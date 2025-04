Bei welchem Anbieter ist das Hinspiel des Champions-League-Viertelfinals zwischen dem FC Barcelona und dem BVB zu sehen? GOAL hat alle Infos!

Borussia Dortmund hat durch seinen Erfolg gegen den OSC Lille den Sprung ins Viertelfinale der Champions League geschafft. In der Runde der letzten acht Teams dürfte es für den BVB allerdings erheblicher schwerer werden, sich durch Hin- und Rückspiel weiter in Richtung Finale zu befördern, denn die Schwarzgelben bekommen es mit dem FC Barcelona zu tun.

Während die Katalanen in der heimischen Liga sowie der Königsklasse durch hervorragende Leistungen bestehen konnten, suchen die Borussen in dieser Saison immer wieder nach ihrer Form. Die Favoritenrolle ist demnach klar verteilt, ohne aber die Spannung aus der Begegnung zu nehmen, denn vor allem international hat die Mannschaft von Trainer Niko Kovac gezeigt, was in ihr steckt. Der erste von zwei Akten steigt am Mittwoch, den 09. April, um 21 Uhr in Barcelona.

GOAL erklärt Euch in diesem Artikel, wo Ihr FC Barcelona vs. BVB im LIVE-STREAM und TV anschauen könnt.

Wer zeigt / überträgt FC Barcelona vs. BVB heute im LIVE STREAM und live im Free TV?

Die Begegnung zwischen dem FC Barcelona und Borussia Dortmund wird, wie mittwochs üblich, bei DAZN übertragen. Der Anbieter stellt dabei die Möglichkeiten des Empfangs im linearen TV sowie Livestream zur Verfügung. Grundvoraussetzung ist ein kostenpflichtiges Abonnement.

DAZN oder Amazon Prime? Wer zeigt / überträgt FC Barcelona vs. BVB (Borussia Dortmund) im Live Stream und live im TV? Wann ist der Anstoß?

Spiel FC Barcelona - Borussia Dortmund Wettbewerb Champions League Datum Mittwoch, 09. April 2025 Uhrzeit 21.00 Uhr Ort Estadi Olímpic Lluís Companys (Barcelona)

Wer zeigt / überträgt FC Barcelona vs. BVB heute im LIVE STREAM und live im Free TV? News

FC Barcelona News

Die Blaugrana befinden sich nach einer kurzen Schwächephase momentan wieder in bester Form. Nach neun Siegen in Folge ist die Tabellenführung in der spanischen LaLiga zurückerobert, und auch in der Champions League stand in Summe ein ungefährdeter 4:1-Erfolg über Benfica Lissabon. Somit dürfte die Mannschaft von Hansi Flick mit einer breiten Brust in das Duell mit dem BVB gehen.

BVB News

Im Vergleich zu Barca stehen die Borussen deutlich schlechter dar. In der Liga befinden sich die Dortmunder auf einem schwachen 8. Platz, und müssen um die internationale Teilnahme der nächsten Saison fürchten. Vor allem die schwankenden Leistungen, welche zuletzt gegen RB Leipzig abermals in einer Niederlage mündeten, dürften den BVB-Bossen und Trainer Niko Kovac einiges Kopfzerbrechen bereiten. In der Champions League hingegen lief es in dieser Saison besser: Der direkte Einzug in das Achtelfinale wurde nur sehr knapp verpasst. Den Umweg über die Playoffs nahm der BVB dafür gegen Sporting Lissabon problemlos und auch das Achtelfinale gegen den OSC Lille meisterten die Borussen. Mutmacher für die Seele der Schwarzgelben.

Wer zeigt / überträgt FC Barcelona vs. BVB heute im LIVE STREAM und live im Free TV? Der direkte Vergleich

Duelle insgesamt 5 Siege FC Barcelona 3 Siege Borussia Dortmund 0 Unentschieden 2 Letztes Duell FC Barcelona vs. Borussia Dortmund 2:3 (Champions League, 11. Dezember 2024)

