highlights aller Bundesligaspiele nur 40 Minuten nach Abpfiff zu sehen. Und das Beste: Wer noch nicht bei DAZN angemeldet ist, kann den ersten Monat völlig kostenfrei testen.

Dabei bekommt Ihr zahlreichen Live-Sport zu sehen. Internationaler Fußball ist in großer Zahl im Angebot von Sky, ebenso US-Sport wie NBA oder NHL, Darts, Rugby und vieles mehr.

Ihr wollt DAZN testen? Dann bitte hier entlang.