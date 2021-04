DAZN oder Sky - wo läuft die Champions League heute live im TV und LIVE-STREAM?

Die Champions League geht mit den Halbfinals in ihre entscheidende Phase. Wir verraten Euch, wo Ihr das Spiel heute sehen könnt.

Die Champions League geht heute mit dem ersten Halbfinale zwischen Real Madrid und dem FC Chelsea weiter. Im Estadio Alfredo di Stefano geht es um 21.00 Uhr los. Doch wer überträgt eigentlich - Sky oder DAZN?

Fünf Spiele sind in der laufenden Champions-League-Saison noch zu absolvieren. Los geht es heute mit dem Hinspiel des ersten Halbfinals zwischen Real Madrid und dem FC Chelsea. Die Königlichen sind das erfolgreichste Team in der Geschichte des wichtigsten Europapokal-Wettbewerbs, bereits 13 Titel konnten die Madrilenen einfahren.

Chelsea hingegen hat erst einmal den Pokal mit den großen Ohren gewonnen, 2012 im Finale in München. Gelingt den Blues in diesem Jahr der zweite Titel?

DAZN oder Sky? Die Begegnung Real Madrid vs. FC Chelsea in der Übersicht

BEGEGNUNG Real Madrid vs. FC Chelsea WETTBEWERB Champions League | Halbfinal-Hinspiel ORT Estadio Alfredo di Stefano | Madrid ANSTOSS 21.00 Uhr (im LIVE-TICKER)

DAZN oder Sky? Die Übertragung von Real Madrid vs. FC Chelsea heute im TV und LIVE-STREAM

In der Champions League stellt sich immer wieder die Frage, wer die Spiele überträgt. Sky und DAZN halten noch bis Saisonende die gemeinsamen Rechte an der Champions League, teilen sich die Spiele aber untereinander auf. Wo ist also das heutige Spiel zu sehen?

Die Antwort: Beide Sender zeigen das Spiel heute live! Denn ab dem Halbfinale sind alle restlichen Spiele der Champions-League-Saison sowohl bei Sky als auch bei DAZN zu sehen. Die Qual der Wahl also für Fans, die ein Abo bei beiden Anbietern abgeschlossen haben.

Real Madrid vs. FC Chelsea: So zeigt Sky heute das Spiel im TV

Sky steigt eine Stunde vor Anpfiff in die Vorberichterstattung zum Spiel ein. Die Vorberichte sind dabei im frei empfangbaren Fernsehen auf Sky Sport News sowie auf Sky Sport 1 und Sky Sport 2 zu sehen. Sebastian Hellmann und Experte Lothar Matthäus blicken auf die beiden Mannschaften und werden dabei von Erik Meijer unterstützt, der taktisch auf das Spiel vorausschaut.

Die Übertragung der Partie läuft dann auf Sky Sport 1 mit Kommentator Wolff Fuss. Auf Sky Sport 2 läuft die "Champions Corner", in der Martin Winkler mit seinen Gästen das Geschehen auf dem Feld analysiert. Die Partie läuft zusätzlich im Bild.

Ihr wollt Sky abonnieren? Eine Übersicht über alle Pakete gibt es hier. Für die Champions League benötigt Ihr mindestens das Sport-Paket, das ab 17,50 Euro monatlich zu haben ist.

Real Madrid vs. FC Chelsea: So zeigt Sky das Spiel im LIVE-STREAM

Wer bereits Sky-Kunde ist, das Spiel aber nicht zu Hause am eigenen Fernseher sehen kann, für den ist Sky Go die Rettung. Denn mit dem Service, der in jedem Sky-Vertrag bereits inklusive ist, könnt Ihr das Spiel auf Eurem Smartphone, Tablet oder Computer sehen. Einfach die App installieren, einloggen und schon kann es losgehen.

Wer keinen Sky-Vertrag hat, der kann Sky Ticket auswählen. Der Streamingdienst bietet Euch die Flexibilität, selbst darüber zu entscheiden, was Ihr sehen und wie lange Ihr euch binden wollt. Alle Infos zu Sky Ticket findet Ihr hier.

Real Madrid vs. FC Chelsea: So zeigt DAZN heute das Spiel im TV und LIVE-STREAM

DAZN beginnt seine Übertragung des ersten Halbfinals heute Abend um 20.30 Uhr. Tobi Wahnschaffe und Experte Sebastian Kneißl blicken vor Anpfiff auf die beiden Mannschaften, Kommentator des Spiels gemeinsam mit Kneißl ist Uli Hebel.

Wenngleich DAZN kein linearer TV-Anbieter ist, so kann das Spiel über verschiedene technische Möglichkeiten auch auf den Fernseher geholt werden. Die einfachste Möglichkeit ist die DAZN-App für den Smart-TV, aber auch über TV-Sticks und Konsolen ist DAZN verfügbar.

Wenn Ihr DAZN abonnieren wollt, könnt Ihr das Angebot einen Monat lang gratis testen. Zum kostenlosen Probemonat geht es hier.

DAZN oder Sky? Die Übertragung der Champions League heute im Überblick