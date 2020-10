DAZN Livestream: So läuft VfB Stuttgart vs. 1. FC Köln

Nach ereignisreichen Begegnungen unter der Woche ist nun wieder Bundesliga angesagt! Goal zeigt, wie das Spiel Stuttgart vs. Köln übertragen wird.

Der fünfte Spieltag der steht an - los geht's am Freitagabend mit der Begegnung gegen . Anpfiff in der Mercedes-Benz-Arena in Stuttgart ist heute um 20.30 Uhr.

Nach den ersten Spielen der und der unter der Woche eröffnen nun zwei Mannschaften das Fußball-Wochenende, die in der vergangenen Saison weit von den internationalen Rängen entfernt waren. Stuttgart spielte erfolgreich um den Aufstieg in der , während Köln am unteren Ende der Bundesliga-Tabelle unterwegs war.

Ähnlich erfolgslos geht es für den FC in dieser Saison weiter: Unter Trainer Markus Gisdol verlor man die ersten drei Spiele, erst am vergangenen Spieltag gab es ein 1:1 gegen . Für die Geißböcke wäre es ratsam, etwas Selbstvertrauen aus dem heutigen Spiel zu tanken, schließlich geht es nächste Woche zum Meister, zum .

Der VfB Stuttgart dagegen ist die Überraschungsmannschaft der Saison: Der Aufsteiger zeigte konzentrierte Leistungen und steht dank sieben Punkten aus vier Spielen auf Platz fünf der deutschen Eliteliga.

Kann der VfB Stuttgart den Aufwärtstrend fortsetzen oder holt der #Effzeh den ersten Sieg in dieser Spielzeit? Goal erklärt, wie das Spiel heute übertragen wird.

Der VfB Stuttgart empfängt den 1. FC Köln: Die Bundesliga im Überblick

VfB Stuttgart vs. 1 FC. Köln: So seht ihr die Bundesliga heute im LIVESTREAM von DAZN

Freitag, 20.30 Uhr: Es ist Feierabend, die ganze Woche über wurde hart gearbeitet, jetzt aber darf man sich zum Start des Wochenendes auf den Lieblingsverein in der Bundesliga freuen!

Die Frage, ob das Spiel zwischen dem VfB Stuttgart und dem 1. FC Köln übertragen wird, ist schnell beantwortet: Ja, das Freitagsspiel der Bundesliga gibt es im LIVESTREAM.

Der hochwertige LIVESTREAM zur Bundesliga: So läuft die Übertragung von DAZN

Jedes Freitagsspiel in dieser Saison wird von DAZN übertragen, also auch die Partie zwischen dem VfB Stuttgart und dem 1. FC Köln. Der Streamingdienst aus Ismaning bei München hat auch heute wieder Spezialisten parat, die das Spiel begleiten.

Beginn der Übertragung : 20.15 Uhr

: 20.15 Uhr Anpfiff : 20.30 Uhr

: 20.30 Uhr Moderator : Christopher Stadtler

: Christopher Stadtler Kommentator : Uli Hebel

: Uli Hebel Experte: Ralph Gunesch

Das größte Angebot auf dem deutschen Markt: Von der Bundesliga zur NBA

DAZN gibt es zwar erst seit wenigen Jahren, trotzdem ist die Streamingplattform in der kurzen Zeit zu der beliebtesten Adresse im Internet für Sportfans geworden.

Hier ist für jeden etwas dabei, schließlich beschränkt sich das Angebot nicht auf eine oder wenige Sportarten, wie es bei der Konkurrenz der Fall ist. Ob American Football, Tennis, Motorsport, Handball, Darts, Eishockey, Basketball, Leichtathletik ... Wer hier nichts findet, der hat den Sport nie geliebt! Darauf legen wir uns fest.

Allein für Fußballfans gibt es unzählige Gründe, ein Abonnement bei DAZN einzugehen: Ob Bundesliga, Champions League, Europa League, englischer Spitzenfußball und alle weiteren europäischen Top-Ligen: Das Angebot ist riesig. Eine Übersicht zum aktuellen Programm findet ihr bei DAZN News.

🔍 Beim letzten Auswärtssieg gegen den VfB Stuttgart ging der #effzeh mit dieser Startelf ins Spiel.



