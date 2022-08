DAZN geht kommende Saison wieder mit zahlreichen Experten an den Start. Michael Ballack war lange im Gespräch - nun gibt es Klarheit.

DAZN überträgt in der kommenden Spielzeit erneut eine Menge Spiele in den Top-Ligen Europas. Und wie jede Saison schmückt der Streaming-Anbieter die Übertragungen mit bekannten Experten aus. Gehört Michael Ballack also zu dem Kreis der DAZN-Experten? GOAL beantwortet es für Euch.

Sami Khedira und Sandro Wagner sind nur zwei von zehn Promis, die in der kommenden Fußball-Saison als DAZN-Experten am Start sind. Wer ist noch dabei?

GOAL liefert Euch die wichtigsten Infos zur DAZN-Übertragung.

Michael Ballack und DAZN: Ist der Ex-Nationalspieler jetzt Experte?

Ist Michael Ballack also nun DAZN-Experte? Ja, das ist er! Der Streaming-Anbieter bestätigte vor einigen Wochen die "Verpflichtung" des Ex-Nationalspielers und betonte: "Rechtzeitig zur neuen Saison holt DAZN für alle Fans den ehemaligen DFB-Kapitän Michael Ballack als Experten für die Live-Übertragungen der Bundesliga und UEFA Champions League".

Getty

Damit holt DAZN einen weiteren bekannten Ex-Spieler an Bord. Bevor wir auf die anderen Experten schauen, blicken wir vorerst nochmal auf die bemerkenswerte Karriere Ballacks.

Michael Ballack, Karriere: Bayern, Chelsea und Leverkusen als Höhepunkte

Ballacks Karriere begann beim Chemnitzer FC, wo er zahlreiche Jugendmannschaften durchlief. Schnell fiel der Mittelfeldspieler in seinen Jahrgängen aber auf, weshalb er 1997 zum FC Kaiserslautern wechselte. Auch dort entwickelte sich der spätere Kapitän der deutschen Nationalmannschaft weiter - Bayer Leverkusen war sich nicht zu schade, 1999 vier Millionen Euro für Ballack auszugeben.

Diese Investition sollte sich aber lohnen und Ballacks nächster Karriereschritt hieß Bayern München. Nebenbei bewies er sich schon in der Nationalmannschaft und sollte bei der WM 2006 zu einem der wichtigsten Spieler im Klinsmann-Team werden.

Insgesamt kam der heute 45-Jährige auf 265 Bundesliga-Spiele (77 Tore und 48 Assists), beim FC Chelsea, wohin er nach der Bayern-Zeit wechselte, absolvierte er 105 Premier-League-Spiele. Letzten Endes zog es Ballack nochmal nach Leverkusen, wo er seine herausragende Karriere beendete.

DAZN: Alle Experten im Überblick