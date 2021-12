Die Bundesliga ist zurück! Nicht einmal drei Wochen ist das letzte Spiel der höchsten deutschen Spielklasse her, heute sind wieder die Akteure von zwei Mannschaften gefragt: Der FC Bayern München empfängt Borussia Mönchengladbach, Anpfiff in der Allianz-Arena ist um 20.30 Uhr.

Es ist ein Duell voller Tradition - seit jeher gehörte die Borussia vom Niederrhein zu den härtesten Kontrahenten des deutschen Rekordmeisters. Das bekamen Robert Lewandowski, Thomas Müller und Co. auch in der Hinrunde zu spüren: Mit 5:0 ging der FC Bayern München bei Mönchengladbach im DFB-Pokal unter!

Abgesehen davon könnten die Welten vor der Winterpause nicht unterschiedlicher gewesen sein: Während der FC Bayern München an der Tabellenspitze munter seine Kreise zieht ist die Fohlenelf mittlerweile nur wenige Punkte von einem Relegations- oder Abstiegsrang entfernt - und das, obwohl man in den vergangenen Jahren noch in der Champions League gegen Real Madrid und Co. spielen durfte!

Kann das Spiel heute die Initialzündung für eine erfolgreiche Rückrunde Mönchengladbachs sein oder erledigt der FC Bayern München auch diese Aufgabe mit einem Sieg? GOAL fasst zusammen, wie und wann das Spiel übertragen wird.

FC Bayern München vs. Borussia Mönchengladbach auf DAZN, Sat1 oder Sky zu sehen? Die Begegnung der Bundesliga im Überblick

Begegnung FC Bayern München - Borussia Mönchengladbach Wettbewerb Bundesliga | 18. Spieltag | 1. Spieltag der Rückrunde Datum Freitag | 7. Januar 2021 Anpfiff 20.30 Uhr Ort Allianz Arena | München | Deutschland Bilanz (107 Spiele in der Bundesliga) 51 Siege FC Bayern München 30 Unentschieden 26 Siege Borussia Mönchengladbach

DAZN, Sat.1 oder Sky: Wer überträgt FC Bayern München - Borussia Mönchengladbach?

Neues Jahr, neues Glück - das dürften sich gerade Fans von Borussia Mönchengladbach denken. Die Hinrunde der Rheinländer war zum Vergessen. Auch beim FC Bayern München gibt es einige Aspekte, die es zu verbessern gilt - das Sportliche stimmt zwar, aber gerade in Sachen Außendarstellung muss der FCB an sich arbeiten.

Heute gibt es also das dritte Aufeinandertreffen zwischen der schwarz-weißen Borussia und den Bayern - die Bilanz ist dabei einigermaßen überraschend: Ein Unentschieden und ein Gladbach-Sieg kamen bisher zu stande, Tordifferenz 6:1!

Sky, Sat.1 oder doch DAZN? So wird heute FC Bayern vs. Borussia Mönchengladbach übertragen

Wollen wir also auf die Begegnung der Bundesliga heute schauen - und so viel können wir euch verraten: Es gibt eine Überraschung! Zuerst einmal schauen wir auf den Titel dieses Artikels: "DAZN, Sky oder Sat.1..." - da bildet sich bei manchen Leser:innen bereits jetzt das erste Fragezeichen.

Dass DAZN und Sky die Bundesliga übertragen, ist ja nichts neues, die Frage hierbei ist ja nur welcher der beiden Anbieter wann im Einsatz ist. Aber dass Sat1 in dieser Saison die Bundesliga übertragen darf dürfte vielen Fans neu sein - dabei ist das gerade heute wichtig!

DAZN und Sat1 zeigen heute die Bundesliga: So ist FC Bayern München - VfL Borussia Mönchengladbach zu sehen

Sat.1 hat nämlich nur die Übertragungsrechte für drei Spiele in dieser Bundesliga - jeweils Freitagsspiele. Und dabei ist heute einer dieser Tage - Sat.1 darf nämlich das Freitagsspiel des ersten, des 17. und des 18., also des heutigen Spieltags übertragen!

Der Vorteil an Sat.1: Mit Fernseher kann man die Begegnung heute kostenlos sehen. Sat.1 ist zwar ein Privatsender, welcher sich aber durch Werbung finanziert - und dementsprechend zu sehen ist, ohne dass man ein bestimmtes Abonnement oder sonstiges abschließen muss.