Wer fehlt? Kleiner Tipp: Der Sieg gelang in der Saison 2015/16 👀 pic.twitter.com/mGDcmHBT2g — 1. FC Köln (@fckoeln) October 21, 2020

Verblüffend einfach: So könnt ihr DAZN verfolgen

DAZN hat es sich zur Aufgabe macht, dass die Handhabung der Plattform so einfach wie möglich ist, und das merkt man schon an der Geräteauswahl. Auf nahezu jedem modernen Gerät mit Internetanschluss kann man dank DAZN streamen: Sei es Handy, Tablet, Amazon Fire TV Stick, Playstation, XBox, Google Chromecast, Apple TV ...

Alles, was ihr dafür braucht, ist die DAZN-App - die findet ihr kostenlos in den jeweiligen Stores zum Download. Noch einfacher ist es am PC oder Laptop: Dort müsst ihr nur in den Browser, dazn.com eingeben und schon kann der Fußballabend beginnen.

Die Bundesliga LIVE und kostenlos verfolgen - mit DAZN

Ihr wollt DAZN mal testen? Dann kommt hier der Probemonat ins Spiel! Mit diesem könnt ihr kostenlos auf das gesamte Angebot zugreifen - 30 Tage lang! Alles weitere zum Gratismonat von DAZN findet ihr hier.

Wenn der Probemonat einmal abgelaufen ist, könnt ihr natürlich weiterhin DAZN benutzen. Dafür braucht ihr dann ein kostenpflichtiges Abonnement, doch keine Sorge: Hier habt ihr gleich zwei Möglichkeiten.

Monatsabo: 11,99 Euro pro Monat = Ihr könnt monatlich kündigen

11,99 Euro pro Monat = Ihr könnt monatlich kündigen Jahresabo: 119,99 Euro pro Jahr (also knapp 10 Euro pro Monat) = Ihr spart fast 24 Euro im Jahr

Es ist Eure Entscheidung! Ihr seid Euch nicht sicher und braucht weitere Hilfe? Dann schaut bei DAZN News vorbei, dort gibt es hilfreiche Artikel zu jeder offenen Frage!

VfB Stuttgart vs. 1. FC Köln: Die Bundesliga LIVE im TV

DAZN bietet seine Spiele zwar im LIVESTREAM und nicht im TV an, allerdings können viele Fernseher mittlerweile auf LIVESTREAMS zugreifen: Mit einem Smart-TV braucht ihr nur die kostenlose DAZN-App und ein gültiges DAZN-Abonnement. Wie ihr dieses abschließt, habt ihr in diesem Artikel ja bereits erfahren.

Abgesehen von DAZN übeträgt kein anderer Sender die Partie zwischen dem VfB Stuttgart und dem 1 FC Köln: Die Bundesliga wird heute Abend nicht im TV gezeigt - und das gilt sowohl für das Pay-TV als auch für das Free-TV.

Eure einzige Möglichkeit ist also DAZN! Alles rund um Abonnement, Kosten und Geräte haben wir weiter oben bereits beschrieben.

Mit DAZN die Bundesliga heute kostenlos verfolgen: So seht ihr VfB Stuttgart vs. 1. FC Köln LIVE im TV

Wenn ihr das Spiel LIVE im TV verfolgen wollt, braucht ihr einen Smart-TV - aber das dürfte für viele Haushalte kein Problem sein. Schließlich wird fast nur noch die neue Generation der Fernseher verkauft.

Mit folgenden TV-Geräten oder Hilfsmitteln funktioniert die kostenlose DAZN-App:

Smart-TV von Android TV / Samsung / LG / Panasonic / Sony / Philips

Google Chromecast

Apple-TV (ab der vierten Generation)

Amazon Fire TV

Ihr schafft es nicht, mit einem dieser Geräte den LIVESTREAM abzurufen, oder Eure Geräte sind zu alt?

Dann gibt es noch eine Alternative: Mit einem HDMI-Kabel könnt ihr euren Laptop an den TV anschließen und auf diese Weise das Bild von Eurem Monitor übertragen. Einfach auf dem Laptop DAZN anschalten - und schon könnt ihr die Bundesliga heute Abend verfolgen!