DAZN ist wie immer im Einsatz: So wird heute die Bundesliga übertragen

Apropos Abonnement: Sat.1 ist nicht der einzige Sender, welcher heute das Spiel zwischen Borussia Mönchengladbach und dem FC Bayern München überträgt. Natürlich ist auch DAZN wieder am Start, wie auch an jedem Freitag und Sonntag in dieser Saison.

Mehr Details zum Streamingdienst gibt es im Laufe des Artikels - dafür können wir jetzt schon etwas vorwegnehmen: Mit DAZN kann man die Begegnung auch auf dem Fernseher, und sogar im Fernsehen sehen! Entweder man richtet DAZN via Smart-TV ein, oder man schaltet DAZN 1 via Sky oder Vodafone ein.

Begegnung : FC Bayern München - Borussia Mönchengladbach

: FC Bayern München - Borussia Mönchengladbach Sender : DAZN 1 / DAZN via LIVE-STREAM

: DAZN 1 / DAZN via LIVE-STREAM Kommentator : Jan Platte

: Jan Platte Moderatorin : Alex Schlüter

: Alex Schlüter Experte : Sandro Wagner

: Sandro Wagner Reporter vor Ort : Daniel Herzog

: Daniel Herzog Beginn der Übertragung: 19.30 Uhr

FC Bayern München - Borussia Mönchengladbach heute LIVE sehen: DAZN und Sat.1 übertragen die Bundesliga im TV und LIVE-STREAM

DAZN und Sat.1 übertragen heute die Bundesliga - besser kann das Fußballjahr für Fans in Deutschland ja gar nicht starten! Allerdings hat nicht jede/r Anhänger:innen ein TV-Gerät zuhause stehen - das

FC Bayern München zuhause gegen Borussia Mönchengladbach - die Bundesliga League dank DAZN im TV sehen

DAZN im Fernsehen? Wie soll das bitte vonstattengehen? Es ist tatsächlich wahr: DAZN ist seit dem vergangenen Sommer 2021 auch auf dem linearen TV-Markt zu finden!

DAZN 1 und DAZN 2 heißen die beiden Sender, um die es sich handelt, die bisher allerdings nur mithilfe von Vodafone und Sky zu empfangen sind. Die beiden Sender übertragen ausgewählte Programmpunkte, die ansonsten auch auf der Plattform zu finden sind - wie zum Beispiel das Bundesligaspiel zwischen dem FCB vs. und Borussia Mönchengladbach, um 19.30 Uhr geht's hier los.

DAZN heute im LIVE-STREAM - so seht ihr heute den FC Bayern München im Internet

DAZN 1 und DAZN 2 haben natürlich nicht das gute alte DAZN ersetzt - auch im Internet kann man die Begegnung heute LIVE streamen! Was man dafür benötigt: Ein Abonnement.

Das Abo hat sich in den letzten Jahren ein wenig verändert, so gibt es mittlerweile keinen Probemonat mehr, der das Programm kostenlos überträgt. Trotzdem lohnt sich das DAZN-Abo durchaus, wie die Programmübersicht zeigt!

FC Bayern München vs. Borussia Mönchengladbach heute LIVE im LIVE-STREAM - so günstig ist DAZN!

Der grandiose Vorteil am DAZN-Abonnement: Ihr habt die Wahl zwischen zwei unterschiedlichen Optionen! Die beiden Möglichkeiten zeigen das exakt identische Programm, unterscheiden sich aber in Preis und Laufzeit.

Monatsabo: 14.99 Euro pro Monat | monatlich kündbar | monatliche Abbuchung

Jahresabo: 149.99 Euro pro Jahr (12.50 Euro pro Monat) | jährlich kündbar | jährliche Abbuchung

Sky, DAZN, Sat1 Prime Video und die kostenlosen Apps: Mit diesen Links seht ihr die Bundesliga

Die Aufstellungen der Bundesliga: So werden der FC Bayern München und Borussia Mönchengladbach auflaufen

Wir haben die Winterpause hinter uns, in der Zwischenzeit kann viel passiert sein. Wer startet beim FCB und wer darf bei Gladbach von Beginn an ran? Etwa eine Stunde vor Anpfiff veröffentlichen wir hier die Aufstellungen, klickt euch rechtzeitig wieder in den Artikel!

Wer zeigt heute die Bundesliga LIVE im TV und LIVE-STREAM? So wird FC Bayern München gegen Borussia Mönchengladbach übertragen